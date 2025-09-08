El campus abre un curso con la matrícula al alza ante la implantación de Biotecnología

Tras semanas en las que ha reinado el silencio en los pasillos, el campus de la Yutera recupera la normalidad. La vuelta a las aulas ... lo transforma en un espacio completamente distinto. Los estudiantes regresan y con ellos los saludos entre compañeros, el trasiego de apuntes, y el bullicio en la cafetería. Hoy, lunes, comienzan las clases del nuevo curso con una jornada de bienvenida en la que los responsables de cada centro académico, acompañados de su equipo directivo, ofrecerán a los nuevos alumnos una introducción al campus, en la que detallarán aspectos clave sobre su funcionamiento.

Este primer día se plantea como una oportunidad única para que los nuevos estudiantes se familiaricen con su nuevo entorno académico y social, así como para que establezcan vínculos con sus futuros compañeros y, también, conozcan a los profesores que tendrán durante esta trayectoria universitaria.

Además, previo al inicio de las clases, cada centro celebra un acto de bienvenida en las diferentes facultades del campus dirigido los estudiantes de nuevo ingreso en el que se explicarán las dinámicas de los centros y de los estudios, así como se presentarán las instalaciones que les acogerán en los próximos años.

Aunque todavía no se cuenta con una cifra final de los alumnos de nuevo ingreso, desde el Vicerrectorado se asegura que el número de matriculados ha subido respecto al curso pasado, una tendencia que se repite respecto al curso anterior.

Las titulaciones que más demanda tienen son algunas ingenierías. Especialmente, y a destacar, el grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural. Además, en posgrado y doctorado, el máster en Ingeniería Agronómica también cuenta con un número creciente de alumnos.

Entre las titulaciones con más demanda, figuran el grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural en la Escuela Agraria

En otras especialidades, como el grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural, se mantienen los mismos números que el año pasado. Además, el grado en Enología también iguala sus estadísticas de matriculación y el nuevo grado en Ciencias Gastronómicas, que se estrenó durante el curso 2025/2026, está consolidándose.

El nuevo curso se afronta con mucha ilusión desde el Vicerrectorado, ya que las perspectivas son muy buenas en un campus que no deja de crecer. A la incorporación del nuevo grado en Ciencias Gastronómicas hay que sumar también la preparación del grado en Biotecnología, que se prevé para septiembre de 2026. Será en el curso 2026/2027 cuando comience a rodar una carrera que se espera pueda atraer un gran número de alumnos tanto de Palencia como también de otros puntos de la región y del país. Biotecnología es actualmente uno de los estudios más demandados debido a sus muchas salidas profesionales y eso repercutirá directamente en el campus palentino.

El grado en Biotecnología se impartirá el próximo curso para los primeros 45 alumnos, pero ya se preparan los espacios

«El número de alumnos que mantenemos actualmente en Ciencias Gastronómicas es muy similar al que registramos durante el curso pasado. Nos encontramos entorno a las 15 plazas cubiertas de las 20 que se ofertan en cada año del grado», explica Julio Diez Casero, vicerrector del campus de la UVa en Palencia.

Diez también señala que se están ultimando los detalles para la implantación del Grado en Biotecnología durante el próximo curso, si bien el inicio se ha visto aplazado por las obras de mejora de eficiencia energética en las que se encuentra inmerso el campus desde hace más de un año y que se prevé puedan finalizar en apenas unos meses. «Aunque empezamos el año que viene, en este ya estamos pensando en preparar las aulas y todo lo necesario. Es un grado en el que tenemos puestas muchas esperanzas. Primero, porque es un grado que viene con un número muy alto de alumnos durante el primer año, lo hemos limitado a 45. Y, también, porque es un grado que viene como Biotecnología genérica, no especializada», destaca.

Diez Casero prevé que estos nuevos estudios permitan al campus abrir nuevas líneas de investigación y no solo estar centrados en la educación o en las ingenierías agrarias. «Estamos muy contentos y, sobre todo, contentos de haber conseguido que esta titulación sea genérica».

La Escuela de Enfermería, próxima a integrarse definitivamente en la UVA, estrena instalaciones en el complejo de San Telmo

El campus desea que Biotecnología suponga un impulso muy importante en cuanto a número de alumnos y también visibilidad de un destino que muchas veces parece pasar desapercibido. «Ahora mismo, el de Biotecnología es uno de los grados más demandados. La nota de corte supera el 13 y está cercana en algunos centros el 14 porque hay mucha gente que lo solicita y además es un grado que está de moda», agrega Diez.

El responsable del campus recuerda que, según los últimos estudios, tanto Biotecnología como algunas ingenierías van a seguir contando con una gran demanda. Esto es, sin duda, uno de los factores determinantes para los jóvenes a la hora de elegir una carrera a la que poderse dedicar. En el otro lado de la balanza se encuentran las carreras del campus que tienen menos seguimiento, como es Antropología. «Antropología puede ser muy interesante y motivante», sostiene el vicerrector, quien afirma que muchos alumnos la cursan después de haber terminado otra certificación.

El resto de oferta académica se mantiene en la misma tónica que en cursos pasados. La facultad de Educación sigue gozando de muy buena salud y la unión entre el grado de Comercio y el de Relaciones Laborales es también una de las alternativas más atractivas para muchos de los alumnos de nuevo ingreso.

Por otro lado, la Escuela de Enfermería Dacio Crespo de Palencia, que depende de la Diputación y está vinculada a la Universidad de Valladolid (UVA), estrena edificio este curso en el nuevo complejo de San Telmo Además, la Diputación y la UVA han cerrado un acuerdo que contempla la firma de un protocolo para la integración definitiva de Enfermería en la UVA.