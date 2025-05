El Ayuntamiento insiste y vuelve a pedir el informe sobre el soterramiento con muros pantalla

Como una segunda parte del debate sobre el estado de la ciudad celebrado la semana pasada. Los grupos municipales con representación en el Ayuntamiento de ... Vallladolid han debatido este lunes en el pleno ordinario de mayo las propuestas resultantes de aquella sesión. El resumen rápido del pleno, que se ha alargado hasta más de seis horas, es que tanto PP como Vox han sacado adelante sus cinco propuestas, mientras que se han denegado todas las del PSOE y Toma la Palabra ha sacado una. Hasta ahí, todo fácil. Entre las veinte proposiciones debatidas había una, del PP, para solicitar la convocatoria de la Comisión de seguimiento del convenio para las obras ferroviarias en Valladolid, para elaborar un informe sobre el soterramiento con muros pantalla. Eso, reasignar las aportaciones de los miembros y modificar el propio convenio.

De nuevo, el debate entre la integración y su contraparte ha sido protagonista en el salón de plenos. «Saber cuánto puede costar, cuándo se puede hacer», ha resumido Blanca Jiménez, portavoz del Partido Popular. Y a partir de ahí, las críticas desde la oposición. «Tapan su incompetencia para resolver problemas reales con el soterramiento y piden un estudio que existe y ya se hizo -y que ya descartó esta opción-», ha expresado Luis Vélez, concejal del PSOE. El término de soterramiento ha traspasado las cuestiones y ha estado presente a lo largo de toda la sesión plenaria. «Los vecinos piden que la integración continúe de forma inmediata, quieren un proyecto real y no paralizar la ciudad otros treinta años», ha defendido Rocío Anguita, de Toma la Palabra.

Más adelante, de nuevo por parte de los socialistas, Pedro Herrero ha acusado al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, de «reírse de los vecinos». «Hace dos años dice que si no soterra dimitirá y hace una semana dice que no, que dimitirá cuando comience el soterramiento. Dice que el proyecto de la integración es un fracaso y el mismo día aprueba un nuevo paso bajo las vías. Y dice que no se opone a la construcción de la nueva estación de tren y tiene contratado a un bufete de abogados de Madrid para hacerlo. Es el peor alcalde que ha conocido esta ciudad», ha expresado.

El Ayuntamiento pedirá al Gobierno un plan de emergencia para revertir la pérdida de viajeros en el aeropuerto de Villanubla

El debate de las cuestiones ha abierto primero por parte de Toma la Palabra. «Nosotros sí tenemos un modelo de ciudad diferente, nuestra vocación es de gobierno y siempre traemos una propuesta debajo del brazo», ha arrancado Rocío Anguita. Una de ellas, la de movilidad, ha sido la única que ha salido adelante y con el voto favorable de todas las corporaciones. En concreto, el Ayuntamiento desarrollará un estudio sobre el transporte público de Auvasa para valorar la posibilidad de implantación, modificación y mejora de las líneas y servicios de cada barrio.

Sobre las otras cuatro -vivienda, presupuestos participativos, servicios sociales e integración ferroviaria-, nada. Todas denegadas. «Son resoluciones que aportan muy poco a este pleno», las ha calificado Víctor Martín, concejal de Vox. Sí ha traído cola el apartado de la vivienda, cuyo debate que ha pasado hasta las siguientes mociones.

En un primer momento, desde el Partido Popular, Rodrigo Nieto ha defendido que se trabaja activamente para ampliar el parque de vivienda en Valladolid. «Viveros, Parquesol o las de Puente Colgante», han sido algunos de los ejemplos que ha concretado. Y ha replicado Rocío Anguita. «Hablamos de lo que puede hacer el Ayuntamiento en esta materia, no salgan con lo que hace la Junta». El debate sobre la vivienda ha perdurado y durante las propuestas de Vox ha adquirido el matiz de la ocupación. Todo, a tenor de la cuarta proposición de los de Abascal, donde se pide potenciar el asesoramiento integral en estos casos e instar al Gobierno a que proteja la propiedad privada para evitar el colapso del mercado de alquiler.

«Espero que no estén dando a entender que lo que puede colapsar el mercado inmobiliario es la ocupación, no sé en qué mundo viven ustedes», ha remarcado Jonathan Racionero, de VTLP. «Pues en uno donde las personas que tienen una segunda vivienda tienen miedo a ponerla en alquiler. Uno de los grandes problemas que tiene el alquiler en este país es precisamente la ocupación», ha replicado Blanca Jiménez, portavoz del PP. El debate ha continuado por parte del Grupo Municipal Socialista. «Solo a ustedes (Vox), a la señora Blanca Jiménez y a los de Desokupa se les ocurre relacionar el colapso del mercado con la ocupación», ha criticado Juan Carlos Hernández Moreno.

Ordenanza ciclista

La última réplica la ha dado Irene Carvajal, portavoz de Vox. «El Gobierno ha aprobado una Ley que favorece el delito de la ocupación y urge tomar medidas a nivel local para proteger a los propietarios y favorecer el alquiler». En este punto también se ha dado luz verde -votos favorables de PP y Vox- a priorizar en los presupuestos de 2026 ayudas para alquiler de viviendas para jóvenes o instar, de nuevo, al Ejecutivo nacional a que garantice que el proyecto de la estación de tren es compatible con el soterramiento o que se elabore una consulta pública sobre este proyecto.

Además, se ha aprobado de forma inicial la ordenanza municipal que regulará el uso de la bicicleta y la movilidad por carriles especiales en Valladolid. El texto ha llegado al pleno con unas leves modificaciones, con dos enmiendas de adición del Partido Popular, donde se concreta que los usuarios que circulen con una bolsa o mochila de carga -es el caso de los repartidores de comida a domicilio- deberán instalar en las mismas elementos luminosos o retrorreflectantes. La aprobación ha salido adelante con el voto en contra de Toma la Palabra y la abstención del PSOE, quienes han afeado el contenido de la nueva ordenanza. «Es una ordenanza sin consenso que nace de una tumbada por la justicia. Un paso atrás para construir una ciudad sostenible, con una norma restrictiva que busca sancionar y prohibir», ha criticado Luis Vélez, del PSOE.

Por último, el pleno ha regularizado de forma definitiva la figura de «alcalde b», como la definen los partidos en la oposición el cargo de Indalecio Escudero, al denegar las alegaciones interpuestas contra la modificación del reglamento aprobada en febrero. También se ha aprobado reclamar al Gobierno la elaboración de un plan de emergencia para conseguir la reversión de la pérdida de viajeros en el aeropuerto de Villanubla o reiterar al Ejecutivo el desarrollo de los terrenos del antiguo cuartel de la Rubia para la construcción de viviendas públicas.