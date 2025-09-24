La Inteligencia Artificial detectará por teléfono casos de soledad no deseada entre mayores de la ciudad

Inteligencia artificial al servicio de una buena causa. Detectar si hay personas mayores en Valladolid que están sufriendo soledad no deseada a través de llamadas ... a vecinos de entre 70 y 80 años. El Ayuntamiento ha presentado este miércoles el programa 'Pérgola', una iniciativa piloto que se llevará a cabo en colaboración con Telefónica para intentar localizar casos que requieran de un seguimiento especial para sacarlos de esa situación de aislamiento social.

El alcalde, Jesús Julio Carnero y la directora territorial de la compañía, Beatriz Herranz, han avanzado que en las próximas semanas comenzará este trabajo de campo entre 300 vecinos veteranos de la zona sur de la ciudad, que se extenderá después a otros barrios de la capital. De momento, se destinarán 18.000 euros para el desarrollo de esta primera fase.

Un grupo de cinco voluntarios, formados específicamente para este proyecto por Telefónica y que trabajarán desde la dependencias municipales ubicadas en la calle Enrique IV, realizarán en dos rondas de llamadas un sondeo a través de un formulario con cinco preguntas abiertas a vecinos con edades comprendidas entre los 70 y los 80 años. Será en esa comunicación cuando entre a operar la IA.

La solución tecnológica implementada por Telefónica Tech, en colaboración con AcceXible, «utiliza biomarcadores vocales basados en inteligencia artificial para analizar a través de la voz y el habla la detección de la soledad no deseada y el estado de bienestar emocional de un ciudadano a partir de las respuestas dadas a estas preguntas preestablecidas, con un grado de exactitud superior al 80%», explicó Herranz .

El programa utiliza la llamada Escala de Jong, una herramienta validada internacionalmente para evaluar la soledad emocional y social en adultos través de preguntas sobre experiencias diarias que miden el estado emocional y el grado de relaciones sociales que tiene la persona y cómo le afectan. Tras esta primera ronda y cuando se detecte un caso, el Ayuntamiento se pondrá en contacto con la persona afectada para ofrecerle actividades de los centros de mayores que contribuyan a sacarles de su aislamiento.

En una segunda ronda de contactos, el mismo programa de IA tratará de verificar, a través de la voz en las respuestas, si ha existido «una mejora del estado emocional gracias a esa actividad». Telefónica Tech aporta soluciones basadas en modelos de inteligencia artificial y técnicas de 'machine learning', que son capaces de analizar tanto la voz como el lenguaje. Ya se están utilizando con éxito en el ámbito sociosanitario.

«La validación clínica con más de 18 ensayos clínicos en ejecución le hace ser líder en el área de los biomarcadores vocales como instrumento de detección de condiciones de salud mental y bienestar emocional», subrayó la responsable de Telefónica. La prueba se realizará respetando la protección de datos. La compañía trabajará únicamente con códigos alfanuméricos, aunque, lógicamente, los trabajadores de Servicios Sociales se pondrán en contacto con los mayores de manera personal para atenderles.

Aunque en este caso la solución se centra en un algoritmo para detectar y realizar el seguimiento de la soledad no deseada, Herranz destacó que la compañía cuenta con otras soluciones para, por ejemplo, la detección precoz del Deterioro Cognitivo Leve, lo que facilita el cribado de pacientes para su posterior derivación al médico.

Jesús Julio Carnero considera que con el Proyecto Pérgola se «da un paso más en la lucha contra este problema». «No queremos que ninguna persona mayor se sienta invisible; gracias a la innovación tecnológica y al compromiso de nuestros voluntarios, vamos a poder detectar antes situaciones de riesgo y acompañar mejor a quienes más lo necesitan», destacó.

El alcalde aprovechó la presentación de este proyecto para realizar un balance del primer año del Plan Contigo, la iniciativa municipal para apoyar a los mayores que sufren soledad no deseada. A juicio del regidor, este programa «ha demostrado ser una herramienta eficaz, innovadora y cercana, que coloca a las personas mayores en el centro de la acción municipal y refuerza la red comunitaria».

Con un presupuesto de 1,2 millones, ha contado con la participación de 39.448 personas en algunas de las más de 7.600 acciones puestas en marcha. En él han trabajado 69 trabajadores sociales, ocho profesionales de autonomía personal, once responsables de los centros de vida activa, además de 339 voluntarios.

En cuanto a la atención directa, en el teléfono municipal de mayores se han atendido a 65 usuarios mientras que de las 2.296 personas que han llamado al Teléfono de la Esperanza el 12% fueron personas mayores. La teleasistencia avanzada ha trabajado con 10.400 personas, lo que supone un 15% más con respecto a 2023 y los centros de vida activa (CVA) han ofertado 10.744 plazas en talleres, un programa con la que se pretende dar alternativas de ocio y favorecer el contacto entre los más veteranos. Según ha desgranado el alcalde, más del 92% de medidas planteadas se han ejecutado. Entre ellas, la creación de once grupos de paseo estables o los planes de acompañamiento con mascotas.

Según los datos facilitados tras la rueda de prensa por la Concejalía de Servicios Sociales, el número de personas mayores de 65 años que viven solas, con datos del padrón 2023, asciende a 15.841 mujeres y 5.396 hombres . Se han llevado a cabo 54 acompañamientos personales, de los que el 80% corresponden a mujeres y el 20% a hombres.