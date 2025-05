Los ingenieros alertan de «deterioros importantes» en Arco de Ladrillo y aconsejan prohibir el tráfico pesado

Los baluartes de hormigón sobre la calzada empezaban a dejar paso este miércoles a los conos de plástico. Después llegarán el fresado, el asfaltado y la pintura ... y el viaducto de Arco de Ladrillo lucirá espléndido, como nuevo, en un mes de mayo de 2025 en el que los planes de la sociedad Valladolid Alta Velocidad eran que estuviera ya en proceso de desmontaje. Lo que ocurre es que bajo esa fachada lucida aún hay patologías que necesitan atención. Los ingenieros de la empresa INES, que han trabajado conjuntamente con Imesapi en las obras de emergencia, han detectado «deterioros importantes en las vigas de borde» situadas sobre las vías del tren. No han podido acceder a una «distancia corta» para poder observar «con claridad el estado del pretensado» hasta mediados del mes de marzo, según un informe de 75 páginas que tiene en su poder el Ayuntamiento de Valladolid.

«Una vez saneadas las vigas, se ha accedido mediante torres de andamio y se ha podido comprobar su estado», dice el texto. Y las imágenes que lo acompañan muestran hierros al aire, 'alambres' sueltos o rotos y otros desperfectos. «Las dos vigas más exteriores del lado izquierdo presentan una pérdida total de sección en la capa inferior de tendones de pretensado», deterioros que se aprecian «de manera general a lo largo de toda la viga».

Estado del Arco de Ladrillo, 15 de marzo de 2025 Arco de Ladrillo Zona más dañada Vano central Medición del diámetro de alambres rotos en la estructura del viaducto del Arco de Ladrillo. Fuente: INES Ingenieros Estado del Arco de Ladrillo, 15 de marzo de 2025 Arco de Ladrillo Zona más dañada Vano central Medición del diámetro de alambres rotos en la estructura del viaducto del Arco de Ladrillo. Fuente: INES Ingenieros Estado del Arco de Ladrillo, 15 de marzo de 2025 Arco de Ladrillo Zona más dañada Vano central Medición del diámetro de alambres rotos en la estructura del viaducto del Arco de Ladrillo. Fuente: INES Ingenieros

¿Quiere esto decir que hay riesgo que colapso en la infraestructura? No. ¿Es recomendable actuar? Sí. ¿Debe restringirse la circulación? Solo para camiones de gran tonelaje, superior a 26 toneladas, decía el ingeniero Alberto Rogina en el informe fechado el 11 de abril, posteriormente actualizado.

Rogina, en conversación telefónica con El Norte, aclara que se actualizó este mismo lunes. «Las conclusiones son que hay que reforzar y que ahora se puede abrir el tráfico», asegura. Lo que no evita que se tenga que actuar para reforzar las vigas dañadas. «A estas resistencias se les aplica unos coeficientes de seguridad ligados al largo plazo, a la casuística de las cargas que van a aparecer en la estructura... Y a largo plazo no se puede dejar así, hay que reforzarla de alguna manera. Adif nos tiene que permitir aplicar ese tipo de refuerzo o que propongan ellos otra cosa, pero entendemos que se puede permitir la apertura al tráfico y más teniendo en cuenta que se trata de un casco urbano en el que en teoría no se permite la circulación a vehículos de más de 12 toneladas, aunque es verdad que pasan autobuses».

Un bus urbano de Auvasa, el Solaris Urbino 12M es el más presente en su flota, con 29 vehículos, tiene un peso máximo autorizado, con carga, de 18.745 kilos (18,7 toneladas). «Le hemos dicho [al Ayuntamiento] que intenten que no pasen [vehículos de más de 26 toneladas]. Tienen que darse muchos condicionantes, que pasen justo encima de esa viga… Son casos muy excepcionales y cualquier estructura no se dimensiona para todos los casos posibles, hay que hacer un balance entre coste y estadística», tranquiliza el ingeniero.

Imágenes extraídas del informe técnico firmado por INES, fechadas el pasado 15 de marzo de 2025.

En unos días quedará suspendida la obra de emergencia sobre el viaducto. Será durante el impás en el que debe contestar Adif. «La obra va a quedar suspendida esperando a que Adif conteste y nos permita ejecutar el refuerzo, al estar situadas las vigas sobre las vías», señala Rogina. En el informe de seguimiento de los trabajos al que ha tenido acceso El Norte se explica que la fecha prevista para terminar las obras es el 22 de mayo. «El Ayuntamiento decide que el 23 de mayo se va a solicitar una suspensión temporal de las obras, hasta que se resuelvan con Adif los asuntos pendientes», dice este informe.

Se indica, además, que el Ayuntamiento concluye, a la vista de los datos, que «necesariamente se debe aplicar algún tipo de refuerzo» y anuncia que se enviará a Adif «una nueva edición de la nota técnica», con el refuerzo escogido, «para sus comentarios».

Alberto Gutiérrez Alberca (PP), concejal de Movilidad, asegura que se va a reabrir al tráfico con todas las garantías. «Vamos a recuperar el paso funcional total. Hay una nota en la que dice que conviene hacer este refuerzo, pero no tenemos ningún informe de limitación, porque además de esta obra que hay que hacer, alguna de las actuaciones que se han hecho, como la estructura de sujeción del pretil, ya mejora mucho la situación de cargas del viaducto», explica el edil.

Las limitaciones de tráfico serán, por tanto, «las habituales del casco urbano, que afectarían a este viaducto y a cualquier otro puente».

Ampliar Infografía del paso subterráneo que debería sustituir al viaducto de Arco de Ladrillo. Sin noticias del proyecto renovado para el paso inferior El Ayuntamiento envió un requerimiento para que Adif modificara el proyecto de paso subterráneo en Arco de Ladrillo. Un proyecto que contemplaba la demolición del paso elevado y que, de haberse aprobado en el consejo de administración de la sociedad Valladolid Alta Velocidad, ya estaría en ejecución. El Ayuntamiento no sabe nada aún de eso. «Ahora se incide más en el proyecto de la calle Hípica que en el de Arco de Ladrillo. Y es un poco impensable que ahora que hemos sufrido tanto [por el cierre temporal de dos carriles del viaducto durante 11 meses] volviéramos a cortar el viaducto de Arco de Ladrillo», dice Alberto Gutiérrez. En el caso de la empresa de Ingeniería que ha trabajado en el proyecto y que propone ese refuerzo de la estructura, explican que su visión es la de garantizar la durabilidad de la infraestructura. «Trabajamos con la idea de que va a durar bastantes años. La estructura puede aguantar otros tantos años como los que lleva . A excepción de esas tres vigas, el resto está en buenas condiciones. Está feo porque tiene daños de tipo durable que con el tiempo pueden acabar en daños estructurales, pero de momento no es el caso», asegura Alberto Rogina.

La obra de refuerzo, considera Gutiérrez Alberca, difícilmente va a comenzar en este mismo año. Se iría a 2026. «No está decidido técnicamente aún el refuerzo de la estructura, además hay que definirlo de acuerdo con Adif, por la catenaria, la electricidad, las tomas de tierra… Nosotros vamos a abrir con total normalidad, recuperando la funcionalidad por las actuaciones que se han realizado, que mejoran claramente todas las condiciones, y cuando eso esté definido, más adelante, se hará». Y añade: «Hablamos mínimo del año que viene».

Una intervención que esta vez no supondrá una afección al tráfico rodado, aclara el concejal de Movilidad. Porque se ejecutará desde abajo, «con unos andamios», explica, por lo que no quedará a la vista de los usuarios que lo utilizan a diario en sus desplazamientos.

¿Y cuánto supondrá, en cuanto a coste? Pues aún está sin definir, claro. «Queda fuera de la actuación de emergencia», señala el concejal de Movilidad, es decir, de esos 2,3 millones de euros que ha supuesto la intervención para modificar los sistemas de contención. «Lo vamos a hacer con el contrato 3 de refuerzo de estructuras que tenemos», explica. Ese lote 3 forma parte de unos contratos rubricados en el año 2023 por el anterior equipo de Gobierno (PSOE-VTLP). En concreto, ese lote tiene por objeto «la reparación, sustitución y reforma de las estructuras de paso, contención o de cualquier otro tipo que formen parte del viario en el municipio de Valladolid, infraestructuras de la ciudad, como puentes, viaductos y pasarelas». Se dotó con medio millón al año durante tres años más otras dos anualidades de posibles prórrogas.

«Como no está definido, no sabemos lo que cuesta», admite Alberto Gutiérrez. La empresa proponía dos soluciones técnicas. Entre ellas, parece que el Ayuntamiento se decanta por una solución que permite aplicar una única capa de refuerzo, con un material de mayor capacidad, porque habrá que trabajar de manera coordinada con Adif y eso obliga a adaptarse a las 'ventanas' temporales sin circulación ferroviaria.