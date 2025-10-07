El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Reunión de la sociedad Valladolid Alta Velocidad, este lunes en la Delegación del Gobierno. Alberto Mingueza

¿Qué supone la liquidación de Valladolid Alta Velocidad? Una deuda sin pasos y sin nueva estación de buses

Si un socio incumple el convenio, el texto establece que Adif o Renfe pueden quedarse sus solares y no aportárselos a la sociedad, que cuenta con ellos para sufragar lo que se debe

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Martes, 7 de octubre 2025, 06:43

Comenta

El procedimiento es complejo y algo lento, pero una vez que se ha lanzado el ultimátum en el Consejo de Administración, la posibilidad de una ... disolución de la sociedad Valladolid Alta Velocidad se plantea como una amenaza cierta. La última palabra, eso sí, dado que no habrá acuerdo, la tendrá un juez mercantil. Y el proceso de liquidación será muy complicado porque hay activos, pasivos, deuda y unas obligaciones que se estipulan en los estatutos de la sociedad y en el convenio de integración firmado en 2017, y que el tribunal deberá interpretar.

