La liberalización ferroviaria del norte inicia la década expansiva del tren en Valladolid

Hasta ahora, las líneas ferroviarias «liberalizadas» en España se encontraban concentradas al sur de Madrid, hacia Valencia, Alicante, Sevilla, Málaga, y en el puente Madrid- ... Barcelona. Rumbo al norte, apenas el Ouigo que pernocta en Valladolid y que al día siguiente parte hacia la costa mediterránea rompe el monopolio que corresponde a Renfe y Avlo. Pero eso también va a cambiar. Según informaba El País, el Gobierno ya ha comenzado el proceso que desembocará, en el año 2027, en la liberalización de tres líneas más, dos de ellas en el norte: Madrid-Galicia, Madrid-Asturias/Cantabria y Madrid-Cádiz/Huelva.

Solo en la ruta entre Madrid y Asturias y Cantabria se ofertarán 24 franjas horarias para las compañías que quieran entrar a operar en ese corredor. Ahora mismo, además de Renfe y su línea de bajo coste Avlo trabajan en España Iryo y Ouigo. Esos 24 convoyes que podrán circular entonces hacia estos territorios pasarán, siempre, por Valladolid. Una realidad que forma parte del plan estratégico de Adif para el desarrollo de la red ferroviaria.

Red ferroviaria del Corredor Atlántico Líneas y recorridos que tendrá la red de ferrocarril del Corredor Atlántico una vez finalicen todas las obras y proyectos. Santander Gijón A Coruña Irún Oviedo Bilbao Donostia La Pola Santiago Pamplona Vitoria León Burgos Ourense Vigo Sanabria Palencia Valladolid Zamora Zaragoza Olmedo Medina del Campo Segovia Ávila Madrid Toledo Aranjuez Monfragüe Cáceres Manzanares Mérida Badajoz Puertollano Córdoba Sevilla Antequera Santa Ana Huelva Bobadilla Algeciras Fechas de la parte norte En servicio En obras San Sebastián 2027-2028. Finlalización de la 'Y' vasca A Francia Avilés Santander Bilbao Gijón 2032-2033. Finlalización del tramo a Cantabria Oviedo 2025, Pola de Lena-Gijón Vitoria León Burgos Palencia En 2025 comienza la obra en la estación de trenes y finaliza en 2029 A Galicia Valladolid. Zamora Olmedo 2027. Finlalización 'U' de Olmedo 2026. Ampliación de Chamartín 2030: Fin de las obras de la estación de Atocha 2034. Fin obra Madrid- Lisboa Madrid Fuente: Ministerio de Transporte

Será a medio plazo, lógicamente, pero eso solo es una muestra de lo que va a suceder en la próxima década si se cumplen las previsiones, con Valladolid en el centro de una expansión que convertirá a la nueva estación en una de las terminales con más tráfico de España. De hecho, será la tercera ciudad tras Madrid y Barcelona y una de las cinco mayores estaciones por volumen de pasajeros.

La próxima década será la del crecimiento de la red. Para 2035 estará a pleno rendimiento la red de alta velocidad hasta Oviedo-Gijón, Santander, Bilbao, Vitoria, San Sebastián y Pamplona, la variante de Olmedo y también, desde años antes, las estaciones de gran capacidad de Valladolid, Chamartín y pasante de Atocha. La liberalización habrá avanzado y el número de convoyes se habrá multiplicado de manera importante. Lo crucial en este caso es el papel que desempeñará Valladolid en este despliegue, al encontrarse en el punto en el que hará las veces de paso obligado entre el sur y el norte de la red.

Un día laborable actual salen de la estación Campo Grande 88 trenes. De ellos, 21 son Alvia; 11 Avant; 15 Ave y 3 Avlo. A los que se suman los dos convoyes de Ouigo, ambos de alta velocidad. Además hay 5 Intercity, 2 Interurbanos, 19 de Media Distancia, 3 Cercanías y 7 Regional Exprés.

En 2024 se revisó la previsión de tráfico para Valladolid con vistas a la siguiente década, después de que la liberalización ferroviaria parcial desbocara los cálculos que se habían hecho tan solo tres años antes, en 2021. Así, la «prognosis» de tráficos aventuraba que Valladolid acogerá en el año 2035 un total de 132 frecuencias. Una estimación que parte de un cálculo conservador en el caso de las líneas hacia el País Vasco, Santander o Asturias. En 2050 se alcanzarían las 146 frecuencias. Tampoco se ha decidido aún si el plan piloto de tres años para el corredor Palencia-Valladolid-Medina del Campo se va a convertir en una línea de cercanías con más oferta y se va a consolidar, con lo que eso puede suponer.

CRONOLOGÍA PREVISTA 2025 Comienzan las obras de la estación de trenes de Valladolid, con una ampliación del número de vías a 7 de alta velocidad (que pueden acoger a 11 trenes simultáneamente) y 5 de ancho ibérico.

2025 Licitan las obras del tramo Pola de Lena-Gijón para adecuar el tramo a la alta velocidad, limitada ahora mismo a partir de la Variante de Pajares. Reducirá el tiempo de viaje actual, que es de 3 h. 30 desde Oviedo (3h. y 8 minutos en el Ave más madrugador) y de 4 h. desde Gijón (3 h. y 39 minutos en el más rápido).

2026 Terminarán las obras de ampliación de Chamartín.

2027 Finalización de la U de Olmedo. Esta variante permitirá que los trenes de Galicia circulen hacia Cataluña o País Vasco sin pasar por Madrid, pero con parada en Valladolid.

2027 Liberalización de las líneas Madrid-Asturias, Madrid-Cantabria.

2027-2028 Entrará en servicio la Y vasca que unirá Madrid con Bilbao y San Sebastián por alta velocidad, con paradas en Valladolid.

2029 Finalización de las obras de la nueva estación de trenes de Valladolid.

2030 Terminarán las obras de la estación pasante de Atocha, que incluirá cuatro vías y dos andenes para permitir que los trenes de alta velocidad paren en Atocha y Chamartín y circulen con mayor fluidez conectando la red sur con el norte. El coste previsto es de 450 millones de euros, y los trabajos se iniciaron en 2024.

2032-33 Llegada de la alta velocidad completa a Santander.

2034 Debería concluirse la línea de alta velocidad entre Madrid y Lisboa. La conexión Lisboa-Francia pasará necesariamente por Valladolid.

Muchas de las obras clave para que todo este desarrollo se haga realidad están ya en marcha. Incluso en Castilla y León. Así, en la línea Burgos-Vitoria han comenzado las obras en el tramo más complejo de los 97 kilómetros de recorrido, el Pancorbo-Ameyugo. Costará 391 millones de euros, casi 50 millones por kilómetro, porque en apenas 8,4 kilómetros de recorrido debe incluir tres túneles y tres viaductos. Debería terminarse en el primer trimestre del año 2030. En ese trazado hasta Vitoria, Adif ha previsto otros seis tramos. Todos ellos se licitarán el próximo año, según el Ministerio de Transportes: variante ferroviaria de Burgos-Valle de las Navas, Valle de las Navas Piérnigas, Piérnigas-Pancorbo, Ameyugo-Manzanos e integración en Miranda de Ebro, Manzanos-La Puebla de Arganzón y La Puebla de Arganzón-Iruña de Oca.

Algo parecido ocurre en la línea Palencia-Santander. La inversión global para que la alta velocidad una Palencia y Aguilar de Campoo será de unos 1.700 millones de euros y hay cinco tramos en construcción para cubrir 78,4 kilómetros de recorrido: Palencia-Palencia Norte, Palencia Norte-Amusco, Amusco-Osorno, Osorno-Calahorra de Boedo y Calahorra de Boedo-Alar del Rey. Al mismo tiempo está en redacción el proyecto del tramo Alar del Rey-Reinosa, de 51,4 kilómetros, así como el llamado enlace de Nogales. Este pequeño nudo de 3,2 kilómetros permitirá que la alta velocidad Palencia-Alar del Rey-Santander aproveche la línea convencional para circular en un primer momento, hasta que se culmine el resto del trazado.

Por el lado de Palencia y León con dirección a Asturias, se está acabando de construir la segunda vía de alta velocidad en tres cuartas partes del recorrido, 85 de los 114 kilómetros de vía. Esta obra permitirá aumentar frecuencias en el futuro.

En Valladolid está en marcha la duplicación de la vía de alta velocidad en el norte desde la estación Campo Grande y está en obras, en la provincia, la U de Olmedo, que estará lista en el año 2027.

Todos estos tajos e infraestructuras tienen marcado su final antes de una década, en un escalonamiento que hará que el entramado de la red de alta velocidad y su oferta crezcan de manera casi exponencial. Y en el medio de todo, Valladolid y su nueva estación.