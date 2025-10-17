El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Reunión de la Comisión de seguimiento de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad que se celebró el pasado 6 de octubre. Miriam Chacón/Ical

Valladolid

La Plataforma por la Integración presentará una querella criminal contra Carnero y Quiñones por su «bloqueo injustificado»

La iniciativa de la sociedad civil señala que dicha demanda se enfoca hacia un presunto delito de administración desleal

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 17 de octubre 2025, 08:48

Comenta

La Plataforma por la Integración Ferroviaria anunció que se encuentra en la fase final de preparación de una querella criminal contra el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, así como el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, como presuntos autores de un delito de administración desleal (tipificado en el Código Penal) debido a la «oposición injustificada» al desarrollo de los pasos de Ariza, «pieza clave» para la integración ferroviaria en la ciudad.

En un comunicado recogido por Ical y en el que se asegura que cuentan con el apoyo de la sociedad civil vallisoletana y en su nombre diversos colectivos y asociaciones de todo tipo, dejaron claro que la iniciativa «nace y se dirige desde la ciudadanía organizada», al mantener un perfil «estrictamente cívico y no partidista», quienes añadieron que la querella se presentará formalmente ante el Tribunal Supremo de «forma inminente», al atender a la condición de aforado de Carnero.

Noticias relacionadas

Los seis pasos proyectados, y ahora en suspenso, rematarían la integración ferroviaria al 70%

Los seis pasos proyectados, y ahora en suspenso, rematarían la integración ferroviaria al 70%

La nueva ley de movilidad y el soterramiento: más años de trámite y menos financiación

La nueva ley de movilidad y el soterramiento: más años de trámite y menos financiación

Lo que dice el convenio sobre cómo liquidar la sociedad Valladolid Alta Velocidad

Lo que dice el convenio sobre cómo liquidar la sociedad Valladolid Alta Velocidad

«Valladolid no puede seguir siendo rehén de decisiones políticas que bloquean soluciones técnicas viables y necesarias. Hemos decidido dar este paso para defender el interés general y el futuro de la ciudad», señalaron los impulsores.

De esa forma, los promotores de esta querella recuerdan que tanto el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, como el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones, además de Alberto Gutiérrez Alberca, José Ignacio Zarandona Fernández, Ángel Marinero Peral y María Pardo Álvarez han reiterado su negativa a impulsar los pasos de Ariza con su voto en el seno de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, una postura que los colectivos consideraron «injustificada e irresponsable» por su impacto en la «movilidad, la cohesión urbana y la seguridad peatonal» como se demuestra en la querella elaborada.

Trasladaron que esta acción está impulsada por la sociedad civil vallisoletana y abierta a la adhesión de colectivos, asociaciones y comunidades vecinales, cuyo propósito es «defender el interés público, la buena gestión y la correcta ejecución de los proyectos necesarios para la integración ferroviaria», concluyeron.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Espectacular incendio de un vehículo que ha circulado en llamas por una calle de Valladolid
  2. 2 Muere un motorista en un choque frontal con un camión en la N-122 en Sardón
  3. 3 Todo lo que sabemos de la boda de Stella Banderas, que se celebrará el sábado en Valladolid
  4. 4

    El joven francés que fue asesinado de un navajazo tras una pelea en una discoteca
  5. 5 Investigado por un delito contra los animales el conductor del quad que mató a una vaquilla en Bolaños
  6. 6 Castilla y León publica los domingos y festivos de apertura de comercios en 2026
  7. 7

    Suspenden un taller de terapias pseudosanitarias programado en el centro de mayores de Delicias
  8. 8

    El jurado declara culpable de asesinato con premeditación al vallisoletano que mató a su expareja en Bruselas
  9. 9

    Un brote de salmonela en una residencia de Peñafiel deja varios ancianos ingresados
  10. 10

    Marc Valiente, el central que sangraba con el Pucela en la UVI

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La Plataforma por la Integración presentará una querella criminal contra Carnero y Quiñones por su «bloqueo injustificado»

La Plataforma por la Integración presentará una querella criminal contra Carnero y Quiñones por su «bloqueo injustificado»