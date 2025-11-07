La disolución de la sociedad Valladolid Alta Velocidad se pondrá sobre la mesa el día 24

A partir de ese momento, ya no va más. El día 24 se pondrá sobre la mesa de la junta general de accionistas la disolución ... de la sociedad Valladolid Alta Velocidad. Que no se aprobará. Junta de Castilla y León y Ayuntamiento se opondrán, como ya dijeron tras el órdago lanzado por el ministro de Transportes, Óscar Puente. Adif y Renfe, el otro 50% del consejo de Administración y accionistas, votarán a favor.

Desde ese punto, solo quedará la vía judicial. Una vía judicial larga, compleja, tan enmarañada como puede serlo para decidir si se admite la disolución, primero, y el modo en que se liquida la sociedad, después. Que también tendrá su aquel, teniendo en cuenta que hay una deuda que se iba a amortizar con la venta de los suelos liberados por la integración ferroviaria. Unos suelos que tampoco se van a vender de momento. De hecho, en función de cómo discurran las cosas puede que tarden mucho en poder venderse.

En la práctica, todo quedará paralizado. La integración, sí, pero también un soterramiento que no existe más que como deseo, sin planos ni planes. Y con una ley de Movilidad Sostenible a la que le queda un último paso por el Congreso y que es, casualmente, una de las seis indultadas por Junts en ese anuncio de Miriam Nogueras, su portavoz parlamentaria, de que Junts va a tumbar todas las iniciativas legislativas del Gobierno desde ahora hasta las elecciones generales de 2027. Salvan la de Movilidad Sostenible porque el texto recoge sus enmiendas, justificó. Y en esa ley se establece que los soterramientos de vías se sufragarán como mínimo en un 70% por aquellos que los impulsen, con una participación estatal, como máximo, de un 30%.

La secuencia de los hechos será la siguiente.

Primero se celebrará la Comisión de Seguimiento del convenio. En ella, Adif (que tiene un 37,5% del accionariado) denunciará el convenio firmado en el año 2017 por el incumplimiento de uno de sus miembros. «El acuerdo se extinguirá», dice el texto, «por el incumplimiento de las obligaciones y compromisos adquiridos por parte de algunos de los firmantes». Adif podría esgrimir que el Ayuntamiento de Valladolid no aportó los 11 millones de euros correspondientes a la cuota del año 2024. Ahí Ayuntamiento y Junta oponen el argumento de que hubo un silencio administrativo que les permitió renegociar el pago y el Consistorio decidió fraccionar la cantidad en diez anualidades, a razón de algo más de un millón anual que se acumulaba a la cuota correspondiente a cada año. Será el primer encontronazo. Sin embargo, el convenio de 2017 dice que «cualquiera de las partes puede notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos». Ese requerimiento se produjo en octubre de 2024.

Y aquí viene la clave del asunto. «Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio».

A continuación, se celebrará una Junta General de Accionistas. En ella, la parte estatal pedirá la disolución de la sociedad Valladolid Alta Velocidad por entender que, muerto el convenio, el objeto social de la sociedad ya no existe. Ayuntamiento y Junta oponen a esto que la sociedad tiene otros fines, como la gestión de los suelos. Así que habrá una votación, con un empate, y el caso se irá al contencioso-administrativo.

Serán los tribunales, por tanto, los que determinen si es pertinente la disolución de la sociedad Valladolid Alta Velocidad o no. Y será un proceso lento que vendrá acompañado, si ratifican la disolución, de otro proceso más lento aún, la liquidación de la sociedad. La complejidad del caso afecta a los terrenos que se iban a destinar a la construcción de viviendas. Entre 4.500 y 5.000 entre Farnesio (propiedad de Adif), Recondo (Adif), Argales (Renfe) y Estación de autobuses (Junta). Esos terrenos debían cederse a la sociedad para que esta se encargara de licitar su descontaminación y urbanización antes de proceder a vender los solares. No ha llegado a hacerse. Y dadas las circunstancias, no se va a hacer.

El Ayuntamiento ha esgrimido durante todo este proceso que Valladolid «ha sido muy generosa» porque ha permitido ubicar los nuevos talleres en el páramo de San Isidro, un suelo municipal que se ha cedido a Renfe. Pero en el convenio figura una cláusula que dice que «Adif y Renfe se reservan la facultad de no aportar los terrenos a la sociedad en caso de incumplimiento de las partes de sus respectivas obligaciones». Así que Adif y Renfe podrían quedarse sus terrenos para venderlos por su cuenta y mitigar parte de la deuda que asumieron en su día. Eso si pueden venderlos. Porque quizá tengan que esperar a que se dictamine sobre la disolución de la sociedad para poder hacerlo.

En ese caso, de nuevo, Valladolid es la que sufre la parálisis, porque no se podría construir hasta entonces ni una sola de las 4.500 viviendas previstas. Y Argales aún tardará en liberarse porque solo podrá hacerse cuando se remate la variante de mercancías, algo para lo que queda en torno a un año. Pero Farnesio estaba ya a punto para la descontaminación y urbanización.

Lo que sí continúa, hay que recordar, son las obras puramente ferroviarias, que no dependen en absoluto de la sociedad Valladolid Alta Velocidad, sino de Adif. La estación continúa con el trabajo de los topógrafos,una fase que se podía demorar en torno a dos meses desde que se firmó el acta de replanteo. En la variante de mercancías, se trabaja en el último pilar que dará soporte al tablero del viaducto de los Tramposos. Y la duplicación de la vía de alta velocidad al norte de la ciudad también continúa tal y como estaba previsto.