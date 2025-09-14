El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Berzal, cuarto por la izquierda, con Ricardo Martín de la Guardia (tercero por la izquierda) y otros miembros de la comisión evaluadora. El Norte

Enrique Berzal obtiene la cátedra de Historia Contemporánea de la UVA

El colaborador de El Norte obtuvo la máxima calificación posible por parte de la comisión evaluadora

El Norte

El Norte

Valladolid

Domingo, 14 de septiembre 2025, 10:05

El colaborador de El Norte de Castilla, Enrique Berzal, obtuvo el pasado miércoles la plaza de catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Valladolid. ... Berzal, que desde el año 2010 viene colaborando en este periódico con temas relacionados con la historia, muchos de ellos en la sección El Cronista, obtuvo la máxima calificación posible (100 puntos) por parte de la comisión evaluadora, que presidió el catedrático de la UVa Ricardo Martín de la Guardia, al que acompañaban los también catedráticos Guillermo Pérez Sánchez (Universidad de Valladolid), Teresa Ortega (Universidad de Granada), Montserrat Huguet (Universidad Carlos III) y Julio Prada (Universidad de Vigo).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cambio de horario en la última sesión de fuegos artificiales
  2. 2

    «¿Estás seguro de que (ser heterosexual) no es una fase?», pregunta por escrito de una tutora en un instituto de Castilla y León
  3. 3

    El hostelero que dice adiós a la barra, pero no al barrio
  4. 4 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Sábado 13 de septiembre
  5. 5 Detenida por robar ropa valorada en más de 500 euros en un comercio de Valladolid
  6. 6

    Vuelve el verano a Valladolid con máximas que alcanzarán los 35 grados
  7. 7

    Emocionante y vistoso segundo encierro por el campo en Arrabal
  8. 8

    «El cáncer de pulmón interesa detectarlo precozmente, porque se opera y se acabó el tema»
  9. 9

    El Real Valladolid se pega un fiestón ante el Almería
  10. 10 Búscate en la grada del José Zorrilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Enrique Berzal obtiene la cátedra de Historia Contemporánea de la UVA

Enrique Berzal obtiene la cátedra de Historia Contemporánea de la UVA