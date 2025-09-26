El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Infografía de las salas que ampliarán el centro de vida activa en una parte del antiguo Mercadona de la calle Arca Real. El Norte

Valladolid

El Ayuntamiento planea trasladar el centro de mayores de Delicias al antiguo Mercadona y reconvertirlo en espacio joven

El concejal de Servicios Sociales desvela que ya han solicitado ayudas europeas para el doble proyecto a las puertas de invertir 454.714 euros en remodelar una pequeña parte del viejo supermercado de Arca Real

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Viernes, 26 de septiembre 2025, 19:28

El propio alcalde, Jesús Julio Carnero, anticipó tímidamente en julio, cuando presentó el proyecto para recuperar una parte del antiguo Mercadona de la calle Arca ... Real para ampliar el centro de mayores colindante, la intención municipal de acometer con posterioridad su rehabilitación completa. Lo que no desveló entonces cuáles eran sus planes. Lo ha hecho este viernes, en respuesta a las críticas de la oposición socialista por su «falta de información clara» precisamente en relación a dichos planes, el concejal de Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, quien ha desvelado, porque nada se sabía oficialmente, que el Ayuntamiento planea trasladar el centro de vida activa, que así se llama, al completo al antiguo supermercado para recuperar después el actual edificio y reconvertirlo en el primer espacio joven de Delicias.

