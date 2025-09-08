El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Aspecto de las obras a finales del pasado curso en una de las áreas del campus de La Yutera. Marta Moras
Palencia

Las obras de eficiencia energética permitirán disfrutar en 2026 de un campus renovado

Los edificios serán más sostenibles y tendrán un mejor rendimiento, de menos consumo y de bajas emisiones de carbono

Carmen Aguado

Carmen Aguado

Palencia

Lunes, 8 de septiembre 2025, 08:46

El campus de La Yutera sigue inmerso en las obras de eficiencia energética que comenzaron en febrero del año 2024 después de que unos meses ... antes el Consejo de Gobierno de la Junta aprobara una subvención de 11 millones de euros para financiar la rehabilitación de la Escuela de Ingenierías Agrarias y el Aulario en el Campus de la Yutera de Palencia, en el marco del Plan de Transición Justa 2021-2027. El objetivo de las obras era hacer los inmuebles con los que contaba los campus más sostenibles, con un mejor rendimiento energético y bajas emisiones de carbono, además de abordar aspectos fundamentales que influyan sobre el bienestar y la salud.

