El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Reunión en el Centro Cívico de la Zona Sur sobre la integración. Rodrigo Jiménez

Integración contra soterramiento: las plataformas se movilizan a escasos días de la cita clave de la sociedad Valladolid Alta Velocidad

El orden del día de la reunión de la Comisión de Seguimiento contempla, en el punto dos, la petición de resolución del convenio firmado en 2017

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 06:51

Comenta

En seis días, el futuro de la sociedad Valladolid Alta Velocidad puede quedar seriamente comprometido. Tanto, que el orden del día de la Comisión ... de seguimiento ya contempla, en el punto dos, la «adopción del acuerdo de resolución del convenio». Eso sucederá, eso sí, después de analizar el «estado de la ejecución del convenio y del cumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes». Y entre esas obligaciones está el pago de las cantidades fijadas en la addenda al convenio de 2017, que contemplaba que el Ayuntamiento debía aportar 11 millones de euros en 2024, algo que no hizo y que ahora puede ser la clave de todos los movimientos judiciales a partir de este punto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un millón de euros para la reforma de los pisos de Óscar Puente y Ana Redondo en Madrid
  2. 2

    Mercadona cierra este sábado Juan de Juni para abrir el lunes 24 en Huerta del Rey
  3. 3 Detenidos en Íscar dos fugitivos, uno con un machete, tras una peligrosa persecución desde Cuéllar
  4. 4 Renault Valladolid lanza una oferta de empleo para contratar a 300 operarios
  5. 5

    Intentan atracar un súper con una pistola y acaban «pagando unas cervezas» antes de huir en Valladolid
  6. 6

    El chófer de Auvasa agredido en Parquesol: «Se bajó cabreado y dio un puñetazo a la ventanilla»
  7. 7

    El edificio del siglo XIX bajo el que se encuentra el mayor tesoro de Valladolid
  8. 8 Alerta por presencia de listeria en productos cárnicos: estos son los datos de los nuevos lotes afectados
  9. 9

    Dos furgonetas aparcan y circulan bajo el Acueducto de Segovia la misma mañana
  10. 10

    Madrugada de robos en bares de la Ribera del Duero con parada y piscolabis en Piñel de Arriba

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Integración contra soterramiento: las plataformas se movilizan a escasos días de la cita clave de la sociedad Valladolid Alta Velocidad

Integración contra soterramiento: las plataformas se movilizan a escasos días de la cita clave de la sociedad Valladolid Alta Velocidad