Señalización de los topógrafos en la zona del aparcamiento. A izquierda y derecha, algunos de los edificios que pasarán por la piqueta. Rodrigo Jiménez

Por qué no se ven obras en la estación de trenes de Valladolid, a pesar de que ya han empezado

Los trabajos de topografía, que pueden dilatarse dos meses según las previsiones, marcan ya discretamente los trabajos de la primera fase, que incluirán varias demoliciones

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Lunes, 17 de noviembre 2025, 06:48

Está el cartel anunciador de obra pública, con esa precisión falaz de las grandes infraestructuras que pone el precio con céntimos incluidos, 215.821.141,80. Como ... si fuera posible cumplir con tanto detalle en una obra que se prevé que dure 43 meses. Que son casi cuatro años de inflación, para empezar. Lo que no está, o eso parece, son las obras. No se ven máquinas, ni siquiera desde lo alto de la plataforma que une los dos andenes principales, un mirador privilegiado para observar la magnitud del terreno de los viejos talleres de Farnesio que un día serán un barrio con 2.500 viviendas.

