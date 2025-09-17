El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Jesús Julio Carnero sale de la sala tras una reunión del Consejo de Administración de la sociedad Valladolid Alta Velocidad. A. Mingueza

El Ministerio inicia el largo camino hacia la disolución de Valladolid Alta Velocidad

El Consejo de Administración de la sociedad lleva al Contencioso el impago del Ayuntamiento de la cuota de 2024, lo que puede desembocar en la parálisis de las actuaciones de integración y urbanización de los suelos

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 06:51

El primer paso hacia una disolución de la sociedad Valladolid Alta Velocidad ya está dado. El Consejo de Administración ha decidido llevar al Ayuntamiento ante ... los tribunales por el impago de la cuota de 11,07 millones de euros correspondiente al año 2024. Desde aquí y hasta una eventual disolución deben pasar muchas cosas aún, pero todas ellas convivirán en la práctica con la paralización de la actividad de la sociedad. Es decir, no se ejecutará ni un solo paso más de los previstos, y eso puede incluir el de Unión con Pelícano, que ya está licitado y a punto de resolver su adjudicación. ¿Qué cosas sí se harán? Se rematará la variante de mercancías, la duplicación de la vía de alta velocidad al norte de la estación, ambas cosas en obras, y la estación de trenes. Cuestiones que no se ven afectadas por la integración porque dependen en exclusiva de Adif.

