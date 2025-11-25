El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Carlos Espeso
La Platería en llamas

Valladolid, en estado crítico

«Carnero boicotea los trabajos de una sociedad que, sin embargo, necesita viva hasta la próxima contienda electoral para señalar su ineficacia»

Rafa Vega

Rafa Vega

Valladolid

Martes, 25 de noviembre 2025, 17:46

Es de primero de Kubrick asegurar que si una secuencia se muestra en la pantalla perfectamente dividida desde su centro, a partir de un eje ... vertical, en impecable simetría, nos enfrentamos a un momento crítico, ya sea de la historia, de los personajes, o de ambos elementos a la vez. Incluso puede que nos estemos enfrentando a un momento crítico para nosotros, los pacientes espectadores –pagadores últimos de todas las películas con cada una de nuestras humildes y esforzadas entradas– que observamos sentados e impotentes en la oscuridad del patio de butacas, esta vez con los ojos completamente abiertos, incapaces de parpadear aunque se nos sequen y acartonen las córneas, como le ocurría a Alex DeLarge en 'La naranja mecánica'; igualmente sometidos, como él, a un tratamiento complejo y tortuoso. Del suyo sabemos que se llamaba 'Ludovico' y que se hacía cargo de su administración el doctor Brodsky. A través de él, se pretendía que Alex dejara de ser un asesino y violador, además de un capullo insolente. Nuestro tratamiento, sin embargo, aún no tiene nombre. Y a pesar de que conocemos bien al alcalde y senador que se encarga de administrárnoslo –con la cobertura secuaz del consejero Suárez-Quiñones–, nadie ha sabido explicar aún con certeza lo que pretende, aunque puede sospecharse. De momento, ha conseguido que Valladolid pierda varios años de obras convenidas, algunas a punto de ejecución, y acaso acabe sometiéndola a una parálisis de lustros, sin perjuicio, claro está, de que vuelvan a exponerse de inmediato un puñado de maquetas quiméricas con oportunismo electoralista y partidismo estratégico como únicos cimientos.

