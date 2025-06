El giro de Sánchez toca a los castellanos y leoneses de su Ejecutiva

No habrá más cambios en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE hasta el 5 de julio, cuando se reúna el Comité Federal. Para neófitos en ... el trabalenguas burocrático de los partidos políticos: en la Comisión Ejecutiva figuran los altos cargos del organigrama, 49 personas. En el Comité Federal, el máximo órgano entre congresos, participan entre 250-300 personas, incluidos los miembros de la Comisión Ejecutiva y los secretarios generales de cada territorio, por ejemplo. Un Comité Federal que, una vez terminado todo el proceso de renovación en cada agrupación, ya tocaba, por otro lado.

Así que la reorganización exprés de la Ejecutiva se ha quedado circunscrita, de momento, al área de Organización. Que es el que se encargará de preparar el Comité Federal. Y por eso hay ausencias curiosas en clave interna: no aparecen ni Manuel Arribas, diputado por Ávila y muy cercano al engranaje de Cerdán, ni Javier Izquierdo, senador por Valladolid, encargado de Estudios y Programas, ni tampoco la portavoz, Esther Peña, un cargo orgánico que normalmente forma parte de esos grupos organizadores de este tipo de eventos. Otro de los cercanos a Cerdán, por vía de su amistad con el adjunto de Organización, Juanfran Serrano, era el leonés Alfonso Cendón, que tampoco está en el póquer elegido para la transición. Cendón, en términos socialistas, es 'zapateril'. «Protegido de Zapatero», dicen fuentes internas. Para contextualizar el cambio: a Borja Cabezón, que está entre los cuatro que formarán parte de la Secretaría de Organización provisional, le catalogan como «ahijado de Felipe González».

En lo que toca a Castilla y León, queda opacado el que era adjunto a la secretaría de Organización, Juanfran Serrano, diputado por Jaén, con quien colaboraba estrechamente Manuel Arribas, diputado por Ávila. Ambos, beneficiados por Santos Cerdán en la elaboración de las listas para las elecciones generales de 2023. Arribas es, a su vez, miembro de la Ejecutiva autonómica de Carlos Martínez en Castilla y León. Su roce profesional con Santos Cerdán, como le ocurre a Alfonso Cendón, secretario provincial del PSOE leonés, los convierte a ambos en 'activos tóxicos' por contagio. Supieran o no lo que se cocía entre Cerdán, Koldo y Ábalos.

Los cambios de Pedro Sánchez, aunque de momento pueden parecer cosméticos, tienen una importante carga simbólica. Ha colocado a la presidenta Cristina Narbona, persona muy respetada por los socialistas y mujer. Había quien apostaba por Patxi López y una de las designadas ha sido Montse Mínguez, diputada del PSC y viceportavoz y secretaria general del grupo parlamentario en el Congreso. Es decir, la número 2 de Patxi López. Una respuesta que también obedece al criterio que se comentaba como obligatorio 'sotto voce': la necesidad de colocar al frente a una mujer para airear el ambiente tras los audios machistas desvelados entre José Luis Ábalos y Koldo García. «Nos repugnan», ha dicho Sánchez enfáticamente en su comparecencia. Pero además Montse Mínguez es del PSC, es decir, del Partido Socialista de Cataluña, un ente autónomo, casi un socio muy cercano más que una pata territorial cualquiera. Es el modo más directo de garantizar su «no contaminación» y su independencia en estas semanas de transición orgánica en las que habrá mucho que investigar y analizar.

A Narbona y Mínguez les acompañan la gerente del partido, Ana Fuentes, en un cargo que ha definido Sánchez como «técnico», y el mencionado Borja Cabezón, que es quien se ocupa de la Secretaría de Acción Democrática y Transparencia en la misma Ejecutiva Federal.

En la actual Ejecutiva Federal hay cinco castellanos y leoneses. De ellos, Óscar Puente, vocal, no aparece en la foto distribuida por el PSOE de la reunión, aunque es seguro que fue uno de los ministros que dialogaron con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el pasado fin de semana, como ha sucedido en otras crisis anteriores. Los cuatro restantes son Esther Peña (portavoz), Iratxe García (Unión Europea), Javier Izquierdo (Estudios y Programas) y Javier Alfonso Cendón (Ciencia, Innovación y Universidades). De todos ellos, el más activo tras la larga jornada de la Ejecutiva ha sido el ausente de la foto inicial, Óscar Puente. El ministro de Transportes se ha lanzado a las redes sociales para desmentir, por ejemplo, que el sobrecoste de obra pública en España sea de 50.000 millones al año, «sería recomendable que cada uno hablase de lo que sabe, no puede haber 50.000 millones de euros al año por sobrecostes de obra en las carreteras cuando la inversión total, incluido el mantenimiento, no llega a los 5.000 millones». Luego ha apoyado la reacción del presidente del Gobierno. En el resto, Javier Izquierdo, Esther Peña y Alfonso Cendón se han limitado a retuitear el argumentario de Ferraz con clips de la rueda de prensa de Sánchez, mientras que Iratxe García no ha comentado nada en su cuenta de Twitter.

Daniel de la Rosa, secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, admitía este lunes que el informe de la UCO le produce «asco, es bochornoso», y pedía que el partido «actúe con la máxima contundencia, debe ser implacable».

El 5 de julio, primera fecha disponible en la agenda internacional de Pedro Sánchez, según dijo, se despejarán las dudas que ha dejado una reunión de casi cinco horas. Muchas voces dentro del partido y dentro también del PSOE de Castilla y León pedían una limpieza a fondo de todo el entorno de Cerdán. No se podía cometer, aducían, el mismo error que con Ábalos: cesar al secretario de Organización y nombrar sucesor a su segundo. Dicho y hecho. Ahora quedan unas semanas para ver hasta dónde llega la operación de saneamiento.