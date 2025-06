La incertidumbre se instala en el Real Valladolid

Arturo Posada Valladolid Lunes, 16 de junio 2025, 14:51 Comenta Compartir

La incertidumbre sigue en el Real Valladolid 25 días después de anunciarse oficialmente la venta de la entidad. La firma del acuerdo para la ... transmisión del paquete mayoritario de acciones que representaba Ronaldo Nazário al grupo de inversión norteamericano Ignite y a la gestora de inversiones Ben Oldman aún no se ha traducido en el desembarco de la nueva propiedad en las oficinas de Zorrilla, más allá de la presencia temporal de una troika de enviados mexicanos a finales de mayo para auditar el funcionamiento del club. El Consejo Superior de Deportes todavía no ha concedido de manera oficial la necesaria autorización administrativa. Los nuevos propietarios, encabezados por el mexicano Gabriel Solares, aún no se han presentado públicamente ni trabajan en el estadio. A la espera de ejecutar cambios, el consejo de administración del Real Valladolid sigue presidido por Ronaldo Nazário, con Matthieu Fenaert y David Espinar como consejeros, según figura en la web oficial. La venta del Real Valladolid se anunció el pasado 23 de mayo, pero no se ha consumado y los «próximos días» para «conocer más detalles sobre el nuevo proyecto» que apuntó el comunicado de la entidad blanquivioleta van ya camino de alcanzar el mes.

El club pucelano tampoco tiene nuevo director deportivo. Las negociaciones para la incorporación de Nico Rodríguez como sustituto de Domingo Catoira se dan por rotas y, según fuentes conocedoras de la situación, el asturiano no ha acabado bien con la nueva propiedad mexicana. Por tanto, la estructura deportiva del Real Valladolid sigue en manos de Bruno Mazziotti y Domingo Catoira. La salida de este último se da por descontada tras el gran fracaso de la temporada recién concluida, pero no queda claro qué sucederá con Mazziotti, un hombre de la confianza de Ronaldo y que cuenta con más blindaje en su contrato tras incorporarse como gerente global de fútbol en febrero de 2024. Mazziotti se ha encargado desde entonces de coordinar y marcar las pautas deportivas entre los diferentes estamentos del club y ha estado presente en todos los procesos futbolísticos que han afectado al primer equipo. Su papel sigue activo tras la venta a Ignite. En Zorrilla se resalta la importancia de definir lo antes posible el nuevo rumbo deportivo tras el durísimo descenso a Segunda División en un campaña de gran desgaste emocional. Los jugadores tiene programada su vuelta el 7 de julio para iniciar la pretemporada, pero aún no saben quién será el encargado de dirigir los entrenamientos. El Real Valladolid comunicó el pasado 4 de junio que Álvaro Rubio no seguiría al frente del primer equipo el curso que viene. Bruno Mazziotti y Domingo Catoira se lo dijeron directamente al técnico riojano. El nombre de Luis García Plaza se ha apuntado como el gran candidato a tomar las riendas del banquillo del Pucela, en principio de la mano de Nico Rodríguez como director deportivo. Sin embargo, la rotura de las negociaciones con el gijonés conduce a un escenario en el que Luis García tendría que llegar tras el nombramiento de otro responsable... o directamente a través del nuevo consejo de administración que conformen Ignite Sports Spain SL y Ben Oldman, con Gabriel Solares como principal interlocutor. La nueva propiedad mexicana del Real Valladolid también ha establecido contactos con el vallisoletano Chema Aragón para la dirección deportiva tras anunciarse el acuerdo para el cambio accionarial. Sus opciones parecen crecer ahora, aunque puede haber más candidatos. Mientras, el Real Valladolid avanza en otros asuntos habituales a estas alturas del año, como la campaña de abonados, que quiere presentar lo antes posible. Todo está preparado, a la espera de que la nueva propiedad dé su aceptación, algo que se puede ejecutar incluso antes del desembarco de Ignite Sports en Zorrilla, ya que Gabriel Solares permanece al tanto de los pormenores y del enfoque que tendrá la campaña. La idea es el que plazo para la renovación de carnés esté abierto en los primeros días de julio, pero se intenta que la presentación pueda efectuarse esta semana o la siguiente. Para conocer las nuevas equipaciones aún habrá que esperar algo más: estos días está previsto grabar el 'spot' de presentación de los remozados diseños de Kappa. En lo tocante al desarrollo de la pretemporada, el Real Valladolid mantiene la idea de permanecer diez días en Chile a finales de julio en respuesta a la invitación cursada por el Colo-Colo, club que celebra el centenario de su fundación y que se hará cargo de los gastos de la expedición pucelana. El equipo blanquivioleta tiene previsto jugar dos encuentros allí, confirmados por el Colo-Colo tras la aparición de informaciones periodísticas en Chile que apuntaban a que estos amistosos peligraban. El Real Valladolid solicitó confirmación al club chileno, que acabó emitiendo un comunicado oficial el pasado 13 de julio: «Desde inicios de año, Colo-Colo se encuentra trabajando de manera conjunta con el club Real Valladolid afinando cada detalle de su visita a nuestro país, avanzando según lo programado y que, además de los encuentros deportivos, incluye una serie de actividades con ambos planteles profesionales y sponsors. La presencia del club Real Valladolid se enmarca en el programa Centenario de nuestro club y ninguno de los sponsors asociados ha manifestado preocupación alguna», apuntó el Colo-Colo. El Real Valladolid ya visitó en su día las instalaciones y hoteles, y ha mantenido contactos con la Embajada de España en Chile sobre asuntos de seguridad para evitar cualquier problema durante su estancia allí.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión