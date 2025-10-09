Carnero expone a la Mesa del Soterramiento que no hay motivo para disolver Valladolid Alta Velocidad

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, se reunió con las organizaciones integrantes de la mesa del Soterramiento para trasladarles lo ocurrido en la reunión ... del consejo de administración de la sociedad Valladolid Alta Velocidad. Insistió en que no hay motivos para la disolución, en que lo que busca es diálogo para «transitar hacia el soterramiento» dentro de la sociedad y se reservó el derecho de actuar judicialmente si considera que la ciudad de Valladolid es perjudicada por la decisión de Adif de instar a la disolución.

«Es legítimo que unos pretendan modificar el convenio y transitar otra vez hacia el soterramiento. Es legítimo y nosotros entendemos que es viable y, además, lo que es más importante, entendemos que es necesario para la ciudad», señaló el regidor al término de la reunión. «La ciudad de Valladolid, en todo este proceso, ha aportado mucho», abundó. Motivos por los cuales está dispuesto a defenderse en los tribunales si es preciso. «Adif quiere plantear una Junta General para disolver la sociedad Valladolid de Alta Velocidad, nosotros entendemos que no hay causa legal y, por tanto, vamos a ver lo que acontece y, en función de lo que acontezca, nos reservaremos los derechos que le corresponda ejercer a la ciudad de Valladolid ante quien le corresponda, incluidos, lógicamente, los propios tribunales», anunció.

Preguntado por los informes que le reclama el Ministerio para demostrar que la obra de Ariza provocaría «el colapso» circulatorio en la zona, el alcalde de Valladolid insistió en que solo es preciso utilizar el sentido común. «Pero usted, que vive en Valladolid, que conoce la ciudad, como nos ocurre a todos los que estamos aquí, ¿qué más informe técnico que el sentido común de todos y cada uno de nosotros? Y saber que no lo conocemos en su completud, pero lo imaginamos de una manera, desde el punto de vista de lo que es el actuar en obra, que va a ser exorbitante, la actuación que se va a cometer en la estación de trenes».

El ministro de Transportes respondió a la reunión de la Mesa del Soterramiento en Twitter. Cabe recordar que se trata de un órgano meramente consultivo que se constituyó a instancias del propio alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y que incluye a organizaciones profesionales como el Colegio de Economistas, a la Cámara de Comercio, la Cámara de la Propiedad Urbana, las universidades UVA y UEMC o la Plataforma del Soterramiento. «A los miembros de esa mesa les debería dar vergüenza prestarse a esta utilización tan bochornosa y mostrar tanta irresponsabilidad con su ciudad, a la que abocan a la nada y a la deuda. La historia colocará a cada uno de sus integrantes en su sitio», escribió Puente.