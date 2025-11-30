La obra de la estación supondrá el paso de 34 a 38 camiones diarios durante 30 meses

Uno de los momentos más tensos de la reunión del lunes 24 en la sociedad Valladolid Alta Velocidad, y hubo muchos, lo protagonizó el ... presidente de Adif, Luis Pedro Marco. Protestó por la afirmación, por parte del Ayuntamiento, de que no habían tenido apenas información sobre el plan de obra de la terminal y su afección a la movilidad. El directivo del administrador de infraestructuras replicó que se enviaron dos informes, en febrero y en octubre. Y ese informe, al que ha tenido acceso El Norte, muestra que la mayor intensidad media diaria de tráfico de camiones en la obra de la estación de trenes se dará durante 30 meses, con una circulación prevista de entre 34 y 38 camiones. Esto, calculan fuentes ministeriales, supone de 3 a 5 camiones a la hora durante los trabajos.

Camiones que se distribuirán por cuatro rutas que aparecen definidas en el informe de Adif. Y es que los camiones accederán al tajo por cinco puntos. Uno de ellos es el paseo de Farnesio. Los otros cuatro se sitúan en Recondo: entrada y salida del aparcamiento, la entrada a la estación y el antiguo edificio de Correos -situado en la entrada que da acceso al cogollo de edificaciones situado en el esquinazo de Recondo-.

Desde allí partirán cuatro rutas para evacuar los camiones. Dos de ellas hacia la A-62, al norte, y dos hacia la V-30, al sur. Así que habrá camiones, en dos de las rutas, que cruzarán el viaducto de Arco de Ladrillo.

Los primeros meses de las obras ya contemplan los primeros efectos, aunque mínimos. En diciembre las previsiones apuntan a que habrá un camión diario con material de tala y desbroce durante seis días, que saldrán luego por Recondo hacia la A-62, y dos camiones diarios de residuos de demolición durante siete días, estos con rumbo a la VA-30. Esto se producirá en las próximas fechas, cuando comenzarán las demoliciones.

Los primeros cuatro meses de tajo apenas supondrán incidencias en el tráfico, según las previsiones de Adif, que cuenta con que habrá ocho camiones diarios entre enero y abril entrando y saliendo de la obra.

Lo gordo vendrá después.

Y se prolongará durante 30 meses. En ese periodo, dos años y medio, habrá una circulación media de entre 34 y 38 camiones diarias entre las cuatro rutas.

Tiene que ver, y esto también aparece en el informe de Adif, con el cronograma resumido de las obras, que es mucho más detallado en el proyecto de obra, que delimita semana a semana las labores previstas.

Entre diciembre y el mes de junio de 2026 tendrán que demolerse «los edificios existentes» en ambos lados de la estación Campo Grande. Una decena de edificaciones en el lado de Recondo y la parte del aparcamiento que se cederá para construir la nueva estación. Todo ese espacio liberado servirá para comenzar una de las primeras tareas complejas de la nueva estación, la ejecución del nuevo aparcamiento. Pantallas, forjados y excavación en vaciado se llevarán a cabo entre abril del año que viene y noviembre de 2028.

Un proceso que se solapará en parte con la urbanización de la plaza y los nuevos accesos peatonales y rodados, ya que estos comenzarán en octubre de 2027 y se culminarán en enero de 2029.

En cuanto al edificio de la estación propiamente dicha, las cimentaciones y estructuras deberían comenzar a ejecutarse en junio de 2026, para finalizar la estructura en marzo de 2028. Entonces comenzará una nueva fase de los trabajos en la que deberán completarse las instalaciones y los acabados interiores. Es decir, que los vallisoletanos podrán ver el exterior de la estación casi rematado prácticamente un año antes del plazo previsto para terminarla.

Otras de las actuaciones clave serán menos visibles para los ciudadanos, porque ocurrirán dentro de los viejos talleres de Renfe y de la playa de vías.

Así, se desmontarán algunas de las vías secundarias actuales, con la complejidad de unos trabajos que obligan a retirar catenaria y aparatos de vía, y se montarán las nuevas. La estación de trenes de Valladolid pasará de dos vías de ancho ibérico y cinco de alta velocidad a cinco de ancho ibérico y siete de alta velocidad, estas con capacidad para acoger simultáneamente a 11 trenes gracias a dos 'bretelles', dos cruces en forma de equis, que permiten 'estacionar' dos convoyes simultáneamente en la misma vía.

Al mismo tiempo, se pasará de tres andenes a seis, dos para los trenes que circulen por las vías de ancho ibérico -como los cercanías, que vivirán un gran impulso- y cuatro para los de alta velocidad, que ahora solo disponen de dos.

Estas obras ya han empezado, de hecho. «Se desarrollan en varias fases de desmontajes y montaje de vías», señala el informe ed Adif. A partir de enero comenzará el desfile de camiones con materiales de obra. Todos ellos entrarán por Farnesio, porque se ha dejado un espacio reservado en los viejos talleres para que sirva como base de operaciones de los trabajos en la playa de vías. Estas entradas y salidas se prolongrán hasta enero de 2029. Es decir, prácticamente hasta el final de la obra (si no hubiera ningún retraso). El cronograma de Adif considera que para entonces ya no habrá circulación de camiones desde Recondo -apenas dos al día en enero de 2029-, sino únicamente desde Farnesio. Y se habrá reducido a ocho camiones diarios.

Los meses más complicados serán de noviembre de 2027 a febrero de 2028, cuando el plan de obras contempla hasta 38 camiones diarios en esas cuatro rutas. Serán meses, además, en los que la mayor parte de ese tráfico pesado partirá de Recondo. El tipo de camiones que se espera es el de bañeras para la retirada de escombros y tierra, cubas de hormigón y camiones de acero (para el material ferroviario).

En total, a lo largo de los 43 meses de obras Adif contempla que pasarán por el tajo 24.741 camiones. La mayor parte de ellos accederán a la zona por la calle Recondo: 18.911. El resto, 5.830, llegarán al tajo por el paseo de Farnesio.