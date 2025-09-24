El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Beatriz Herranz, directora territorial de Telefónica, Jesús Julio Carnero y el concejal Rodrigo Nieto. F. B
Valladolid

La Inteligencia Artificial detectará por teléfono casos de soledad no deseada entre mayores de la ciudad

El programa analizará los biomarcadores vocales de 300 personas de entre 70 y 80 años de la zona sur para conocer si sufren aislamiento social

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 14:14

Inteligencia artificial al servicio de una buena causa. Detectar si hay personas mayores en Valladolid que están sufriendo soledad no deseada a través de llamadas ... a vecinos de entre 70 y 80 años. El Ayuntamiento ha presentado este miércoles el programa 'Pérgola', una iniciativa piloto que se llevará a cabo en colaboración con Telefónica para intentar localizar casos que requieran de un seguimiento especial para sacarlos de esa situación de aislamiento social.

