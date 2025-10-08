El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparece el pasado lunes tras la reunión de la sociedad Vallaolid Alta Velocidad. A. Mingueza

Valladolid

Ecologistas pide la «inmediata» construcción de nuevos pasos ferroviarios «con participación pública»

El colectivo critica que la disolución de la sociedad Valladolid Alta Velocidad «supone la pérdida de inversiones cruciales y una hipoteca económica para la ciudad»

Valladolid

Miércoles, 8 de octubre 2025, 14:14

Comenta

Ecologistas en Acción de Valladolid ha solicitado al ministro de Transportes y exalcalde de la ciudad, Óscar Puente, la «inmediata construcción de los nuevos pasos ferroviarios con participación pública». A través de un comunicado, la organización ha criticado la decisión de Puente de «disolver» la sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) «cargando la principal responsabilidad en el Ayuntamiento por el bloqueo de integración ferroviaria». «La ruptura supone la pérdida de inversiones cruciales y una hipoteca económica para la ciudad», ha lamentado.

«La decisión del Ayuntamiento de Valladolid de paralizar en la sociedad la construcción de los pasos previstos y con proyecto realizado se ha tomado sin ningún tipo de estudios de tráfico que manifiesten la imposibilidad de esta realización», ha considerado Ecologistas, al tiempo que han incidido en la importancia de dos obras estrechamente vinculadas a la integración: «el nuevo paso para vehículos, ciclistas y peatones que enlace la calle Hípica con el otro lado de las vías, y el nuevo paso peatonal de acceso a Pajarillos desde la Circular».

El primero, según han subrayado, se asocia «claramente a las limitaciones del paso de Daniel del Olmo que afectan gravemente a determinadas líneas de autobús y al tratarse de una obra nueva apenas tiene asociados problemas de tráfico para su realización». El segundo, por su parte, «es el de mayor tránsito de viandantes de toda la ciudad y requiere de una alternativa inmediata y de calidad».

Por ello, el colectivo ecologista exige que, como los proyectos están realizados, «se sometan a información pública durante un plazo de dos meses para que todos los interesados podamos realizar las consideraciones oportunas». «También pedimos que la rebaja conseguida en el proceso de licitación de la nueva estación se destine a la elaboración urgente de un proyecto de rehabilitación del parque de Locomotoras y la consiguiente ejecución de la obra», ha continuado en el escrito.

