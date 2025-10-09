El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El tren pasa junto al nuevo doble paso de Labradores y Panaderos. J. Sanz

Valladolid

La nueva ley de movilidad y el soterramiento: más años de trámite y menos financiación

Entre estudios de viabilidad, informativo, licitaciones previas y redacción del proyecto, podrían pasar entre 13 y 15 años, si hubiera un acuerdo total y fuera factible, para ver una excavadora

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Jueves, 9 de octubre 2025, 19:43

Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid, tiene un tuit fijado en su perfil de Twitter en el que da las gracias a Alberto Núñez Feijóo ... por su compromiso de soterrar las vías si llega a presidente del Gobierno. Un compromiso que adquirió en el mitin inaugural de la campaña municipal de 2023. Desde entonces hasta hoy ha ocurrido algo a nivel nacional que actualiza las reglas del juego: la aprobación este pasado miércoles de la ley de movilidad sostenible. Que sería de aplicación para un Gobierno de Feijóo, salvo que la derogue o la cambie, y que afectaría a un hipotético soterramiento en Valladolid y en cualquiera otro de los territorios que soñaban con él y que no han llegado a ver una excavadora.

