El Ayuntamiento planea trasladar el centro de mayores de Delicias al antiguo Mercadona y reconvertirlo en espacio joven

El propio alcalde, Jesús Julio Carnero, anticipó tímidamente en julio, cuando presentó el proyecto para recuperar una parte del antiguo Mercadona de la calle Arca ... Real para ampliar el centro de mayores colindante, la intención municipal de acometer con posterioridad su rehabilitación completa. Lo que no desveló entonces cuáles eran sus planes. Lo ha hecho este viernes, en respuesta a las críticas de la oposición socialista por su «falta de información clara» precisamente en relación a dichos planes, el concejal de Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, quien ha desvelado, porque nada se sabía oficialmente, que el Ayuntamiento planea trasladar el centro de vida activa, que así se llama, al completo al antiguo supermercado para recuperar después el actual edificio y reconvertirlo en el primer espacio joven de Delicias.

Y no solo eso. El propio edil ha concretado que han solicitado ya «fondos europeos para crear un centro de vida activa en la totalidad de las instalaciones que ocupaba Mercadona -hasta su mudanza en 2023- y utilizar el actual centro para un abrir un espacio joven».

De manera que el Ayuntamiento reconoce así la existencia de este doble proyecto en vísperas de realizar una inversión, aprobada el 18 de agosto y con vistas al inicio de las obras en noviembre, para recuperar solo una pequeña parte del viejo supermercado, en el que invertirá 454.754 euros, más otros 45.000 para equiparlo, con el fin de habilitar en su planta de calle tres salas polivalentes que ocuparán 500 metros cuadrados, solo un tercio del espacio disponible (solo en esa planta), y que estarán destinadas a ampliar, ahora se sabe que muy temporalmente, las instalaciones del vecino centro de mayores de Arca Real, inaugurado en 2010 y que cuenta con un superficie útil de 640 metros cuadrados.

Ampliar Entrada principal del antiguo Mercadona del número 46 de la calle Arca Real y centro de vida activa, al fondo, de Delicias. I. Tomé

Así que se invertirá primero casi medio millón de euros para después, si llegan los fondos europeos, acometer una remodelación integral del mismo edificio, estando ya en uso, y habilitarlo por completo como centro de vida activa. El antiguo supermercado, que cerró sus puertas el 4 de noviembre de 2023 para mudarse unos metros más adelante al cercano y más espacioso hueco dejado por el antiguo concesionario de Seat, ocupa una superficie total de 3.429 metros cuadrados, de los que 1.506 corresponden a la sala de ventas -allí se van a habilitar las tres salas del centro de mayores-, otros tanto están en el sótano de aparcamiento y 417 más en la primera planta.

De cristalizar el proyecto, y así lo entiende el concejal, el centro de vida activa quintuplicaría su espacio (pasaría de 640 a 3.429 metros cuadrados) y su sede actual la ganarían los jóvenes en el primer espacio municipal dedicado a ellos en exclusiva en el barrio más poblado de la ciudad (640 metros cuadrados).

«Nuestros planes están perfectamente explicados al consejo del centro de vida activa y el objetivo es crear una zona intergeneracional» Rodrigo Nieto Concejal de Servicios Sociales (PP)

El edil de Servicios Sociales apunta que su objetivo es «crear una zona intergeneracional», dado que ambos inmuebles ocupan una única parcela situada en la esquina de las calles Arca Real, Transición y Bartolomé de las Casas -la arteria que recorre el incipiente barrio de los Cuarteles-, y aclara que sendos proyectos no se solaparán, es decir, que cuando esté rehabilitado el inmueble completo del supermercado se trasladará allí el centro de vida activa y se iniciarán a continuación los trabajos para acondicionar su actual sede como espacio joven. Eso en un barrio que ronda las doce mil personas mayores de 65 años y llamado a albergar en un futuro próximo a numerosos jóvenes en las viviendas en construcción, algunas de ellas ya habitadas, de los terrenos de los antiguos cuarteles de Farnesio.

Los planes municipales, sin embargo, han recibido las críticas de la oposición socialista de boca de su concejal Rafaela Romero, la anterior titular precisamente del Área de Servicios Sociales, quien considera que el Ayuntamiento pretende sacar adelante este doble proyecto «sin consenso y sin acuerdo con los afectados y sin aportar una información clara a los ciudadanos».

«Este proyecto no cuenta con el acuerdo de los usuarios y no solucionará ni las necesidades de los mayores ni de los jóvenes» Rafaela Romero Concejal del PSOE

La edil añade que, además, la obra de inminente ejecución destinada a acondicionar un tercio de la sala de ventas es un «parche absolutamente insuficiente» y apunta a que los vecinos y usuarios del centro de mayores siempre «han considerado necesario que la ampliación de las instalaciones alcanzará a todo el antiguo supermercado y se mantuviera el actual centro».

La decisión municipal de trasladar el espacio para mayores y habilitarlo después como espacio joven, a juicio de Rafaela Romero, «no soluciona ni las necesidades de los mayores ni las de los jóvenes de Delicias».

Y ha sido en respuesta a las críticas de su antecesora en el cargo, cuando Rodrigo Nieto ha desvelado el citado proyecto y que han solicitado, incluso, fondos europeos para sacarlo adelante. El edil, además, ha asegurado que sus planes «están perfectamente explicados tanto al consejo del centro de vida activa de Arca Real como a la propia oposición en la comisión (del área) municipal» y ha calificado de «vergonzosa» su actitud y les ha acusado de «mentir deliberadamente a los vecinos y vecinas de Valladolid».

Sea como fuere, lo cierto es que el futuro uso de los dos inmuebles se desconocía como tal de puertas afuera de la Casa Consistorial. Ni siquiera el alcalde lo anunció cuando presentó la intervención para recuperar parcialmente el viejo Mercadona el pasado 14 de julio más allá de mostrar su intención de rehabilitarlo más adelante por completo. Lo que se desconoce, por el momento, es la inversión necesario para sacar por delante los nuevos planes municipales para este picón de Delicias.