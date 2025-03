Un estudio de mil páginas ya descartó hace 20 años los muros para soterrar

Antonio G. Encinas Valladolid Domingo, 30 de marzo 2025, 08:25 Comenta Compartir

Irene Carvajal (Vox), en una entrevista de campaña en El Norte en mayo de 2023, aseguró que había consultado con «técnicos expertos» y que el soterramiento iba a tener que ser «con tuneladora». Montserrat Rallo, directora de Planificación y Proyectos de Adif, aclaró en febrero de 2024 que la tuneladora debería ser de un tamaño descomunal, ya que el soterramiento de Valladolid previsto en 2005 era de dos vías de alta velocidad, sin vías de ancho ibérico, y ahora hacen falta al menos 2+1. Una tuneladora tan grande que no hay otra igual en estos momentos operando en España. En octubre de 2024, Jesús Julio Carnero (PP) presentó el estudio que había encargado a la consultora Eficia, y desde ese momento defiende que la opción para soterrar es la de muros pantalla. De hecho, en el último Pleno extraordinario anunció que pedirá un «análisis multicriterio» que estudie la viabilidad de esta opción.

Lo que ocurre es que el Ayuntamiento de Valladolid ya tiene un análisis multicriterio sobre esa posibilidad. Es del año 2005. Se incluyó como parte del Estudio Informativo sobre el que después se redactó el proyecto básico de soterramiento. El estudio completo tiene 956 páginas. Un informe que buscaba el mejor modo de enterrar las vías, con todas las administraciones implicadas de acuerdo y con el matiz -bastante relevante- de que solo se iban a soterrar las dos vías de ancho estándar.

El soterramiento con muros pantalla Los dos estudios, tanto el del Ministerio de Fomento de 2005 (Ineco) como el del Ayuntamiento de 2024 (Eficia), contemplan soterrar el mismo tramo de vía. Apeadero A-62 Estación Campo Grande Variante Este Daniel del Olmo Talleres A-11 VA-20 VA-30 Túneles del Pinar de Antequera El agua subterránea La capa freática o permeable del subsuelo de la ciudad lleva agua en dirección al Pisuerga, generando unos caminos naturales que pasan por debajo de la red ferroviaria actual. Esgueva Pisuerga Estación Campo Grande Solución planteada en 2005 El estudio del Ministerio de Fomento de diciembre de 2005 analizaba el soterramiento con muros pantalla y con un ancho para dos vías. Estos afectaban al nivel freático, actuando como presas y reteniendo agua junto al trazado soterrado. Para evitarlo, se sugirió usar pantallas con bóveda en algunas zonas, permitiendo la libre circulación del agua. Así se construyen las pantallas con bóveda Fase 1 Primero se excava el hueco donde irán las vías, atravesando la capa permeable de la tierra y llegando hasta la impermeable, donde se coloca la losa inferior. Cota de calle Capa permeable Capa impermeable Losa inferior Fase 2 Después se colocan los muros pantalla. Cota de calle Capa permeable Muros pantalla Capa impermeable Dos vías Durante esta fase, el nivel freático se ve afectado, en tramos de 300 metros, durante 180 días. Fase 3 En esta fase se construye la bóveda que cerrará el túnel, se demuele la parte superior de los muros pantalla y se restituye el acuífero destruido en la primera fase. Cota de calle Muros demolidos Acuífero restituido Capa permeable Bóveda Capa impermeable Dos vías Modificación del subsuelo Esta obra afecta a la circulación del agua subterránea, variando sus caminos originales. Muros Pantalla Circulación natural Circulación modificada Puros pantalla con bóveda Muros Pantalla Estación Campo Grande Muros pantalla con bóveda Muros Pantalla Flujo del agua subterránea sobre la estructura de muros pantalla con bóveda. Acumulación La modificación artificial de los trazados subterráneos modifica la forma en la que se acumula el agua, lo que deja estos niveles. El agua se concentra en mayor cantidad en los tramos soterrados con muros pantalla, que impiden su libre circulación. Niveles de agua sin medidas correctoras del flujo freático Muros Pantalla Nivel freático Río 1/1,5 m 0,5/1 m 0/0,5 m 0/-0,5 m Estación Campo Grande -0,5/-1 m Muros Pantalla Muros pantalla con bóveda Muros Pantalla Para tratar de mitigar este efecto se proponen medidas como drenajes y pozos, consiguiendo que los niveles de acumulación disminuyan. Niveles de agua con medidas correctoras del flujo freático Nivel freático Muros Pantalla Río 1/1,5 m 0,5/1 m 0/0,5 m 0/-0,5 m -0,5/-1 m Estación Campo Grande Muros Pantalla Muros pantalla con bóveda Muros Pantalla El estudio de 2005 descarta esta solución en favor del soterramiento con tuneladora. Solución planteada por el equipo de gobierno actual El proyecto de soterramiento con muros pantalla presentado por el Ayuntamiento copiaría la manera en la que está realizado en el tramo de vía en el Pinar de Antequera y contaría con cuatro vías. Tramo soterrado El plan del Ayuntamiento contempla soterrar el mismo trazado que el del estudio de 2005. Caminos freáticos naturales Estación Campo Grande Trazado con muros pantalla Así se ve el perfil El túnel lleva 4 vías en su interior y sus muros pantalla, con una longitud de 15 metros, atraviesan la capa freática o permeable y llegan hasta la impermeable. Y ese análisis multicriterio descartó la ejecución con muros pantalla en favor de la tuneladora.

El análisis estudiaba los impactos de cada actuación tanto en la fase de construcción como en la de explotación. Y los evaluaba en función de una serie de parámetros. El soterramiento con pantallas y el de la tuneladora se contraponían, además, a una integración en superficie que tampoco era la actual, ya que implicaba dos vías de ancho ibérico y dos de alta velocidad y sin desviar el tráfico de mercancías. Los criterios utilizados eran la afección al medio ambiente, la viabilidad económica y financiera y la funcionalidad. El análisis de preferencias, trasladado todo a unas tablas ponderadas, concedía una puntuación de 1 a la tuneladora, de 0,94 a las pantallas y de 0 a la actuación en superficie. «La solución óptima corresponde al soterramiento con tuneladora, aunque ambas alternativas de soterramiento presentan valores muy próximos de preferencia», era la conclusión.

El modelo desterraba, por tanto, la actuación en superficie. En cuanto a las otras dos opciones, la de los muros pantalla salía perdiendo en los aspectos relativos al medio ambiente, especialmente. En el modelo numérico sin coeficientes de ponderación se le adjudicaba un 0,58 frente a un 1 del soterramiento con tuneladora. En viabilidad económica se imponía ligeramente, 0,84 a 0,64. Y en funcionalidad obtenía un 0,93 por un 1 para la tuneladora. En el análisis de preferencias, se aplicaban unos factores de ponderación que concluían que el soterramiento con tuneladora merecía una puntuación de 1 y el de los muros pantalla, de 0,94.

El informe alertaba de «efectos permanentes e irrecuperables, de intensidad alta, en los acuíferos», que habría que corregir

El análisis multicriterio se acompañaba de un estudio a escala 1:2.000 de las tres opciones en liza. Y ahí se observaban con mayor profundidad los impactos de cada una. Concluía que el soterramiento con muros pantalla provocaría unos efectos permanentes e irrecuperables, «de intensidad alta», en los acuíferos, que habría que corregir, señalaba el estudio informativo, con una serie de actuaciones a lo largo de todo el trazado. E incluso después de aplicar esas correcciones se instaba a vigilar durante tres años después de concluidas las obras sus efectos sobre la traza urbana.

Tanto durante la construcción como durante la explotación se explica que las pantallas provocarían «una disminución de la tasa de recarga de los acuíferos como consecuencia de la modificación de las líneas de escorrentía y de la disminución de la permeabilidad superficial y consiguientes variaciones en los flujos de agua subterránea».

«Este aspecto tiene especial importancia en las alternativas que contemplan soterramientos y, más concretamente, en los tramos soterrados con pantallas», aclara. La consecuencia más relevante de este «efecto presa» sería el ascenso del nivel freático al este de la vía, es decir, barrios de Delicias, Pajarillos o Pilarica, y el descenso al oeste. «El efecto barrera sería más evidente en épocas más lluviosas», indica.

En ese modelo analizado, además, el túnel propiamente dicho comenzaría pasado el paso de Daniel del Olmo, en el polígono de Argales (kilómetros 246,837), y se prolongaría durante 4.673 metros. A eso hay que añadirle los «muros de acompañamiento de entrada y salida», hasta alcanzar los 5.178 metros.

Las pantallas obligarían a excavar «20-25 metros», calculaba el estudio informativo, «por lo que la afección a los flujos subterráneos de agua se produce en el acuífero cuaternario, que se localiza a una profundidad media de unos 9 metros».

Estas pantallas se ejecutan, explica, «a lo largo de tajos secuenciales de 300 metros de longitud máxima», con un avance de 60 días por cada 100 metros construidos. Cada tajo «ejerce un efecto barrera a lo largo de 180 días», por tanto, y el modo en que afecta al comportamiento de las aguas subterráneas puede tardar en apreciarse correctamente en torno a 4-6 meses, señala.

«La construcción de una línea de pantallas de esta longitud, cimentadas por debajo de la base del acuífero aluvial, provocaría un efecto barrera intenso, con ascensos importantes del nivel freático al este del soterramiento y descensos al oeste», concluye. Esto obligaría a construir portillos o corredores que amortiguaran el efecto. «Se contemplan 2.372 metros de zonas abiertas al flujo subterráneo, un 45% del total del soterramiento», señala, lo que implica ejecutar bóvedas y demoler «la parte superior de las pantallas» para, después, restituir el material del acuífero por encima de la bóveda. Con esto se reduciría el impacto sobre el nivel freático en esos metros de corredores, pero se daría «una mayor variación en la zona de la estación y en la zona norte del soterramiento».

La estación, en cualquier caso, debería construirse con muros pantalla, decían en 2005, y con mucha menor capacidad que la prevista ahora

Explica el informe que la estación, en todo caso, debería construirse con muros pantalla, tanto si el resto del soterramiento es con tuneladora como si no. Advierte de que esta modalidad «implica un gran movimiento de tierras y una elevada necesidad de personal y materiales, lo que da lugar a un incremento significativo del movimiento de vehículos». Y habla de un «plazo de ejecución largo». Era una estación, además, que tiene poco que ver con la que se ha previsto ahora. Seis vías de alta velocidad de 400 metros y tres andenes. Es decir, la mitad de la que se ha licitado.

Y respecto al Esgueva, la actuación con pantallas implicaría demoler el puente existente y obligaría «a la desviación temporal del río para la ejecución del túnel artificial», lo que supondría «un importante impacto sobre el cauce y la calidad de las aguas del río».

El cálculo de tráficos para la estación, en 2005, hablaba de un máximo de 108 trenes diurnos. Sin embargo, de ellos, 18 serían regionales, que no cabrían en ese soterramiento con pantallas pensado únicamente para vías de ancho estándar. Valladolid tiene un horizonte de 120 trenes diarios en 2035 que, según Adif, tiene visos de quedarse corto. La U de Olmedo, la Y vasca y la alta velocidad a Cantabria y Galicia tienen la culpa. En una década estarán en funcionamiento.

¿Por qué la actuación en superficie resultaba, entonces, peor evaluada que ahora? Para empezar, porque no suponía crear la variante de mercancías. Calculaba el estudio informativo que 52 trenes diarios de mercancías seguirían cruzando la ciudad, 32 de día y 20 de noche, algo que no va a ocurrir a partir de 2026. Esto lo penalizaba al evaluar la fase de explotación. A cambio, el soterramiento incluía la eliminación de la vía como barrera, lo que se puntuaba como «muy beneficioso». Del mismo modo, se criticaba que «el acondicionamiento de la línea» en superficie «no genera liberación de suelo». Y hay que recordar que eran los suelos liberados los que iban a pagar la operación en aquel momento. La integración, entonces, no contemplaba un número de pasos como el que se firmó en el convenio de integración de 2017.

Eficia, la consultora contratada por el Ayuntamiento para analizar las opciones de soterramiento, recomendaba realizar un «nuevo estudio informativo multicriterio que desarrolle la alternativa del soterramiento mediante pantallas, a escala 1:2.000 o superior». Es decir, la misma escala que se utilizó en 2005 para el estudio informativo completo del soterramiento con tuneladora.

