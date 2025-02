El viaducto de Arco de Ladrillo gana más de un metro de anchura y reabrirá en mayo

Sergio García Valladolid Viernes, 14 de febrero 2025, 14:19 Comenta Compartir

Once meses desde finales de mayo de 2024. Ese era el plazo inicial para la intervención de emergencia en el viaducto de Arco de ... Ladrillo. Casi un año donde el maltrecho puente, que registra -al menos lo hacía antes del inicio de la obra- el paso de 42.000 vehículos diarios, perdería dos carriles, uno en cada sentido. Los operarios trabajaron en una primera fase en dirección entrada a la ciudad, hasta diciembre, cuando las obras pasaron al otro carril, donde ahora se acometen las mismas actuaciones. Es decir, seis meses en un lado, antes de hacer lo mismo en el otro. La lógica dice que para terminar la segunda parte debería pasar el mismo tiempo y que la reparación se dilataría al menos un mes más frente a la previsión inicial. Pues no. «Podemos decir que estamos en plazo. Habiendo sufrido ya las sorpresas al inicio de la obra, con la experiencia no esperamos mayores contratiempos en lo que queda, y que vuelva a abrir en primavera», ha asegurado Gonzalo Arias, redactor del proyecto.

Aunque más concreto ha querido ser el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero. «En mayo, la fecha es mayo», ha incidido. Todo ello, si no se producen retrasos, ¿y se contempla alguno? «No, salvo que vengan lluvias torrenciales o un evento climático que no esperemos. Todo va en la planificación prevista, después de completar la primera fase, ahora vamos a tiro fijo y controlando mejor los tiempos de ejecución», ha respondido el redactor del proyecto. Sobre el viaducto, los operarios tienen dos meses y medio para rematar la faena y las defensas. Allí han retirado estas semanas los antiguos quitamiedos, el motivo que dio pie al inicio de las obras, para sustituirlos por una protección provisional, antes de instalar la definitiva. Los operarios comenzarán en marzo a rematar las aceras y calzadas laterales del viaducto, cerradas desde hace meses. Con la obra rematada, el viaducto ganará setenta centímetros a cada lado. «Una pequeña ampliación, porque no se busca dotarlo de un paso peatonal, solo encontrar el espacio para alojar el nuevo sistema de contención y cumpliendo con los requisitos que exige la normativa». También con la intención de que en caso de accidente, los vehículos queden siempre dentro del tablero del puente. Esta contención ya está visible en el carril de entrada, donde se ha instalado la nueva protección, más alta que sus predecesora y situada sobre un bordillo de varios centímetros antes inexistente. «Las defensas serían insuficientes y podría darse la situación de que un vehículo cayera desde lo alto en caso de accidente, lo que supone un riesgo para la seguridad», fueron las palabras en mayo del concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez, y que explicaban el motivo de la intervención. «Había un riesgo claro de que la gente se cayera si tenía un leve accidente», ha reiterado este viernes el redactor del proyecto. Casos tan graves no sucedieron, si bien sí se produjeron incidentes con vehículos implicados y donde se tuvo que reparar parte de los quitamiedos antes del inicio de la obra. Noticias relacionadas Tráfico Valladolid se atasca con obras en todos los pasos de la vía al sur de la ciudad J. Sanz Valladolid El Ayuntamiento defiende las bajas cifras de contaminación en el entorno de Arco de Ladrillo Así, el viaducto de Arco de Ladrillo entra en la recta final de su obra, con el 61% del presupuesto ejecutado. Una cifra que alcanza los 1.392.096 euros. El importe total de la obra superan los dos millones. Ahora mismo ya se han completado las demoliciones y desmontado los elementos metálicos en el carril de salida de la ciudad, mientras que este próximo fin de semana se iniciará la colocación de las primeras piezas prefabricadas para la reconstrucción de este margen de la calzada. Y también durante este fin de semana, como ya sucedió en el anterior, el paso peatonal permanecerá cerrado el sábado 15 y domingo 16 desde las 22:00 y hasta las 5:00 horas. Reabrirá el lunes. Los siguientes pasos serán en marzo, cuando los trabajadores pasarán a rematar las calzadas ubicadas debajo del viaducto, que permanecen clausuradas desde hace varios meses. Aquí se delimitarán las calzadas para evitar interferencias con los nuevos voladizos de la estructura, y de corregir alineaciones y giros inadecuados para mejorar la seguridad de peatones y vehículos. Medio siglo de vida útil «Esta obra es fruto de la situación en la que durante tantísimos años se ha encontrado y deteriorado el viaducto. Es una actuación que se produce desde un ejercicio de total responsabilidad», ha defendido Carnero. No son ajenos los continuos parches que se han realizado sobre el viaducto de Arco de Ladrillo, que ha sufrido el paso del tiempo y el paso de miles de vehículos cada día. «El puente, desde el punto de vista funcional, queda preparado para los próximos cincuenta años. No solo se mejora la seguridad, también se mejoran las condiciones de durabilidad del puente y el envejecimiento natural. Con esta actuación se está consiguiendo mejorar la vida útil del puente», ha asegurado el redactor del proyecto. La reapertura del viaducto parece que será realidad en mayo. Pero el puente vivirá cortes puntuales en verano, cuando se produzca la campaña de aglomerado. Es ahí cuando se procederá a renovar el pavimento en la calzada del viaducto, que se hará en horario nocturno. «Algo que hubiera sido necesario igualmente, aunque no se hubiese producido la intervención», apuntan desde el Ayuntamiento. «La nueva estación de tren no entierra el soterramiento» El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha defendido este viernes que la nueva estación de tren en la capital, que presentará el próximo lunes el ministro de Transportes, Óscar Puente, «no entierra el soterramiento». «Todas las infraestructuras que sean beneficiosas para la ciudad, bienvenidas sean. Tengo por costumbre lo de a caballo regalado no le mires el diente y la actuación que se vaya a acometer en la estación no entierra para nada la posibilidad de que se soterre la vía del tren en Valladolid», ha asegurado. Respecto a esta posibilidad, Carnero ha apuntado a que la actuación se podrá acometer «con otro gobierno en España», mientras ha vuelto a reiterar que el soterramiento no es «incompatible» con la nueva estación. El regidor también se ha referido al proyecto de la rotonda de San Agustín, presentado hace unos días, que acarreó críticas de Ecologistas en Acción. «Hay opiniones para todos los gustos a la hora de diseñar. Lo que e plantea es hacer algo tan sencillo como lo que ya existe en la avenida de Salamanca, con una circunstancia importante, que es que en San Agustín no se necesita tanta urbanización en superficie. Esperamos que el Ministerio sea receptivo y opere cuanto antes para llevar a cabo el convenio de la mejor manera», ha zanjado Carnero.

