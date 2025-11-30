El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Entrada al aparcamiento de la estación, vallado ya desde la semana pasada. A. G. E.

Valladolid

La obra de la estación supondrá el paso de 34 a 38 camiones diarios durante 30 meses

Cuatro de cada cinco vehículos saldrán por Recondo, pero hasta mayo de 2026 no comenzará la actividad más densa

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Domingo, 30 de noviembre 2025, 08:13

Comenta

Uno de los momentos más tensos de la reunión del lunes 24 en la sociedad Valladolid Alta Velocidad, y hubo muchos, lo protagonizó el ... presidente de Adif, Luis Pedro Marco. Protestó por la afirmación, por parte del Ayuntamiento, de que no habían tenido apenas información sobre el plan de obra de la terminal y su afección a la movilidad. El directivo del administrador de infraestructuras replicó que se enviaron dos informes, en febrero y en octubre. Y ese informe, al que ha tenido acceso El Norte, muestra que la mayor intensidad media diaria de tráfico de camiones en la obra de la estación de trenes se dará durante 30 meses, con una circulación prevista de entre 34 y 38 camiones. Esto, calculan fuentes ministeriales, supone de 3 a 5 camiones a la hora durante los trabajos.

