Cambios en la alta velocidad entre Asturias, León y Madrid por las obras de Adif

Renfe modifica temporalmente el servicio de alta velocidad en la conexión Asturias-León-Madrid con motivo de las obras de duplicación de vía en la Línea de Alta Velocidad (LAV) que Adif lleva a cabo entre Palencia y León y que dejan temporalmente fuera de servicio el cambiador de ancho de Vilecha (León).

Desde este lunes y hasta el 10 de julio no será posible circular por la vía de alta velocidad, por lo que todos los servicios se van a realizar por la vía de ancho convencional entre León y Valdestillas, lo que incrementará la duración del viaje unos 40 minutos de media. Durante este periodo no circulan los dos servicios AVE León-Valencia. El AVE León-Alicante pasa a realizarse como servicio Alvia entre León y Madrid. Además, los AVE 5721 y 5750 entre Gijón y Castelló, y los AVE 4161 y 4060 entre Gijón y Madrid no realizan parada en la estación de León.

También durante estos cuatro días el Alvia Galicia-Barcelona modifica su horario habitual ya que circula por la vía convencional entre León y Burgos, en lugar de hacerlo por la de alta velocidad. Así, desde este viernes y hasta el día 10, se adelanta la salida del Alvia desde Vigo a las 6:53 horas y desde A Coruña a las 7:22.

Durante estos diez días, únicamente estará disponible para circular una de las vías de alta velocidad entre Palencia y León, y el cambiador de Vilecha seguirá fuera de servicio. Esta circunstancia conlleva una modificación de las marchas horarias en los trenes para evitar cruces en esa vía única. El Intercity 4179 Madrid Chamartín-Ponferrada circulará por la vía convencional entre Valdestillas y León. Los AVE León-Valencia seguirán sin circular durante este periodo.

Media Distancia León-Palencia

A partir del 21 de julio se retomará la circulación en doble vía, recuperando los horarios habituales salvo en los trenes entre Asturias y León, que seguirán con incrementos de tiempo de unos 12 minutos al tener que hacer la maniobra de cambio de ancho en el cambiador de Clasificación, en lugar de en el de Vilecha. Los AVE 5071 y 5170 entre León y Valencia volverán a circular el 30 de septiembre.

Desde este lunes y hasta el 10 de julio, los trenes de servicio público de medida distancia también se ven afectados por las obras y Renfe realiza por carretera el trayecto entre León y Palencia o Venta de Baños.

