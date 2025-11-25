El Gobierno autoriza una última inversión de 12,5 millones para la segunda vía de Medina a Zamora Adif comprará 392.000 toneladas de balasto, con el que completa la contratación de todos los elementos necesarios

El Consejo de Ministros autorizará este martes al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar, a través de Adif y por 12,5 millones de euros, el suministro de balasto para el montaje de la segunda vía en el tramo Medina del Campo-Bifurcación Coreses de la línea de alta velocidad a Galicia, según pudo saber Ical.

El contrato comprende el suministro de 392.000 toneladas de este elemento de vía. Con su licitación, Adif ya tiene en contratación todos los materiales necesarios para instalar la segunda vía en este tramo de 66 kilómetros de alta velocidad, en servicio en vía única desde 2015.

En concreto, ha licitado ya el suministro de 129.000 traviesas monobloque de hormigón para ancho estándar, y tiene también en licitación los desvíos (aparatos de vía que permiten a los trenes pasar de una vía a otra), y los aparatos de dilatación de vía (que preservan el carril de las tensiones generadas por variaciones térmicas). El suministro de carril se adjudicó dentro de un contrato marco para la construcción de distintas nuevas vías de alta velocidad.

Adif ha emprendido los trabajos de despliegue de una segunda vía en el trazado de 66 kilómetros entre la localidad vallisoletana de Medina del Campo y Coreses (Zamora) para reforzar la capacidad y operatividad del corredor noroeste de alta velocidad, y que siga respondiendo al aumento de tráfico y de viajeros.

La actuación incluye el montaje de la segunda vía, su electrificación y el despliegue de las instalaciones de señalización, comunicaciones y resto de equipos y sistemas. Los trabajos se han iniciado con el acondicionamiento de la plataforma sobre la que se coloca la vía, ya construida, y trabajos de topografía.