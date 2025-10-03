El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un tren de Ouigo, en la estación de Valladolid. Carlos Espeso

La liberalización ferroviaria del norte inicia la década expansiva del tren en Valladolid

En 2027 se abrirán a otros operadores 24 'surcos horarios' en las líneas de Madrid a Santander y Asturias, lo que se une a la ingente cantidad de obras en marcha

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Viernes, 3 de octubre 2025, 19:24

Hasta ahora, las líneas ferroviarias «liberalizadas» en España se encontraban concentradas al sur de Madrid, hacia Valencia, Alicante, Sevilla, Málaga, y en el puente Madrid- ... Barcelona. Rumbo al norte, apenas el Ouigo que pernocta en Valladolid y que al día siguiente parte hacia la costa mediterránea rompe el monopolio que corresponde a Renfe y Avlo. Pero eso también va a cambiar. Según informaba El País, el Gobierno ya ha comenzado el proceso que desembocará, en el año 2027, en la liberalización de tres líneas más, dos de ellas en el norte: Madrid-Galicia, Madrid-Asturias/Cantabria y Madrid-Cádiz/Huelva.

