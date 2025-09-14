Enrique Berzal obtiene la cátedra de Historia Contemporánea de la UVA
El colaborador de El Norte obtuvo la máxima calificación posible por parte de la comisión evaluadora
Valladolid
Domingo, 14 de septiembre 2025, 10:05
El colaborador de El Norte de Castilla, Enrique Berzal, obtuvo el pasado miércoles la plaza de catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Valladolid. ... Berzal, que desde el año 2010 viene colaborando en este periódico con temas relacionados con la historia, muchos de ellos en la sección El Cronista, obtuvo la máxima calificación posible (100 puntos) por parte de la comisión evaluadora, que presidió el catedrático de la UVa Ricardo Martín de la Guardia, al que acompañaban los también catedráticos Guillermo Pérez Sánchez (Universidad de Valladolid), Teresa Ortega (Universidad de Granada), Montserrat Huguet (Universidad Carlos III) y Julio Prada (Universidad de Vigo).
Precisamente, la edición de hoy de El Norte incluye un suplemento de doce páginas que conmemora el 125 años aniversario de la instalación de la estatua de Zorrilla en la plaza que lleva su nombre y que cuenta con un artículo de Enrique Berzal.
