Las obras de eficiencia energética permitirán disfrutar en 2026 de un campus renovado

El campus de La Yutera sigue inmerso en las obras de eficiencia energética que comenzaron en febrero del año 2024 después de que unos meses ... antes el Consejo de Gobierno de la Junta aprobara una subvención de 11 millones de euros para financiar la rehabilitación de la Escuela de Ingenierías Agrarias y el Aulario en el Campus de la Yutera de Palencia, en el marco del Plan de Transición Justa 2021-2027. El objetivo de las obras era hacer los inmuebles con los que contaba los campus más sostenibles, con un mejor rendimiento energético y bajas emisiones de carbono, además de abordar aspectos fundamentales que influyan sobre el bienestar y la salud.

Una vez finalizadas las obras, los edificios serán más sostenibles y tendrán un mejor rendimiento energético y de bajas emisiones de carbono, además de abordar aspectos que influyan en el bienestar y la salud, como la mejora de las condiciones interiores mediante una calidad del ambiente interior como la ventilación y calidad de aire o confort térmico, acústico y visual.

«Seguimos con los inconvenientes generados por las obras con los que empezamos el año pasado pero la buena noticia es que este curso terminarán. Vamos a tener un campus perfectamente adaptado y las mejoras que quedan por hacer son menores. El pasado año se terminó de rehabilitar el edificio verde y ahora estamos con la parte del campus principal», detalla Diez.

Se confía que de aquí a final de año pueda estar terminado todo y que durante los primeros meses del próximo 2026 ya se disfrute ya de un campus que ha sido renovado. Durante este tiempo se ha intentado que estas mejoras afectasen lo menos posible a los alumnos y al correcto desarrollo del curso académico.

«La verdad es que el campus va a mejorar bastante. Hemos padecido pequeños inconvenientes pero que no son nada comparados con el edificio que vamos a tener cuando termine todo. Ecológica y económicamente son importantes porque son obras, sobre todo, de tema técnico, pero hemos aprovechado para hacer un cambio estético y, también, mejorar muchas de las cosas que tenemos dentro», concluye el vicerrector.

Nuevos profesores

Otro de los retos a los que se enfrenta cada año el campus palentino es la estabilización de los docentes ya que, hasta ahora, su rotación era uno de los retos a abordar por parte del Vicerrectorado. Ahora, parece haber un cambio de tendencia y cada vez con más los profesores que deciden establecerse en Palencia asegurando así su continuidad en la universidad.

«Los campus periféricos como son Palencia, Soria o Segovia siempre pueden contar con más dificultad en este aspecto. Es cierto que nosotros menos, al tener a Valladolid al lado, ya que hay muchos profesores que van y vienen. Pero sí que esto está empezando a cambiar porque se comienza a valorar ciertas cosas. Hay quien descubre Palencia y lo ve como una maravilla para vivir», destaca el vicerrector. Además de tratarse de un campus que está muy cerca del central, el de Valladolid, también son cada vez más las clases que se pueden hacer de manera 'online', por lo que las posibilidades que tiene la universidad en Palencia de crecer son muchas más allá de su localización.

Un crecimiento que se está demostrando con la unión de las titulaciones de Comercio y de Relaciones Laborales haciendo de este un doble grado con mucha demanda por parte de alumnos de Valladolid y Palencia, ciudades que comparten la docencia de esta oferta académica una gran alternativa con una infinidad de salidas laborales.

«Palencia tiene una calidad de vida que es incomparable. Eso hay quien lo valora mucho, tanto alumnos como profesores, y es uno de los aspectos que, sin duda, también anima a quedarse aquí. Es cierto que hay que ponerlo en valor, la gente que estamos en la ciudad lo tenemos claro y tenemos que llegar a los que todavía no lo conocen», concluye.