Una persona hace la compra en un supermercado de Valladolid. Alberto Mingueza

Valladolid se cuela entre las veinte ciudades españolas más caras para vivir

Hacer la compra o adquirir y alquilar una vivienda en la capital vallisoletana es sin embargo más asequible que hacerlo en otras poblaciones, según el portal Kelisto.es

Eva Esteban
Pedro Resina

Eva Esteban y Pedro Resina

Valladolid

Sábado, 27 de septiembre 2025, 08:10

Es de las ciudades en términos generales más caras para vivir, pero también donde uno, en comparación con otras grandes urbes, puede ahorrarse hasta 183 ... euros mensuales en el alquiler de la vivienda o pagar menos, por ejemplo, por un litro de leche o una barra de pan. El coste de vivir en Valladolid es ligeramente más alto que la media nacional -0,13%- y es la decimoctava capital de provincia -y la primera de Castilla y León- donde el día a día es más costoso. Y todo, teniendo en cuenta que la renta media por hogar es de 35.425 euros, un 3,4% inferior a la del conjunto del país (36.657,96 euros). Así se desprende del último informe del portal especializado Kelisto.es, que también desvela que los vallisoletanos están en la posición 32 -de 52- en cuanto a ingresos.

