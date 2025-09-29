El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Reunión del Consejo de Administración de la sociedad Valladolid Alta Velocidad. Alberto Mingueza

La deuda de Valladolid Alta Velocidad choca con la menor tasación de los suelos

Las cuentas de la entidad, en plena amenaza de un largo proceso de disolución, muestran un contexto complejo con los solares sin liberar para su venta

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Lunes, 29 de septiembre 2025, 06:39

Cuando se firmó el nuevo convenio ferroviario, en el año 2017, se resolvió que Adif, Adif Alta Velocidad y Renfe Operadora, tres de los miembros ... de la sociedad Valladolid Alta Velocidad, asumían la deuda que se había creado. Esa deuda la amortizarían posteriormente con la venta de los terrenos liberados por la integración ferroviaria: talleres de Renfe en Farnesio, Argales, Ariza y estación de autobuses. El sector 00-01 del Plan General de Ordenación Urbana, capaz de albergar entre 4.700 y 5.965 viviendas.

