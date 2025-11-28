El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, saluda al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, al inicio de la triple reunión del lunes. Carlos Espeso

Así es el proceso legal para finiquitar la sociedad Valladolid Alta Velocidad

La ley dice que en el momento en que un socio declara resuelto el convenio, lo que hizo Adif, este queda paralizado; la Junta y el Ayuntamiento insisten en que no se dan por enterados

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Viernes, 28 de noviembre 2025, 06:45

Comenta

Cuando Adif declaró resuelto el convenio de integración ferroviaria firmado el 2017 inició un camino administrativo y judicial que aún tardará en concluirse, y ... que tiene algunos efectos inmediatos y algunas aristas que tardarán mucho en dirimirse, especialmente en lo tocante a la liquidación de la sociedad Valladolid Alta Velocidad. Principalmente hay tres cuestiones que resolver.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Luces de Navidad en Valladolid: horarios, espectáculos y calles iluminadas
  2. 2 La Junta pagará 7.000 euros a un cazador después de que un lobo matara a su perro
  3. 3

    Los funcionarios recibirán en diciembre una paga de casi 1.000 euros de media por la subida
  4. 4

    Cronología: el soterramiento en Valladolid vuelve al mismo punto de hace 36 años
  5. 5

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  6. 6 Muere un hombre de 89 años tras ser atropellado en la CL-615 en Saldaña
  7. 7 Arrestan a una pareja en Valencia por las agresiones sexuales a la hija de seis años de ella
  8. 8 La Guardia Civil detiene a la exabadesa de Belorado tras un registro en el convento
  9. 9 Carlos Lozano habla de su nueva vida como pastor: «Vivo en la naturaleza absoluta»
  10. 10

    Almada no quiere ser un lastre: «No me aferro al contrato; me pagan lo que trabajé y tienen las manos liberadas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Así es el proceso legal para finiquitar la sociedad Valladolid Alta Velocidad

Así es el proceso legal para finiquitar la sociedad Valladolid Alta Velocidad