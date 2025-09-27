Valladolid se cuela entre las veinte ciudades españolas más caras para vivir

Es de las ciudades en términos generales más caras para vivir, pero también donde uno, en comparación con otras grandes urbes, puede ahorrarse hasta 183 ... euros mensuales en el alquiler de la vivienda o pagar menos, por ejemplo, por un litro de leche o una barra de pan. El coste de vivir en Valladolid es ligeramente más alto que la media nacional -0,13%- y es la decimoctava capital de provincia -y la primera de Castilla y León- donde el día a día es más costoso. Y todo, teniendo en cuenta que la renta media por hogar es de 35.425 euros, un 3,4% inferior a la del conjunto del país (36.657,96 euros). Así se desprende del último informe del portal especializado Kelisto.es, que también desvela que los vallisoletanos están en la posición 32 -de 52- en cuanto a ingresos.

Este comparador, que desglosa el precio de parámetros básicos como cuánto cuesta comprar una casa, llenar el depósito o lo que se paga por impuestos como el IBI o la tasa de basuras en las 50 capitales de provincia y en las dos ciudades autónomas, revela asimismo que hay tres ciudades castellanas y leonesas que se cuelan en el 'top diez' de las más baratas de España.

Con Zamora prácticamente a la cola del ranking nacional (con unos ingresos medios anuales de 30.988 euros) solo por detrás de Lugo, también se encuentran entre las más diez más asequibles Palencia y Ávila.

En el caso de Valladolid, ofrece una elevada calidad de vida con un coste que se sitúa en la parte alta de la tabla de ciudades más caras de España en 2025 -con datos extraídos de diferentes portales en base a las últimas estadísticas disponibles, cuyo año de referencia varía en función del índice en cuestión-, con precios de vivienda por debajo del promedio nacional y donde, por ejemplo, llenar el carro de la compra es algo más económico.

1 Comprar o alquilar una vivienda

Comprar una casa de unos 90 metros cuadrados en la ciudad del Pisuerga puede llegar a ser hasta el 11,5% más barato que hacerlo en otras poblaciones. Así, mientras en Valladolid el precio está en 202.140 euros, la media nacional se sitúa en 228.527 euros. Este coste en la capital vallisoletana es similar a ciudades como Burgos (204.030), Segovia (204.840) o Salamanca (206.550), aunque es más alto que en otras que tienen una población similar a la suya como Córdoba, donde el precio medio es de 168.930 euros.

La otra cara de la moneda la representan Zamora y Ávila, con un coste de 123.210 y 131.130 euros, respectivamente. Estas dos capitales son las más asequibles en compra de vivienda de entre 52 ciudades. A la cabeza están San Sebastián (610.560) y Madrid (540.990).

El mercado inmobiliario también es más ventajoso en Valladolid en lo relativo al alquiler. Así, la capital ofrece de media rentas mensuales que son 183 euros más bajas (870 euros) que el promedio nacional, que se sitúa en 1.053 euros. En Castilla y León, la ciudad más cara para arrendar, siempre según la plataforma, es Segovia, donde cuesta 1.225 euros al mes, mientras que Palencia (671) es la segunda más económica de todo el país.

2 Impuestos

Los vallisoletanos pagan menos de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que la media de los españoles. Esa es una de las conclusiones que se extraen del estudio, que concreta que en Valladolid este coste anual es de 74,62 euros y en otras ciudades, de promedio, 16 euros más. En este sentido, quienes más desembolsan del país son los sorianos (176,26 euros) y los que menos, los pamploneses (23,44).

Con el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, el gasto anual para un coche de 11,9 caballos fiscales sucede justamente lo contrario. Mientras que de media en España supone 61,86 euros, en Valladolid, como en otras diez urbes, este abono asciende a 68,16 euros. Por último, en cuanto a la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos, mientras que de media el gasto es de 89,54 euros, en la capital vallisoletana es de 77,39.

3 Suministros de luz y gas

Está dividido el mapa de la Península en tres grandes zonas en cuanto al coste de los servicios de luz y gas. La tarifa de gas natural en Valladolid, como en todo el centro peninsular, es de 816,91 euros, la más alta, mientras que en el norte está la más reducida (360,67 euros) y en el sur, la costa mediterránea y las islas, la intermedia (629,05). Respecto al gasto de luz, en todas las provincias del centro peninsular es de 581,64 euros anuales.

Asimismo, un seguro de coche a terceros cuesta de media 174 euros, cifra a la que no llegan los vallisoletanos, pues según Kelisto.es se paga en la ciudad 153 euros anuales por la póliza, una de las cuantías más económicas del país. En cuanto a la protección de la vivienda -se toma como referencia una de 90 metros cuadrados- los seguros en Valladolid son más caros (177,4 euros) que en otras poblaciones (161,2 euros de media).

4 La cesta de la compra

Los vallisoletanos destinan de media 489,15 euros cada mes a llenar el carro de la compra, un desembolso similar, aunque ligeramente inferior, a lo que gastan los españoles (489,67 euros). Una cuantía que varía en función de la ciudad, pues sin ir más lejos hacerlo en Palencia, a apenas 52 kilómetros de distancia, puede suponer un ahorro mensual de casi diez euros (allí el coste es de 479,44 euros).

En lo que también conviene prestar atención es en productos básicos como el pan o la leche. Cuestión de céntimos pero que en el cómputo global de la factura puede llegar a notarse. Por ejemplo, un litro de leche tiene un precio medio de 1 euro, pero en Valladolid cuesta 0,99 y en Alicante, donde está más caro, 1,12 euros. Algo parecido sucede con el pan. De media cuesta 1,16 euros, pero su valor es cambiante según el emplazamiento. Valladolid es de hecho, junto con Segovia y Ávila, la ciudad de Castilla y León (no se disponen de datos de Zamora) más barata para llevarse una barra (0,89 euros).

5 Transporte y gasolina

Llenar el depósito de gasolina cuesta en España, de media, 73,98 euros y hay hasta 24,49 euros de diferencia de hacerlo en la ciudad más cara (Palma de Mallorca) y la más barata (Santa Cruz de Tenerife). En este sentido, Valladolid está entre las más económicas y supone un desembolso de 73,95 euros, en base a los datos del Ministerio del Interior a fecha de julio del año pasado.

En cuanto al transporte, el billete de bus en la capital vallisoletana está por encima de la media, concretamente es 21 céntimos más costoso. De hecho, moverse por la ciudad en transporte urbano cuesta 1,5 euros, un precio que está entre los más elevados de las poblaciones objeto de análisis. El desembolso es el mismo que en Madrid, Bilbao y Pontevedra. También está en la parte alta de la tabla por su coste la tarifa de taxi. La percepción mínima en tarifa de día por un kilómetro recorrido en Valladolid supone 2 euros (como en Segovia, por ejemplo), la tercera cifra más elevada del país, con Huelva (3 euros) en la cúspide y después, Barcelona y Castellón (2,33).

6 Ocio

Si quiere ver una película, escoja bien dónde acudir, porque puede haber una diferencia de casi cuatro euros entre la ciudad más cara para hacerse con una entrada (Madrid y Barcelona, 10 euros) y la más barata, Segovia (6,25 euros). En este caso, Valladolid se ubica en un término medio y un tique vale 8 euros, lo mismo que, por ejemplo, en Salamanca, Burgos o Ávila, entre otras.

Deberá pagar más, sin embargo, por tomarse una cerveza de medio litro en un bar de barrio de la capital vallisoletana, donde el precio medio es de 3 euros, que en otras de la comunidad como Palencia (2,90 euros), León (2,80), Salamanca (2,25) o Segovia (2). El coste en Valladolid es levemente -18 céntimos- más alto que la media, si bien cabe destacar que es idéntico a una veintena de ciudades, entre las que destacan Bilbao, Córdoba, San Sebastián, Logroño o Pamplona.