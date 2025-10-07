El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Jesús Julio Carnero y Juan Carlos Suárez-Quiñones, al término de la reunión del consejo de administración de la sociedad Valladolid Alta Velocidad. A. Mingueza

Lo que dice el convenio sobre cómo liquidar la sociedad Valladolid Alta Velocidad

El dinero de la tesorería, los cien millones que «hay en la caja», serán para pagar parte de los 410 millones de deuda pendiente

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Martes, 7 de octubre 2025, 06:43

Comenta

El proceso para liquidar la sociedad Valladolid Alta Velocidad tiene tres fases. La primera, la denuncia del convenio ante la comisión de seguimiento del convenio. ... Después, llevar la propuesta de disolución a la junta general de accionistas, lo que hará Adif. Allí mismo se pondrá sobre la mesa una propuesta de liquidación. Ayuntamiento y Junta se opondrán, así que el asunto llegará al juzgado de lo Mercantil. Si este resuelve favorablemente la disolución, comenzará el proceso de liquidación. Cómo repartir el activo y el pasivo. Y ahí el Ayuntamiento y la Junta podrían jugarse muchos millones de euros.

