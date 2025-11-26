El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Carlos Magdaleno, presidente de CEOE Valladolid, posa en el salón de actos de CEOE Castilla y León.

Carlos Magdaleno, presidente de CEOE Valladolid, posa en el salón de actos de CEOE Castilla y León. Rodrigo Jiménez

Carlos Magdaleno

Presidente de CEOE Valladolid

«La estación habría que repensarla porque no es idónea para soterrar»

La patronal inicia una campaña para pedir el soterramiento y pide «a los políticos» que escuchen y cambien de opinión

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 06:56

Comenta

La patronal CEOE celebró una junta directiva y acto seguido anunció, horas después de que Adif declarara resuelto el convenio de integración ferroviaria, que ... iniciará una campaña para pedir la unión de 'Valla' y 'Dolid', dos territorios separados por la vía. Que se deben unir con un soterramiento. Carlos Magdaleno (Mayorga, 1963), presidente provincial de CEOE, defiende que hay inversores dispuestos a instalarse en la ciudad que son conscientes de esta fractura urbana. Y considera que suturarla enterrando las vías es un modo de atraer esa inversión y enriquecer los dos lados de la ciudad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Amenaza de muerte con un cuchillo y un machete a la mujer que acogía en su casa
  2. 2

    Cierran la bolera de Segovia tras el accidente de una niña de tres años
  3. 3

    La gripe se adelanta y Europa advierte de una nueva variante que acelera su propagación
  4. 4

    El edificio vallisoletano inspirado en una obra del autor del Guggenheim de Nueva York
  5. 5 Una fuga anega con diez centímetros de agua toda la tienda de Leroy Merlin
  6. 6

    El rincón vallisoletano que custodia huesos de los 12 apóstoles
  7. 7 Herida una mujer de 34 años al ser atropellada por un autobús en Delicias
  8. 8

    Sánchez opta por la fiscal contra la violencia de género Teresa Peramato para sustituir a García Ortiz
  9. 9

    La condenada por asesinar a Isabel Carrasco disfruta de su primer permiso de salida de la cárcel de Asturias
  10. 10 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla «La estación habría que repensarla porque no es idónea para soterrar»