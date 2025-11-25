El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Infografía del futuro edificio de la estación de trenes. Adif
Valladolid

Carnero esgrime 'in extremis' un estudio de tráfico que considera «inasumible» compaginar las obras de la estación y Ariza

El informe de Movilidad alerta de importantes afecciones a la circulación en los entornos de la terminal ferroviaria y del Paseo de Zorrilla

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Martes, 25 de noviembre 2025, 15:03

Comenta

Hasta este pasado lunes, Jesús Julio Carnero había esgrimido el «sentido común» para justificar su oposición a licitar los tres pasos de Ariza. No ... había ninguna base técnica. Si se inciaban las obras, argumentaba en todas sus comparecencias, el «caos circulatorio» estaba asegurado, teniendo en cuenta la magnitud de la intervención ya en marcha, aunque aún de forma tímida, en la estación de trenes de Campo Grande.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ingresa en prisión el asesino de Eli por atracar a punta de cuchillo un salón de belleza de Delicias
  2. 2

    La integración ferroviaria en Valladolid, suspendida indefinidamente
  3. 3 Trasladan a un hombre al Clínico de Valladolid tras ser apuñalado en Barrio España
  4. 4 Investigado tras sufrir un accidente, robar el coche del hombre que le rescató y volver a estrellarse
  5. 5

    Los guardias civiles detenidos en la operación antidroga eran de Villacastín y San Rafael
  6. 6 Estos son los 27 quesos de Valladolid que triunfan en los prestigiosos World Cheese Awards
  7. 7 Tres menores detenidos en Valladolid por agredir y robar la mochila a otro joven
  8. 8

    La gripe se adelanta y Europa advierte de una nueva variante que acelera su propagación
  9. 9 Sigue la reunión de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad
  10. 10 Amenaza de muerte con un cuchillo y un machete a la mujer que acogía en su casa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Carnero esgrime 'in extremis' un estudio de tráfico que considera «inasumible» compaginar las obras de la estación y Ariza

Carnero esgrime &#039;in extremis&#039; un estudio de tráfico que considera «inasumible» compaginar las obras de la estación y Ariza