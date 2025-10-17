El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Medio Ambiente de la Junta, y Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid, tras la última reunión del consejo de administración de la sociedad Valladolid Alta Velocidad. A. Mingueza

Valladolid

La querella contra Carnero y Quiñones por oponerse a la integración ferroviaria recoge un delito castigado con cárcel

La Plataforma por la Integración pedirá al Supremo que les castigue por «causar un perjuicio al patrimonio administrado», en este caso de la sociedad Valladolid Alta Velocidad

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Viernes, 17 de octubre 2025, 19:29

Comenta

La Plataforma por la Integración ha anunciado que presentará una querella contra el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el consejero de Medio ... Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por administración desleal de la sociedad Valladolid Alta Velocidad. Es una plataforma «cívica», insisten, a pesar de que entre los miembros que la sostienen se encuentran partidos políticos como PSOE, Podemos, Adelante Valladolid o Valladolid Toma la Palabra. «La condición en esta iniciativa es que no participan los partidos políticos. Es exclusivamente de los colectivos ambientales, cívicos, y otros que están fuera de la plataforma», aclara Susana Ordóñez, jurídica que ha trabajado en una querella que se presentará, aseguran, ante el Tribunal Supremo.

