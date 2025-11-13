El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de la estación de tren Campo Grande de Valladolid. Miriam Chacón/Ical

Renfe refuerza el trayecto Valladolid-Segovia-Madrid con 5.810 plazas semanales adicionales

Se trata del primer paso de un plan de reordenación de material móvil que incrementará los servicios «en varias conexiones»

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 11:48

Renfe incorporar desde este domingo, 16 de noviembre, los trenes Talgo Avril, de la serie 106, en el servicio Avant (alta velocidad de media distancia) entre Valladolid, Segovia y Madrid, lo que permitirá contar con 5.810 plazas semanales adicionales, además de mejorar la fiabilidad, la accesibilidad y eficiencia energética, según informan a Ical fuentes oficiales.

De esta forma, como avanza el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en un mensaje en X, Renfe pone en marcha la estrategia de mejora de los servicios de alta velocidad de media distancia, tanto en el corredor de Valladolid-Segovia-Madrid, como en el de Puertollano a Madrid.

Este primer paso, según cálculos de la operadora, supone 5.810 plazas adicionales semanales en el corredor Valladolid–Segovia–Madrid y un refuerzo de casi 1.000 en hora punta para el trayecto Puertollano-Madrid. Estas mejoras son la «primera fase» de un plan de reordenación de material móvil que durante varias etapas irá «incrementando los servicios en varias conexiones», tal y como precisan desde el Ministerio.

Desde el 16 de noviembre, Renfe aumentará dispondrá de 5.810 plazas adicionales a la semana en los horarios con mayor demanda. Así, el Avant de las 7:27 horas de Valladolid a Madrid contará con 109 plazas adicionales por circulación de lunes a viernes; el de las 7:55 horas, con 236 adicionales de lunes a viernes, y el de las 14:10 horas, con otras tantas, también de lunes a viernes

En sentido inverso, el Avant de las 18:15 horas de Madrid a Valladolid, tendrá 109 plazas adicionales de domingo a jueves;: el de las 10:15 horas, con 236 de lunes a viernes y el de las 16:15 horas, con otras tantas, pero de lunes a jueves. Finalmente, como se había planteado desde hace unas semanas, Renfe utilizará por primera vez material de alta velocidad (S-106) para realizar un servicio Avant en alguno de sus trayectos, en este caso en el corredor Valladolid-Segovia-Madrid.

