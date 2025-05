El Ayuntamiento invertirá tres millones para dar una solución al viaducto de Daniel del Olmo

Modificar el Convenio de Integración ferroviaria de 2017 de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad para incluir Daniel del Olmo. Es la idea sobre la que ... ha incidido este viernes el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero. «Lo llevamos planteando en varias reuniones y no hemos obtenido respuesta, como de tantas otras cosas. Pero eso no importa, lo importante es que seamos perseverantes y, que si no lo hacen ellos, lo haremos nosotros», ha resumido el regidor. Poca concreción más allá de que la solución para el viaducto rondará los tres millones de euros con el objetivo de que se abra al tráfico en su totalidad, restringido desde hace dos años para los vehículos de más de dos toneladas por eje.

«Este equipo de Gobierno no se va a mover de ahí, en su devenir diario. Hemos pedido que se modifique el convenio por muchas circunstancias -el acuerdo, de integración, choca con el soterramiento-. Si no se hace y se incluye Daniel del Olmo, este Ayuntamiento, en función de ese ejercicio de responsabilidad y sentido común, acometerá una actuación para que puedan transitar todo tipo de vehículos», ha concretado Carnero. El alcalde, después de una visita en autobús con los medios de comunicación a lo largo de diferentes pasos que dan acceso a la ciudad, y a razón de la apertura total del viaducto de Arco de Ladrillo, también ha dado nuevos matices sobre la actuación en San Agustín.

Carnero pide que el Ministerio utilice el dinero de la rebaja en la licitación de la estación de tren para San Agustín

«Aquí hemos propuesto que se dé una solución y el Ministerio ha sido receptivo. Estamos intercambiando conversaciones y hay un posible convenio de colaboración que se está estudiando por ambas partes y se está redactando el pliego de prescripciones técnicas», ha avanzado el alcalde. No hay fechas concretas para acometer la mejora de la circulación en un punto por donde cada día circulan una media de 75.000 vehículos, con retenciones en horas punta. En este sentido, el Consistorio apuesta por un túnel en la Carretera de Madrid y, de forma resumida, similar a la intervención realizada en la avenida de Salamanca.

Carnero ha definido la actuación en San Agustín como «el objetivo prioritario de Valladolid». «Invito a Transportes a que lo acometa rápidamente, que dé cumplimiento a esta necesidad tan importante. El Ayuntamiento está aquí y seguiremos hablando en los porcentajes que correspondan, pero es una obra que hay que acometer». El alcalde ha ido más allá y ha pedido al Ministerio que dirige Óscar Puente a que utilice el dinero sobrante para el proyecto de la estación de trenes de Valladolid en San Agustín. Aquí, Carnero se refiere a que la propuesta para construir la infraestructura, a cargo de la unión temporal de empresas (UTE) formada por Ferrovial, Zarzuela y ACS, rebaja el presupuesto de licitación el 13,5% -37 millones-.

«Hay un sobrante que se podría utilizar en acometer la obra de San Agustín, con menos de la mitad de la rebaja se puede hacer la actuación en toda la totalidad. Y pedimos al Ministerio a que dedique esa baja a una solución inmediata, rápida y pronta», ha destacado el alcalde. ¿Y se desbloquearán los pasos de Ariza? «Cuando lleguemos a ello, fijaremos posición y decidiremos lo que corresponda a la ciudad. Pero que quede claro que este alcalde no va a colapsar Valladolid y de ahí no me voy a mover», ha respondido Carnero.

Arco de Ladrillo

Sobre la estación de trenes, el alcalde ha vuelto a incidir en que la intención del Ayuntamiento, después de poner en marcha un procedimiento legal para intentar frenar la terminal, «no es paralizar la estación». «Lo único que pido es que se tenga en cuenta a la ciudad, que se dé cumplimiento a la ley y se materialice el plan especial que dice la Ley de Ordenación del Sector Ferroviario y que sigamos con la actuación, pero no pido otra cosa que no sea que Valladolid participe», ha insistido.

Durante el paseo en autobús con los medios de comunicación, Carnero ha querido poner de relevancia «la importancia de Arco de Ladrillo» y ha propuesto un «ejercicio de imaginación» donde el viaducto no existe. «Y si no existe, nos tenemos que buscar la vida para entrar en Valladolid. No se puede derribar», ha defendido. La obra en el paso elevado terminó hace unos días y se ha rematado en las últimas horas con el asfaltado de la calzada, si bien las vías de acceso todavía permanecen cerradas al tráfico desde hace varios meses. «Es una actuación que va a dar servicio a los ciudadanos durante tiempo, en tanto no haya otras alternativas que permitan acceder a la ciudad de Valladolid». Hace unas semanas, Carnero también defendió que la intervención daba al viaducto vida útil para cincuenta años o hasta que se acometa el soterramiento. «La intervención fue fruto de la emergencia y no había otra alternativa».

Por el momento, la actuación en el viaducto está completada y el alcalde avanza que en un futuro se podrán acometer posibles actuaciones para la reparación de la zona baja del tablero, como la rehabilitación de los pilares. «Son actuaciones que ya están en otro plano distinto al que ha llevado a cabo la obra de emergencia y competen mucho más a ADIF que a este Ayuntamiento, pero se acometerán con nuestra colaboración», ha zanjado. Arco de Ladrillo vuelve a dar servicio tras una inversión de 2,28 millones de euros y ya ha restablecido su capacidad para soportar el paso de 40.000 vehículos diarios. Justo este viernes hace un año de que comenzara la intervención, que ha ampliado el tablero del puente en más de un metro de anchura y ha reforzado las defensas laterales de la calzada.