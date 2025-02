El Ayuntamiento defiende las bajas cifras de contaminación en el entorno de Arco de Ladrillo

El Norte Valladolid Sábado, 8 de febrero 2025, 19:46 Comenta Compartir

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valladolid, Alejandro García Pellitero, defendió hoy que «el entorno de Arco de Ladrillo tiene una calidad de aire excelente, como el resto de la ciudad», y aseguró que «en los dos últimos años es cuando se ha registrado los mejores niveles de los últimos 14 años, rebajando un 30 por ciento los niveles de contaminantes en la última década en la ciudad».

Así lo afirmó en respuesta a las acusaciones lanzadas contra el equipo de gobierno en la mañana de hoy por el grupo municipal Valladolid Toma la Palabra (VTLP), que calificó de «totalmente falsas».

Además, el concejal recuerda en un comunicado difundido por Ical que el Plan de Acción contra el Ruido del municipio de Valladolid que se acaba de aprobar «va a servir para mejorar los niveles de emisiones sonoras». Este Plan se configura como un instrumento de carácter bifuncional capaz de desplegar acciones tanto preventivas como correctivas, con la finalidad de abordar integralmente los aspectos relativos a la contaminación acústica.

Asimismo, recuerda que «en 2018, cuando estaba en el Gobierno el grupo VTLP, se llevó a cabo la tercera actualización del Mapa Estratégico del Ruido, la anterior a la actual, pero no nos consta que se procediera a ningún Plan de Acción contra el Ruido. Eso sí que es una inacción por parte de un Gobierno y no lo que nos están intentando acusar a día de hoy, cuando realmente estamos haciendo cosas que ellos no hicieron en su momento».