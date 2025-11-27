Cronología: el soterramiento en Valladolid vuelve al mismo punto de hace 36 años

Para cuando Valladolid empezó a conjugar el verbo «soterrar», Tomás Rodríguez Bolaños llevaba dos años de su segundo mandato (1987-1991). Se había hablado mucho ... en los años anteriores de la brecha que provocaba la línea del tren en la ciudad y anunció que en seis meses plantearía una solución. A día de hoy, casi cuatro décadas después, el soterramiento vuelve al punto de partida: un deseo impulsado por el Ayuntamiento que tendrá que empezar de cero porque no hay presupuesto ni convenio ni proyecto y, además, con una ruptura que puede dejar una gran deuda en las arcas municipales. No solo eso. La complejidad de la obra, con tres vías, y la nueva estación de trenes, ya en marcha, son dificultades que en 1989 no existían.

Ampliar Página del 31 de diciembre de 1989 en El Norte de Castilla.

• 31 de diciembre de 1989. Tomás Rodríguez Bolaños (PSOE), alcalde de Valladolid, se compromete a dar una solución «en seis meses» al problema del ferrocarril en la ciudad. Las propuestas de enterrar las vías o sacarlas de la ciudad «deben estudiarse con rigor», decía.

• 12 diciembre de 1990. Se habla de las «elevadísimas estimaciones» del coste de un soterramiento realizadas «hace años». Y se explica en El Norte que «el proyecto de soterramiento del ferrocarril a su paso por la capital vallisoletana ha vuelto a barajarse con insistencia desde distintos frentes municipales».

• 31 de octubre de 1992. «El soterramiento del ferrocarril no se llevará a cabo antes de veinte años», explican los concejales socialistas tras reunirse en Madrid con el Ministerio y Renfe. El cálculo obedece a que Renfe decide no trasladar los talleres de Farnesio, como se pretendía, y asentarlos donde están durante 20 años más.

• 23 de diciembre de 1992. «Enterrar el tren a su paso por la ciudad costaría 50.000 millones, según Rente», titula El Norte. Trescientos millones de euros, pero con el IPC desde entonces. Con la actualización desde entonces, 672 millones de los de hoy.

• 9 de septiembre de 1993. «Soterramientos: tres proyectos casi imposibles». Renfe argumenta que la obra no es rentable, que no gana nada «e incluso tendría que pagar más gastos de mantenimiento por los túneles». Además, «correría más riesgos porque el bajar las cotas del ferrocarril representa un problema con las aguas, y habría peligro de inundación de las vías».

• 6 noviembre 1994. Isaías Sanz, presidente del Colegio de Arquitectos, dice en una entrevista que hay que abordar con urgencia el soterramiento. Cueste lo que cueste. «¿Pero qué es eso -40.000 millones de pesetas- para una ciudad en un plan de inversiones y con un presupuesto de 30.000? Además, esto no se hace en cuatro días, se puede hacer en diez años. En otras épocas, cuando se desvió el Esgueva, ¿fue menos importante para aquella economía?».

• 24 de diciembre de 1994. Jesús Merino, consejero de Fomento de la Junta (PP). «No hay dinero para soterrar el tren». El consejero autonómico señala que «si la Administración central, que es la competente para abordar este tipo de obras, no puede hacerlo, no se le puede pedir a las demás administraciones que lo hagan». Añade que las peticiones de soterrar Burgos, Palencia y Valladolid son inviables porque «la Junta no tendría dinero para financiar el 25% de todos esos proyectos».

• 14 de mayo de 1995. Campaña electoral. Javier León de la Riva (PP) propone sacar la estación del centro. «El soterramiento, la opción que se ha barajado hasta ahora, representa un coste elevadísimo y supone un peligro para las corrientes freáticas», afirma. «Frente al soterramiento, que es una opción cercana a los 49.000 millones de pesetas y sólo para trenes de pasajeros, nuestra alternativa supone una inversión de 28.411 millones», explicó León de la Riva. El PP propone destinar la estación del Campo Grande como terminal de acceso de los viajeros, que montarán en un minitren subterráneo para acceder, en cuatro minutos, a una nueva estación, situada en las inmediaciones del nuevo recorrido férreo» junto a la variante de mercancías.

• 16 de mayo de 1995. Revisión del PGOU. Enmienda de IU para reducir el soterramiento previsto reduciendo el trayecto enterrado en un 38%, «lo que supondría ahorrar más de 4.000 millones de pesetas». El paso subterráneo comenzaría en la zona del polígono de Argales, en lugar de en el Pinar de Antequera, como inicialmente estaba previsto, y llegaría hasta La Pilarica.

• 4 octubre de 1995. Los trabajadores de Renfe le dicen a León de la Riva que el traslado de la estación a las afueras «sería el tiro de gracia para los viajes de cercanías y el argumento que desde arriba están deseando para cerrar más líneas y servicios. El corredor Palencia-Valladolid-Medina del Campo sería el más perjudicado».

• Noviembre de 2002. Se crea la sociedad Valladolid Alta Velocidad para soterrar las vías del tren. La idea es pagar la gran obra con los suelos liberados en el centro de la ciudad por los viejos talleres de Renfe en dos grandes bolsas de terreno, principalmente. Se calcula posteriormente que la operación costará algo más de 1.000 millones de euros y que se pagará con la venta de esos suelos.

Ampliar Javier León de la Riva, Richard Rogers y Antonio Cabado se dirigen a la carpa informativa 'Conoce el Valladolid del mañana' donde el arquitecto expuso su plan urbanistico para los supuestos terrenos liberados por el soterramiento. Fran Jiménez

• Año 2005. Se inicia la redacción del estudio informativo, que contempla que la obra debe hacerse con tuneladora. Se trata de soterrar dos vías, una de alta velocidad (que llegaría a Valladolid en 2007) y otra de ancho ibérico. Descarta los muros pantalla por, entre otras cosas, afecciones importantes a los acuíferos. Sí incluye un soterramiento con muros pantalla en el barrio Pinar de Antequera, en las afueras de la ciudad. La clave de la obra es la variante de mercancías y el traslado de los talleres de Renfe y de Redalsa, que permitirán que el tráfico de mercancías se desvíe por completo a un terreno baldío, el páramo de San Isidro, y liberará el suelo.

• Diciembre de 2007. Aprobación definitiva del proyecto básico. Se soterrarán dos vías de ancho estándar (alta velocidad), unos 4.700 metros. El tráfico de cercanías o regionales se desviará por la variante, como los de mercancías. Se ejecutará «con tuneladora». Habrá una estación de trenes soterrada a 8,5 metros bajo tierra. Llega el AVE a Valladolid.

• 2008-2011. La crisis deja a medias la variante de mercancías. Queda inacabada. 108 millones de euros de presupuesto. Pepe Blanco (PSOE), ministro de Fomento, anuncia que no hay presupuesto para grandes infraestructuras. El alcalde, Javier León (PP) intenta recabar financiación para acabar la variante porque, sin ella, no hay suelo. Y sin suelo, no hay soterramiento. No lo consigue.

• Mayo de 2010. el valor de los suelos empieza a bajar. Las tasaciones menguan. De 1.065 millones a 818, después 656... En 2015 valen 397 millones de euros.

• 2011. Elecciones. Óscar Puente, aspirante, promete ante notario que, si llega a alcalde, soterrará. León de la Riva mantiene que es posible, aunque prescindiendo de algunos 'extras'. Se intenta seguir al menos con el nuevo complejo de talleres, porque están en juego 500 empleos.

Ampliar Maqueta de Valladolid según el proyecto urbanístico de Richard Rogers tras el soterramiento del ferrocarril para la ciudad que nunca se llevó acabo. G. Villamil

• Julio de 2013. La ministra Ana Pastor (PP) participa en la reunión de la sociedad Valladoid Alta Velocidad con el alcalde, Javier León (PP) y la Junta de Castilla y León (PP). Dice: «Fomento garantiza agilidad en los trámites del soterramiento, pero no apoyo económico». No hay dinero.

• Septiembre de 2015. La ministra Ana Pastor (PP), la Junta de Castilla y León (PP) y el nuevo alcalde, Óscar Puente (PSOE) se reúnen para hablar del soterramiento. Pastor dice que no se puede pagar. Y se descubre que el Ayuntamiento firmó una 'comfort letter', sin pasar por el Pleno, que avalaba 100 millones de euros de los 404 que debe la sociedad Valladolid Alta Velocidad (Renfe, Adif y Adif Alta Velocidad deben 200 y la Junta, otros 100). El primer plazo, 25 millones para el Ayuntamiento, vence en diciembre.

• Año 2017. Ante la amenaza de quiebra de la sociedad Valladolid Alta Velocidad, Íñigo de la Serna, ministro de Fomento (PP), la Junta de Castilla y León (PP) y Ayuntamiento de Valladolid (Óscar Puente, PSOE y Manuel Saravia, Toma la Palabra) firman un convenio de integración que acaba con el soterramiento. En una entrevista a El Norte, De la Serna dice: «El soterramiento de Valladolid, no el soterramiento, la integración de Valladolid, estaba abocada al precipicio. La Sociedad Alta Velocidad se disolvía y para arrancar un proceso con una sociedad que entra en disolución, por la experiencia que conocemos, pasan años y años sin que se pueda hacer nada, ni un proyecto ni otro, nada. Si el Gobierno no asume el total de la deuda de la Sociedad Alta Velocidad, Valladolid no tendría ningún proceso de integración ni ninguna obra durante años y quizá décadas».

• 2015-2019. En el Ayuntamiento, el PP mantiene su postura sobre el soterramiento. PSOE y VTLP comienzan a mitad de mandato con la integración con la sociedad Valladolid Alta Velocidad. Lo que empieza por modificar el Plan General de Ordenación Urbana.

• Mayo de 2019. Elecciones municipales. El único edil de Vox mantiene la pelea por el soterramiento. El PP, el día del Pleno de constitución del Ayuntamiento, admite que no hay debate público y renuncia al soterramiento por boca de su portavoz, Pilar del Olmo. El Ministerio encarga la redacción del proyecto de la nueva estación de trenes en superficie.

• Mayo de 2023. Elecciones municipales. PP-Vox gobiernan pese a que la lista más votada es el PSOE. Irene Carvajal (Vox) defiende en campaña el soterramiento, pero advierte que según los expertos que ha consultado «debe ser con tuneladora». Carnero insiste en que el eje principal de su programa es soterrar. En el primer Consejo de Administración de la sociedad Valladolid Alta Velocidad pide modificar el convenio de integración para estudiar el soterramiento.

• Febrero de 2025. Óscar Puente, ahora ministro de Transportes, presenta el proyecto de la nueva estación de trenes. Valladolid duplica la vía de alta velocidad hacia el norte. El mapa ferroviario sitúa ahora a la ciudad como un punto clave en el eje norte-sur. La estación, proyectada en superficie, es incompatible con un soterramiento. Jesús Julio Carnero (PP), alcalde de la ciudad, interpone un recurso contencioso administrativo por cuestiones de licencias comerciales del nuevo edificio, pero no pide cautelares.

• Octubre de 2025. Con seis proyectos del convenio de integración en el cajón listos para adjudicarse, el Ayuntamiento y la Junta bloquean las obras. Reparan el viaducto de Arco de Ladrillo (2 millones de euros) que debía tirarse y sustituirse por un paso subterráneo de la integración. No dan de paso los 3 de la zona de Ariza. La estación ya ha comenzado con las obras (216 millones de euros para Ferrovial, ACS y Zarzuela).

• 24 de noviembre de 2025. Adif declara resuelto el convenio de integración por entender que el Ayuntamiento ha incumplido al no aportar los 11 millones previstos para 2024 y bloquear las actuaciones urbanísticas con el apoyo de la Junta de Castilla y León. Esto acaba con las obras de integración sin que haya un proyecto para el soterramiento. La nueva ley de movilidad, además, implica que los plazos de un soterramiento, solo en trámites burocráticos, sumarían entre 13 y 15 años. Y el Ayuntamiento insiste en pedir un estudio para soterrar con muros pantalla, tras desechar la tuneladora porque ahora Valladolid ya no soterrará dos vías, sino tres, y la tuneladora es inviable por tamaño/coste.