Trabajadores al pie de la entrada al túnel de San Cristóbal, donde debe desembocar el viaducto, cuyos pilares se observan al fondo. A. Mingueza

Valladolid

El viaducto de los Tramposos avanza a buen ritmo... 15 años después de la fecha en que debía terminarse

La infraestructura, a la que le faltan 400 metros de plataforma sobre la N-601, cierra la variante de mercancías, que tendría que entrar en funcionamiento a finales de 2026

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Jueves, 9 de octubre 2025, 06:37

Comenta

Hay máquinas, hay hormigón y pilares en lo que hasta ahora era un suelo de tierra del que emergían unos pocos hierros trenzados en un ... mallazo. El viaducto de los Tramposos, que este martes se veía junto a una enorme grúa de El Madrileño junto a la ronda VA-30, avanza a buen ritmo, aunque aún no sea tan evidente para el vallisoletano de a pie. El que circula en su coche por la ronda puede entrever la maquinaria más potente, pero no será consciente de la envergadura de las obras hasta que la máquina de autocimbra se coloque sobre el final del tramo actual para prolongar la plataforma por encima de la N-601 hasta la embocadura del túnel de San Cristóbal.

