Mesa de la última reunión de la sociedad Valladolid Alta Velocidad. Alberto Mingueza
Valladolid

La disolución de la sociedad Valladolid Alta Velocidad se pondrá sobre la mesa el día 24

Adif denunciará el convenio en la comisión de seguimiento y acto seguido, en la junta general de accionistas, propondrá que se disuelva este organismo

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Viernes, 7 de noviembre 2025, 06:44

Comenta

A partir de ese momento, ya no va más. El día 24 se pondrá sobre la mesa de la junta general de accionistas la disolución ... de la sociedad Valladolid Alta Velocidad. Que no se aprobará. Junta de Castilla y León y Ayuntamiento se opondrán, como ya dijeron tras el órdago lanzado por el ministro de Transportes, Óscar Puente. Adif y Renfe, el otro 50% del consejo de Administración y accionistas, votarán a favor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

