La Antigua estrena una campana de 344 kilos y un característico repicar en «La sostenido»

Lo tuvo claro el párroco de La Antigua desde que escuchó un día el repique de las campanas de su iglesia. «Sonaba rara», resume Paulino ... González. Y tenía razón. El golpeo del badajo sobre el elemento había ocasionado una pequeña suerte de fractura en la campana. Y eso, no sonaba bien. El oído no le engañó, como tampoco los ojos a los vallisoletanos que esta mañana han visto apostada una grúa de grandes dimensiones sobre la torre del templo. El motivo, sustituir la centenaria campana de San Roque, que data del año 1914, y que se había deteriorado por su continuo uso a lo largo del tiempo.

Descubierto el elemento que desafinaba en el tímpano de Paulino González, la antigüedad de la campana de la iglesia de La Antigua, de más de cincuenta años, permitió abrir dos opciones para su sustitución. Refundir la vieja o sustituirla por una nueva que tuviera la misma función. El resultado fue elegir esta última opción, que a su vez permitía otro objetivo, mantener el bien patrimonial, como documento histórico, que está ya expuesto en el altar de San Roque, dentro del propio templo. «Es por lo que abogan la mayoría de los expertos. No refundir, para no perderla y así conservarla, como documento histórico y para el disfrute de todos los vallisoletanos», concretan fuentes de la Archidiócesis de Valladolid, que también destacan que la sustitución pasa por la Comisión Territorial de Patrimonio, que aprueba la sustitución de la campana nueva.

El nuevo elemento, que ya se ha instalado en la torre, tiene 82,5 centímetros de diámetro y 344 kilogramos de peso. «Es una campana histórica, la más grande que tenemos y conviene que la gente la vea», apunta el párroco de La Antigua, cuyo nombre figura en el nuevo elemento, ya instalado en la torre. Otro de los elementos más característicos de la nueva campana es que está afinada. Es decir, que su sonido produce una nota en concreto, un La sostenido. De esta forma, el nuevo elemento producirá un sonido característico que la hará notarse frente a sus compañeras de campanario.

El material con el que se ha confeccionado es el conocido como bronce campana, compuesto por un 80% de cobre y un 20% de estaño, concretan desde la Archidiócesis. La instalación, que se ha completado este martes, permite además ser tocada manualmente. Los trabajos para colocar la campana se han iniciado con el descenso desde más de cincuenta metros de la antigua campana de San Roque, expuesta ya en su altar homónimo en honor a este santo dentro del templo, mientras que después se ha procedido a levantar su sustituta.

Los trabajos para fabricar el nuevo elemento se han desarrollado en los talleres de Campanas Quintana, que cuentan con más de 300 años de experiencia en el sector. La iglesia de La Antigua dispone de otras tres campanas más. Corazón de Jesús, Santa María -en cuyo nombre está erigido el templo- y San Juan. «Tienen un sonido muy bonito, muy alegre. Incluso viene gente a escucharlas y verlas, atraídas por su sonido», apunta el párroco. Ahora es cosa de los vallisoletanos y visitantes afinar el oído para conseguir discernir cuál es la campana que tiene un sonido diferente. Ese La sostenido que ya resuena en el centro de Valladolid.