El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La torre de La Antigua y, en detalle, la instalación de la nueva campana. Rodrigo Ucero

Valladolid

La Antigua estrena una campana de 344 kilos y un característico repicar en «La sostenido»

Una grúa de grandes dimensiones retira la anterior, que data del 1914, que pasa a estar expuesto en el altar homónimo, en el interior del templo

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Martes, 16 de septiembre 2025, 19:46

Lo tuvo claro el párroco de La Antigua desde que escuchó un día el repique de las campanas de su iglesia. «Sonaba rara», resume Paulino ... González. Y tenía razón. El golpeo del badajo sobre el elemento había ocasionado una pequeña suerte de fractura en la campana. Y eso, no sonaba bien. El oído no le engañó, como tampoco los ojos a los vallisoletanos que esta mañana han visto apostada una grúa de grandes dimensiones sobre la torre del templo. El motivo, sustituir la centenaria campana de San Roque, que data del año 1914, y que se había deteriorado por su continuo uso a lo largo del tiempo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Mayorga llora el repentino fallecimiento de Francisco Fernández
  2. 2 Binter lanza una promoción para volar entre Valladolid y Canarias desde 90 euros
  3. 3 Muere la influencer Marian Izaguirre tras encontrarla en estado crítico
  4. 4 Los bomberos sofocan un incendio en un restaurante de La Circular
  5. 5 Tres accidentes en apenas una hora en la misma calle de La Rondilla dejan dos heridos
  6. 6

    Alojamientos llenos, un concierto que reventó la plaza y 319 atenciones sanitarias en fiestas
  7. 7

    Dos detenidos en una nueva reyerta con machetes y espadas ninja entre bandas latinas en Valladolid
  8. 8

    Las empresas de Valladolid no encuentran trabajadores: el 88% tiene problemas para cubrir vacantes
  9. 9 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  10. 10

    Paralizado el plazo para presentar los escritos de acusación en el caso Esther López

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La Antigua estrena una campana de 344 kilos y un característico repicar en «La sostenido»

La Antigua estrena una campana de 344 kilos y un característico repicar en «La sostenido»