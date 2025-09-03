El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vecinos a las puertas del centro de vida activa de Delicias junto al socialista Pedro Herrero. El Norte

El PSOE advierte que el centro de vida activa de Delicias «se quedará pequeño»

Asegura que la intención del equipo de gobierno es reservar un espacio para un centro juvenil

El Norte

Valladolid

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 17:40

El centro de vida activa de Delicias «se quedará pequeño porque el equipo de gobierno PP-Vox ha decidido limitar su ampliación«, censura el Grupo Municipal Socialista, «a pesar de las posibilidades reales que tiene porque se trataría simplemente de aprovechar el antiguo supermercado que ocupaba Mercadona». Los socialistas denuncian, además, los «motivos que ha ocultado Carnero a los usuarios y los vecinos del barrio: reservar un espacio para un centro juvenil«. Para la formación liderada por Pedro Herrero, este nuevo espacio «ni resuelve las necesidades de la juventud de la zona este de la ciudad ni satisface las demandas de las personas mayores del barrio más poblado de Valladolid». Así lo apuntaron Pedro Herrero, Rafi Romero y Luis Vélez en el encuentro que mantenido este miércoles con las personas usuarias del centro de vida activa de Delicias.

«Sin consenso, sin acuerdo con los afectados y sin información clara a los ciudadanos», reprochan los socialistas, que acusan al equipo de gobierno presidido por Carnero de optar por un «parche» en lugar de una solución «definitiva y satisfactoria tanto para las personas mayores del barrio Delicias como para los jóvenes de esa zona de la capital».

Recuerdan que en la Junta de Gobierno del 18 de agosto se aprobó el proyecto para la ampliación del centro de vida activa Arca Real con un presupuesto de 454.714 euros y que la obra prevista en el edificio que hace años ocupada el supermercado Mercadona contempla habilitar únicamente 500 metros cuadrados de la planta baja.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  2. 2

    Nueve toneladas de hormigón entre bolas, piedras y un sarcófago para jugar ante un colegio de Parquesol
  3. 3 Irrumpen en una vivienda de Valladolid y amenazan con un arma blanca a los moradores
  4. 4

    Los sindicatos defienden la reducción de la jornada a los profesores mayores de 55 años
  5. 5

    Segundo día de peleas con armas blancas durante las fiestas de Medina del Campo
  6. 6

    Cuatro entornos escolares mejoran su seguridad a tiempo para la vuelta al cole
  7. 7 Los 9 helicópteros de vigilancia de DGT, en tierra desde el 1 de septiembre tras finalizar el contrato de mantenimiento
  8. 8

    Trasladan al hospital desde Las Viudas a un joven con heridas de arma blanca
  9. 9 Herido un motorista de 33 años en una colisión con un coche en Valladolid
  10. 10

    Crece la circulación de covid durante el mes vacacional de agosto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El PSOE advierte que el centro de vida activa de Delicias «se quedará pequeño»

El PSOE advierte que el centro de vida activa de Delicias «se quedará pequeño»