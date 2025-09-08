El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Futuros univesrsitarios son atendidos el pasado mes de marzo en una jornada de puertas abiertas en el campus. Marta Moras
Palencia

El campus abre un curso con la matrícula al alza ante la implantación de Biotecnología

Los equipos directivos de cada centro dirigen hoy una jornada de bienvenida para los nuevos alumnos

Carmen Aguado

Carmen Aguado

Palencia

Lunes, 8 de septiembre 2025, 08:45

Tras semanas en las que ha reinado el silencio en los pasillos, el campus de la Yutera recupera la normalidad. La vuelta a las aulas ... lo transforma en un espacio completamente distinto. Los estudiantes regresan y con ellos los saludos entre compañeros, el trasiego de apuntes, y el bullicio en la cafetería. Hoy, lunes, comienzan las clases del nuevo curso con una jornada de bienvenida en la que los responsables de cada centro académico, acompañados de su equipo directivo, ofrecerán a los nuevos alumnos una introducción al campus, en la que detallarán aspectos clave sobre su funcionamiento.

