El PSOE advierte que el centro de vida activa de Delicias «se quedará pequeño» Asegura que la intención del equipo de gobierno es reservar un espacio para un centro juvenil

El Norte Valladolid Miércoles, 3 de septiembre 2025, 17:40 | Actualizado 17:52h.

El centro de vida activa de Delicias «se quedará pequeño porque el equipo de gobierno PP-Vox ha decidido limitar su ampliación«, censura el Grupo Municipal Socialista, «a pesar de las posibilidades reales que tiene porque se trataría simplemente de aprovechar el antiguo supermercado que ocupaba Mercadona». Los socialistas denuncian, además, los «motivos que ha ocultado Carnero a los usuarios y los vecinos del barrio: reservar un espacio para un centro juvenil«. Para la formación liderada por Pedro Herrero, este nuevo espacio «ni resuelve las necesidades de la juventud de la zona este de la ciudad ni satisface las demandas de las personas mayores del barrio más poblado de Valladolid». Así lo apuntaron Pedro Herrero, Rafi Romero y Luis Vélez en el encuentro que mantenido este miércoles con las personas usuarias del centro de vida activa de Delicias.

«Sin consenso, sin acuerdo con los afectados y sin información clara a los ciudadanos», reprochan los socialistas, que acusan al equipo de gobierno presidido por Carnero de optar por un «parche» en lugar de una solución «definitiva y satisfactoria tanto para las personas mayores del barrio Delicias como para los jóvenes de esa zona de la capital».

Recuerdan que en la Junta de Gobierno del 18 de agosto se aprobó el proyecto para la ampliación del centro de vida activa Arca Real con un presupuesto de 454.714 euros y que la obra prevista en el edificio que hace años ocupada el supermercado Mercadona contempla habilitar únicamente 500 metros cuadrados de la planta baja.