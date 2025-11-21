El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Marca de los topógrafos en la acera de la estación de trenes de Valladolid. Rodrigo Jiménez

La Plataforma por el Soterramiento presentó una solicitud BIC que podría haber frenado la nueva estación

El expediente y la declaración no depende de la Junta, sino del Ministerio de Cultura, al ser propiedad de la Administración General del Estado

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Viernes, 21 de noviembre 2025, 19:21

Comenta

Cuando se inicia el expediente para declarar un edificio como Bien de Interés Cultural, inmediatamente se paralizan las obras, proyectos o modificaciones que estén en ... marcha. El artículo 11 de la ley de patrimonio indica que «la incoación de expediente para la declaración de un Bien de Interés Cultural determinará, en relación al bien afectado, la aplicación provisional del mismo régimen de protección previsto para los bienes declarados de interés cultural». Es decir, que la protección comienza a funcionar desde el primer momento. Es un «por si acaso» preventivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  2. 2 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  3. 3 Dos vinos de Valladolid, entre los diez mejores de España
  4. 4

    Consulta cuántas personas nacieron, murieron y se casaron en tu pueblo el año pasado en Valladolid
  5. 5 El menú casero y barato que se esconde en Delicias
  6. 6 Itevelesa vuelve a prestar el servicio de ITV con normalidad tras restablecer la red
  7. 7 Cuatro investigados por lesionar a ovejas de una granja en las extremidades y ubres
  8. 8 El Ayuntamiento de Valladolid anula el examen para Policía Municipal tras detectar «irregularidades»
  9. 9 La mujer trans víctima de 40 puñaladas y cortes, con pronóstico reservado
  10. 10

    La academia copiada por la Policía Municipal: «No tenemos nada que ver, por un error han cogido nuestro ejercicio»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La Plataforma por el Soterramiento presentó una solicitud BIC que podría haber frenado la nueva estación

La Plataforma por el Soterramiento presentó una solicitud BIC que podría haber frenado la nueva estación