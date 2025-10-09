El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Reunión de la Mesa en el Ayuntamiento de Valladolid.

Carnero expone a la Mesa del Soterramiento que no hay motivo para disolver Valladolid Alta Velocidad

Óscar Puente acusa a sus integrantes de «prestarse a una utilización bochornosa» por parte del alcalde

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:11

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, se reunió con las organizaciones integrantes de la mesa del Soterramiento para trasladarles lo ocurrido en la reunión ... del consejo de administración de la sociedad Valladolid Alta Velocidad. Insistió en que no hay motivos para la disolución, en que lo que busca es diálogo para «transitar hacia el soterramiento» dentro de la sociedad y se reservó el derecho de actuar judicialmente si considera que la ciudad de Valladolid es perjudicada por la decisión de Adif de instar a la disolución.

