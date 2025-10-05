El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Imagen del paso a nivel de Pilarica antes de su cierre, en el año 2015. Henar Sastre

Valladolid

Diez años del cierre «provisional» del paso a nivel de Pilarica que se convirtió en definitivo

Cinco días antes de su clausura, la ministra de Fomento, Ana Pastor, comunicó al alcalde, Óscar Puente, que había que «repensar» el soterramiento y afrontar la deuda, que vencía en tres meses

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Domingo, 5 de octubre 2025, 08:21

Comenta

Iba a ser un cierre provisional, dijeron. Unos días. Para 'enganchar' el Ave de León y Palencia con Valladolid. Del 15 al 20 de septiembre. ... Así que durante cinco días los vecinos de Pilarica dejaron de cruzar las vías por el paso a nivel, ni en coche ni a pie. Lo de los peatones se solucionaba con un paso un poco más allá, junto al Paseo del Cauce. Lo de los coches obligaba a dar un rodeo, calculaba El Norte entonces, de cinco minutos y 1.400 metros para llegar desde el Paseo de Juan Carlos I hasta el otro lado de la vía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Denuncian un caso de acoso escolar en un colegio de Valladolid
  2. 2

    Denunciado tras matar a una vaca que arrolló con su quad en el encierro de Bolaños de Campos
  3. 3

    La «cadena de acciones» que evitó una muerte por atragantamiento en un restaurante de Tordesillas
  4. 4

    Maruja Cuéllar, la puerta siempre abierta en la Plaza Mayor de Íscar
  5. 5

    El cariñoso homenaje que los alumnos del colegio Maristas brindan a un profesor antes de su jubilación
  6. 6 Fallece a los 58 años el ex del Real Valladolid Edu Manga, el genio de las rabonas
  7. 7

    El día que Benjamín Netanyahu estuvo en Valladolid
  8. 8 El duelo de los pueblos de Valladolid: ¿cuál de estos municipios tiene más vecinos?
  9. 9 La plaza Madrid, en obras durante seis semanas antes de la reapertura de Gamazo
  10. 10

    20 adolescentes de menos de 15 años abortaron en Castilla y León en 2024

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Diez años del cierre «provisional» del paso a nivel de Pilarica que se convirtió en definitivo

Diez años del cierre «provisional» del paso a nivel de Pilarica que se convirtió en definitivo