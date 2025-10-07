Luz verde a un contrato de 12,2 millones para montar la segunda vía del AVE entre Medina y Zamora El Consejo de Ministros autorizará este martes esta licitación que incluye la compra de 129.000 traviesas monobloque para un tramo de 66 kilómetros

El Gobierno autorizará este martes en la reunión del Consejo de Ministros la licitación de un contrato de 12,2 millones de euros para la compra de 129.000 traviesas monobloque de hormigón para el montaje de la segunda vía en el tramo Medina del Campo (Valladolid)-Bifurcación Coreses (Zamora) de la Línea de Alta Velocidad (LAV) a Galicia, según la información de fuentes oficiales a la que tuvo acceso Ical.

Por tanto, este martes, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) tendrán el permiso para lanzar el concurso de este contrato que comprende el suministro y transporte de 129.000 traviesas monobloque de hormigón para ancho estándar, uno de los elementos necesarios para montar la segunda vía en este trazado de 66 kilómetros de alta velocidad, en servicio en vía única desde 2015.

Asimismo, Adif trabaja para próximamente licitar el suministro de balasto puesto que recientemente ya licitó otro contrato para la compra de los desvíos (aparatos de vía que permite a los trenes pasar de una vía a otra), y los aparatos de dilatación de vía (que preservan el carril de las tensiones generadas por variaciones térmicas), por un total de 4,5 millones de euros. Además, ya tiene cerrado el expediente para el suministro de carril dentro de contrato marco global previsto para la construcción de nuevas líneas.

Acondicionamiento y topografía

Estas actuaciones forman parte del plan de Adif para el despliegue de una segunda vía en el trazado de 66 kilómetros entre Medina del Campo (Valladolid) y Coreses (Zamora), actualmente de vía única. Su objetivo es reforzar la capacidad y operatividad del corredor noroeste de alta velocidad y que siga así respondiendo al aumento de tráfico y de viajeros.

La actuación incluye el montaje de la segunda vía, su electrificación, y el despliegue de las instalaciones de señalización, comunicaciones y resto de equipos y sistemas. Los trabajos se han iniciado con el acondicionamiento de la plataforma sobre la que se coloca la vía, ya construida, y trabajos de topografía.