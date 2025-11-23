Las claves del día definitivo para la integración ferroviaria y para el soterramiento

Para cuando termine el lunes, la integración ferroviaria en Valladolid puede ser historia. Como el soterramiento, que falleció oficialmente en 2017 pero que empezó a ... morir en mayo de 2010, cuando la crisis se llevó por delante todos los proyectos en marcha. Resucitar cualquiera de las dos fórmulas, a partir de ese momento, será casi una quimera. Estas son algunas de las claves de la jornada.

Reunión Sin el ministro de Transportes, Óscar Puente

El ministro de Transportes, Óscar Puente, dice su agenda oficial, estará en Londres, así que no acudirá esta vez a la triple cita en la estación de trenes. El papel del Gobierno lo desempeñará el secretario de Estado, José Antonio Santano, lo que garantiza que al menos se aliviará algo la tensión personal ya ineludible entre Puente y el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero.

La Comisión de Seguimiento se celebrará a las 16:30. A las 17 horas comenzará el Consejo de Administración y a las 17:30, la Junta General Extraordinaria de la sociedad Valladolid Alta Velocidad.

Convenio Adif instará la resolución del acuerdo unilateralmente

El convenio de 2017 dice que cualquiera de los socios, ante un incumplimiento de cualquiera de las partes, otro de los socios puede ejecutar, primero, un requerimiento para que cumpla. Es lo que ocurrió, en principio, con el impago de la cuota de 2024 por parte del Ayuntamiento de Valladolid. El requerimiento se comunica a la Comisión de Seguimiento. Al persistir el incumplimiento, lo que ocurre en este caso porque el Ayuntamiento difirió en plazos esa cuota impagada pero la sociedad 'devolvió' el primer plazo, la parte perjidicada puede «notificar as las partes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio».

Ayuntamiento y Junta pueden acudir a los tribunales, al contencioso-administrativo, contra esta decisión, pero el acto de resolución quedará fijado así en la primera de las reuniones.

Disolución Votación empatada y paso al proceso judicial

En la Junta General de Accionistas, a la vista de la resolución del convenio, Adif propondrá la disolución y posterior liquidación de la sociedad Valladolid Alta Velocidad. No aportará en esta ocasión su propuesta de liquidación, que ya tiene preparada pero que presentará cuando el asunto llegue a la vía judicial.

Y llegará, con toda seguridad, porque Ayuntamiento y Junta se negarán a aprobar la disolución. En todo caso, en este punto de la discusión todo queda paralizado. Renfe y Adif no tienen por qué entregar sus terrenos a la sociedad, como estaba previsto, tal y como recoge el propio convenio de 2017. Habrá que ver si, mientras dura el proceso contencioso-administrativo, pueden urbanizar y vender los suelos por su cuenta o si todo queda empantanado durante años.

Movilizaciones vecinales Firmas por la integración y concentración para soterrar

La Plataforma por el Soterramiento ha convocado a sus partidarios a una manifestación en la estación de trenes para «que no se tire ni un euro más a la basura y se retome el proyecto del soterramiento».

Al mismo tiempo, la Plataforma por la Integración ferroviaria ha remitido 661 reclamaciones al Ayuntamiento de Valladolid para exigir que se cumpla el convenio de integración. «Jesus Julio Carnero, alcalde de Valladolid, ha condenado a Valladolid a la parálisis y a una deuda que recortará servicios. Esto significa perder toda la inversión ferroviaria y una deuda de más de 100 millones de euros que pagaremos todos los vecinos», explican en su reclamación-tipo.

Obras pendientes Todos los proyectos, parados y con riesgo de caducar

Los proyectos ya realizados, en los que se ha invertido más de un millón de euros y están listos para adjudicar las obras, quedan paralizados. Unión-Pelícano, los tres pasos de Ariza y el de Arco de Ladrillo, y habrá que ver si se encuentra la fórmula para urbanizar la calle Salud.

Estos proyectos pueden caducar si hay cambios urbanísticos o normativos en el futuro, Lo que quiere decir que, de retomar la idea, habría que volver a realizar todo el proceso desde cero.

Estación y variante Adif sacará adelante sus dos grandes infraestructuras

Para cuando se quiera resolver la situación judicial sobre la disolución y liquidación de la sociedad Valladolid Alta Velocidad, tanto la estación de trenes como la variante de mercancías estarán terminadas.

Estas dos obras dependen exclusivamente de Adif y se encuentran fuera del convenio, por lo que seguirán adelante.

Futuro Retomar la integración, muy complicado

Si en el futuro se quisiera retomar la integración ferroviaria habría que comenzar de cero casi con total seguridad. Si la resolución del convenio y la disolución de la sociedad avanzan, dar marcha atrás obligará a suscribir un nuevo convenio con las diferentes partes implicadas.

Lo que ocurre es que Adif y Renfe ya tendrán cubiertos sus objetivos: nuevos talleres de Renfe, estación de trenes, variante de mercancías y estación intermodal. Y los terrenos liberados, en Farnesio y en Argales principalmente, estarán en sus manos. Ayuntamiento y Junta no tendrían más capacidad negociadora que la voluntad del Gobierno de turno, que tiene pendientes infraestructuras por toda España que serían prioritarias ante una integración retomada.

Soterramiento Conforme pase el tiempo, más imposible se vuelve

El soterramiento de 2025 no es el de 2002. Valladolid tendrá dos vías de alta velocidad y una de 'cercanías', es decir, de ancho ibérico. Y a futuro no es extraño que necesite otra más, vista la progresión de la demanda y lo que está por venir con la U de Olmedo, la Y vasca y el desarrollo completo de la alta velocidad hacia Asturias y Cantabria, además de la futura conexión con Lisboa vía Madrid.

A esto se suma la estación de trenes, proyectada para construirse en superficie, como se acordó en 2017 entre el Ministerio de Fomento (Íñigo de la Serna, PP), el Ayuntamiento de Valladolid (Óscar Puente, PSOE) y la Junta de Castilla y León (Juan Carlos Suárez-Quiñones, PP). Son 215 millones de inversión y, una vez levantada y con la nueva playa de vías construida, habría que demolerla para sustituirla por una terminal soterrada.

Resto de España Jaén y Granada, tras el modelo de Valladolid

El Ministerio de Transportes licitaba esta semana los proyectos para llevar a cabo una integración ferroviaria en Jaén, con alcalde socialista (Julio Millán). Lo mismo que ocurría tiempo atrás en Granada, tras el acuerdo del Ministerio con una alcaldesa vallisoletana y del PP, curiosamente, Marifrán Carazo.

Proyectos que tienen como referente el que se firmó en 2017 para Valladolid, con un modelo de integración que se ocupa de unir los diferentes pasos a través del tratamiento de los bordes de la vía, que se ajardinan y urbanizan conectando paseos peatonales y ciclistas para coser toda la traza ferroviaria.