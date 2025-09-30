El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El ministro de Transportes, Óscar Puente, tras la presentación del proyecto de la estación de trenes.

Valladolid

La demanda del Ayuntamiento contra la estación de trenes pide la anulación del proyecto

El escrito no solicita medidas cautelares para detener las obras, activadas ya tras la firma del acta de replanteo la pasada semana

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Martes, 30 de septiembre 2025, 06:43

El escrito, de 53 folios, sigue estrictamente los consejos del bufete madrileño de Francisco Javier Jiménez de Cisneros, aunque aparece firmado por la asesoría ... jurídica del Ayuntamiento de Valladolid. Es una demanda interpuesta por el Consistorio ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 10 para pedir «la anulación de la aprobación del proyecto de la estación» de trenes de Valladolid. Una petición que, tal y como recomendaba el bufete externo, no incluye la solicitud de medidas cautelares.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

