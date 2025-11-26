La patronal CEOE celebró una junta directiva y acto seguido anunció, horas después de que Adif declarara resuelto el convenio de integración ferroviaria, que ... iniciará una campaña para pedir la unión de 'Valla' y 'Dolid', dos territorios separados por la vía. Que se deben unir con un soterramiento. Carlos Magdaleno (Mayorga, 1963), presidente provincial de CEOE, defiende que hay inversores dispuestos a instalarse en la ciudad que son conscientes de esta fractura urbana. Y considera que suturarla enterrando las vías es un modo de atraer esa inversión y enriquecer los dos lados de la ciudad.

-Entiendo que están contentos con que se haya resuelto el convenio de integración.

-Nosotros no estamos contentos con que se resuelva el convenio de integración. Nosotros, con lo que no estamos contentos, es como que fuera una cosa ajena a la ciudad de Valladolid. ¿La ciudad de Valladolid quiere que el tren esté soterrado? ¿La ciudad de Valladolid quiere tener un proyecto fantástico, por la cantidad de capacidad que tiene el terreno de las vías? Si Valladolid quiere eso, todo lo demás, con buena voluntad, se acuerda. Yo solo pido a los políticos, a todos los políticos, que hagan lo que quiere la ciudadanía de Valladolid.

-Pero vuelvo un poco a la pregunta. Hay un convenio de integración firmado. La única manera de acometer otra cosa que no sea esa integración es romper ese convenio.

-Desde la creación de la sociedad Valladolid Alta Velocidad se han producido unas cuantas situaciones que han cambiado, como ha cambiado la opinión de los políticos de los partidos que la representaban. No es lo importante la sociedad. No es lo importante que se quede parada. Desde luego tiene la importancia de que como no nos pongamos de acuerdo en algo, vamos a tener eso ahí durante años, que desde luego no es lo mejor para Valladolid. Pero todavía no consigo entender cómo puede haber alguien que no quiera el soterramiento para la ciudad de Valladolid. Entendería que alguien dijera 'es muy caro y nos va a costar mucho'. Sí, posiblemente es muy caro. Es viable también. No conozco ningún proyecto de soterramiento en que las dificultades lo hayan tirado para atrás.

Convenio «¿Estamos de acuerdo en romper el convenio de integración? Pues lo rompemos»

-Ahora mismo el soterramiento como tal operación no existe. No hay un soterramiento en marcha, hay un convenio de integración firmado. Para dar el paso al soterramiento hay que romper ese convenio.

-¿Estamos de acuerdo en romper el convenio de integración? Pues lo rompemos. Vamos a ver si somos capaces de trabajar en lo que nos une, más que en lo que nos separa. Si en una mesa somos capaces de llegar a un acuerdo del modelo de futuro para Valladolid, lo demás nos lo tienen que decir los técnicos. Los técnicos nos tienen que decir jurídicamente cómo lo podemos acometer, cómo lo podemos asentar económicamente, técnicamente. ¿Es posible? Nos lo han dicho en la mesa del soterramiento, en el Ayuntamiento. Todos. Ni uno dice que no sea posible.

-¿Cree que habría que parar la construcción de la estación de trenes?

-La estación de trenes habría que repensarla porque mucho me temo que esté construida de una forma no idónea para el soterramiento.

-¿Por qué no idónea?

-Me dicen los técnicos que está construida con una cimentación por micropilotes que dificulta el soterramiento. No quiero pensar que eso esté hecho a mala idea. Pero si no es la adecuada para el soterramiento, la estación no va a parar el soterramiento si los ciudadanos de Valladolid lo queremos hacer.

Plazos «Yo no sé si son 18 años, me parecen exagerados, pero no renunciaré porque lleve años hacerlo»

-La cimentación tenía como objeto que durante la obra la estación siga siendo operativa porque siguen pasando muchos más trenes de los que estaban previstos para este año. Y no se pueden parar esos trenes.

-No es la mayor dificultad del soterramiento la zona de la estación. La mayor dificultad es donde se estrechan tanto las vías, que además están haciendo una tercera. Ahí es la mayor dificultad porque ahí o es una tuneladora o no se puede hacer de otra forma sin cortar la vía y no se puede cortar la vía.

-Ha dicho también que Valladolid ha dado mucho y ha puesto el suelo de los talleres gratis. También son unos talleres que han permitido mantener 500 empleos que llegaron a estar en riesgo.

-Por supuesto, no vamos a decir que no. El pueblo de Valladolid ha sido muy generoso con el espacio para los talleres. Renfe ha tenido en cuenta que por la ubicación de Valladolid era inteligente hacer los talleres en Valladolid. Ahora bien, toma el terreno de los talleres y el terreno que hay de Adif y vamos a utilizarlos para la ciudad de Valladolid. Yo ayer oía las amenazas de que esos terrenos iban a estar ahí en esa situación durante años porque no hay acuerdo para todo.

Liquidación de la sociedad Valladolid Alta Velocidad «Para empezar no ha habido acuerdo de proceso de liquidación. No hay mayoría»

-No son amenazas. Forman parte de los activos que no se han llegado a traspasar a la sociedad. Si se entra en un proceso de disolución y liquidación obviamente eso no se puede tocar hasta que no se resuelva.

-Pero que nunca el modo estorbe el fondo. Primero es el fondo de la cuestión. ¿Dónde queremos llegar? Y luego decidimos. Cuando buscamos un destino no decimos es que vamos a elegir la carretera para llegar. No, es que a lo mejor va en dirección contraria. Vamos a ver a qué destino vamos. Y luego trazamos cómo llegamos. Bilbao es el ejemplo más claro. Una ciudad que rompe con toda la oscuridad, que rompe con toda la situación tan sucia que le generaba la ría, igual que aquí las vías. Y pasa a ser una ciudad que la gente admira. El quitar las vías en la zona más estrecha, fíjate si es importante, es que los vecinos de todos esos barrios van a tener la calle más ancha de su barrio, la luz. El no tener que ir a comprar a Valladolid, como me dijo ayer una persona del otro lado de las vías.

-¿Le parece sucio Labradores, por ejemplo?

-No hay en el mundo un paso subterráneo que sea atractivo. También hay pasos subterráneos nuevos que se compaginan con pasos de peatones y coches. Insoportables para pasar por el ruido. Un paso por debajo nunca es un sitio limpio, como en superficie.

-El informe de Adif hablaba de plazos realistas. El presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Jorge Lucas, presente en esa mesa del soterramiento, defendió que el informe era bueno, es decir, no estaba inflado. Y ese informe calculaba 8 ó 9 años mínimo de burocracia, antes de la aprobación de la ley de movilidad sostenible, y 8 ó 9 años más, yendo todo bien, de construcción. Hablamos de 18 ó 20 años sin tener ese soterramiento. ¿Esto también afectará a esas inversiones que según usted quieren instalarse en Valladolid, siguiendo ese razonamiento?

-Evidentemente, todas las cosas técnicas y complicadas requieren unos años. Yo no sé si son 18. No lo sé. Me parecen exagerados, porque no lo sé. Pero independientemente de ello, si se quiere hacer, la posibilidad de acortar el tiempo la tenemos que buscar. Jamás voy a renunciar a un proyecto porque lleve años hacerlo, si es bueno. Si en nuestra historia lo hubiéramos hecho así, no habría catedrales, porque se tardaban siglos en hacer. Y hoy estamos orgullosos del patrimonio que tenemos. Si a mí me llega mañana el Ministerio, la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Valladolid, y me dijeran 'todos tenemos voluntad de que esto se solucione', inmediatamente pondríamos a todo el mundo para ver cuáles son los problemas, para tener realmente dónde están las dificultades. Pero, por favor, que no me pongan las dificultades antes de dónde queremos ir. Porque entonces eso es una clara voluntad de no hacerlo.

-El Ministerio de Fomento, año 2015 y año 2017, con Íñigo de la Serna (PP), decidió que había que girar hacia la integración. La Junta de Castilla y León, entonces con Juan Carlos Suárez Quiñones, decidió que había que girar hacia la integración. El alcalde entonces, Óscar Puente, giró hacia la integración. Año 2019, tras las elecciones municipales, el PP, en el primer pleno, dice que la ciudad ha hablado y, por tanto, aceptan que el soterramiento ya no es un debate y que se tiene que ir hacia la integración.

-Esa es la narración de los cambios de opinión y de los errores. Pero bueno, ¿qué nos extraña en estos momentos en los que vivimos que políticamente hoy se diga blanco y mañana se diga negro? No estamos hablando de política, nosotros nunca hemos cambiado nuestro mensaje. Nuestra voluntad es la misma. Y si los políticos cambian de opinión, que oigan al pueblo de Valladolid.

-Hicimos una encuesta a través de GAD3. La conclusión fue que el 65% de los vallisoletanos pedía acelerar las obras de integración.

-Aquí decimos, y no digo que lo hagáis vosotros, en la encuesta tenemos que sacar que el fútbol es un poco pesado. Y sometemos a uno a que esté 10 años seguidos de partidos. Y cuando acaba el partido de los 10 años le preguntan ¿qué piensas del fútbol? Y dice 'esto no hay quien lo aguante'. Si a esos mismos ciudadanos les damos la esperanza de que se va a hacer. Les damos la confianza de que se va a hacer, porque lo dicen todos, están comprometidos a hacerlo, me gustaría ver a mí la encuesta.

-¿Cómo lo hacemos?

-Así, simplemente. Que los ciudadanos despierten y les digan a los políticos lo que piensan.

-El lunes hubo una manifestación por el soterramiento. Cincuenta personas.

-Pasé por allí. La verdad es que no habrá una manifestación con 50 personas, aguantando en un sitio con el tráfico, el agua que se levantaba... Pasé con mi coche y digo 'estos son unos manifestantes VIP'. Porque esto no lo aguanta nadie.

-Somos conscientes de que si se disuelve la sociedad y se procede a la liquidación, cosa que parece que estamos encaminados a ello, va a haber que asumir una parte de la deuda.

-Bueno, ya veremos. Olvidemos las amenazas que tenemos.

-No es una amenaza, es un proceso de liquidación. Hay una deuda que se iba a pagar con unos terrenos...

-Hay un proceso de liquidación que para empezar no ha habido ni un acuerdo de proceso de liquidación. Si fuéramos todos con ruedas no seríamos nosotros, seríamos un coche. No, no han tomado la decisión porque no hay mayoría. Está partida esa mayoría. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que buscar una unanimidad.