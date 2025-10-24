Alquileres disparados en Valladolid: en La Rondilla y Circular es donde más suben en relación con los ingresos de sus vecinos

Las familias de La Rondilla son las que más dinero tienen que reservar de sus sueldos y pensiones (de sus ingresos económicos) para hacer frente ... al alquiler de una vivienda. Cada mes, deben apartar -de media- tres de cada diez euros (el 30,4%, casi uno de cada tres), para pagar un techo bajo el que vivir. Y eso, sin contar con luz, agua o calefacción. Se convierte así en el barrio cuyos vecinos deben hacer un mayor esfuerzo para acceder a un piso en alquiler. Pero muy cerquita están también los residentes de Pajarillos Bajos, Hospital, San Pedro Regalado o Caamaño-Las Viudas (en Delicias).

Allí, el porcentaje está en el 29%. Los barrios del norte y el este de la capital, que tradicionalmente disfrutan de menos renta, son precisamente los que más sufren las subidas del alquiler, ya que el incremento de las cuotas que han de pagar al propietario de la vivienda se comen un mayor porcentaje de sus ingresos disponibles. En definitiva, rentas más bajas, alquileres proporcionalmente más altos… y una situación que, además, se ha agravado en los últimos años.

Esta radiografía económica se desprende de los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que ha actualizado varios de los indicadores enmarcados en Urban Audit, un proyecto estadístico europeo que analiza diversos factores económicos, sociales y demográficos de los principales municipios del continente. En el caso de las grandes ciudades (y Valladolid lo es en términos puramente de población) se ofrecen datos incluso por distritos, lo que permite conocer (aunque con un poco de retraso) lo que ocurre en los barrios.

La mayor parte de las cifras desveladas este jueves pertenecen al año 2023. Se han quedado, sin duda, obsoletas respecto a los alquileres medios (que no han dejado de subir en los últimos meses, según los portales inmobiliarios). Pero la fotografía que arroja la estadística sí que permite ver unas tendencias claras respecto a las economías familiares y el sacrificio que deben hacer para pagar el alquiler.

El alquiler medio de una vivienda en Valladolid se sitúa en 509 euros (se situaba en 490 euros en el año 2022). Ocupa la posición 210 entre 406 localidades analizadas en todo el país. Hay ocho barrios que están por encima de esa cifra. En cabeza se sitúa el centro y la zona de la Universidad, donde la media está en 622 euros mensuales de alquiler. En San Nicolás-San Miguel está en 601 euros. Y también se colocan más allá del promedio en el conjunto de la ciudad Parquesol, Caño Argales, Campo Grande o la zona sur (con Parque Alameda y Covaresa). Los alquileres más baratos estarían en Pajarillos Bajos (407 euros), Caamaño-Las Viudas (418), Pajarillos Altos (432), Delicias (446) y La Rondilla (462).

¿Han subido mucho en los últimos años? Si miramos por el retrovisor, el INE ofrece datos, al menos, desde el año 2017. Así, en estos siete años (y con una pandemia de por medio) los alquileres han subido. Mucho. La Rondilla es la zona donde más se ha encarecido (el 29,7%). Ha pasado de los 356 a los 462 euros. Un inquilino de este barrio ha visto como en ese periodo de tiempo le subía, de media, 106 euros al mes el alquiler (1.272 euros más al año).

El siguiente incremento en términos porcentuales es el registrado en la plaza Circular y Vadillos (el 28,7%). Allí la subida media ha sido de 109 euros al mes. Y a continuación vienen Hospital-Barrio España-San Pedro Regalado (crece el 27,2%) y La Rubia-Covaresa, junto a Canal de Castilla, donde aumenta el 25,3%. Huerta del Rey, Caño Argales, Pajarillos Bajos y San Nicolás-San Miguel son los distritos donde los precios han aumentado menos en términos porcentuales.

Para conocer el verdadero alcance de estas subidas, hay que poner el precio medio del alquiler en relación con los ingresos de los que dispone cada hogar. Para ello, recurrimos a la renta media disponible por unidad de consumo. Diversas ONG (como Cáritas o la Red contra la Pobreza) recurren a este indicador de unidad de consumo por entender que es el que ofrece una realidad más acertada de las economías familiares. El concepto parte de la idea de que dos adultos que comparten hogar gastan menos dinero que si vivieran por separado (la alimentación se lleva más, claro, pero tienen que hacer menos desembolso por la vivienda, la luz o la calefacción).

A partir de esta idea, si se pone en relación la renta de cada barrio con el alquiler medio en cada una de estas zonas, vemos que ese esfuerzo es mayor en el norte y el este. La renta también ha aumentado de forma generalizada en la ciudad, pero el incremento ha sido muy desigual. Así, mientras que en Parque Alameda, Covaresa, Parquesol y Pajarillos Altos (con el tirón de Los Santos Pilarica) el incremento está en torno al 26%, en San Nicolás, Circular, Campo Grande o Caamaño y Pajarillos Bajos, el porcentaje no llega al 22%.

Si conectamos ambos conceptos (cuánto han subido los alquileres, cuánto han aumentado los ingresos), vemos cómo la mayor diferencia está en La Rondilla y Circular. Allí, el precio por arrendar ha escalado muy por encima de los sueldos o las pensiones. La distancia no es tan acusada (pero también se da) en Delicias, Hospital, Caamaño, San Nicolás, San Juan, Batallas y el entorno del Campo Grande. Hay zonas de la ciudad donde, sin embargo, las rentas han aumentado por encima del precio de los alquileres (como Huerta del Rey, Caño Argales, Parquesol y Covaresa).

Así, se da la circunstancia de que los alquileres suben en ciertas zonas por encima de la media y la renta, sin embargo, lo hace por debajo. ¿Por qué se produce esto? Hay un efecto de oferta y demanda de viviendas, que se ha acentuado además con la llegada de mucha población extranjera en los años posteriores a la pandemia de la covid. Las personas llegadas desde otros países recurren de forma mayoritaria al mercado del alquiler para conseguir una vivienda y buscan, para ello, barrios con los precios más asequibles (como Delicias, como La Rondilla).

Cuando en estas zonas hay más gente que busca piso, los propietarios tienden a subir los precios. Y lo hacen, además, en una proporción mayor a otros barrios que ya eran, de partida, más caros. Hay otro fenómeno relacionado y es el de «mejora de vivienda», cuando propietarios de barrios tradicionales se mudan a otras zonas (de nueva construcción o en el alfoz) y destinan sus antiguas viviendas al alquiler.

Relación con el resto de España

En el conjunto de la capital, desde 2017 a 2023 los alquileres han subido el 23,2% (96 euros de media al mes, 1.152 al año), mientras que la renta por unidad de consumo ha crecido el 21,14% (4.069 euros al año). Por esta vía, los vallisoletanos han perdido poder adquisitivo. En la media de la capital, una familia debe reservar el 26,2% de sus ingresos para pagar el alquiler. Es un porcentaje ligeramente superior al de Laguna de Duero (25,99%), Arroyo (25,28%) y Medina del Campo (24,34%). Localidades turísticas y de la costa, donde son habituales los alquileres vacaciones y hay mayor presión de los pisos turísticos, es donde las dificultades para alquilar son mayores. En Marbella hay que reservar el 51,6% de la renta media. En Rota, el 48,2%. En Fuengirola, el 47,44%.

En términos absolutos, los alquileres más caros están en municipios del entorno de las grandes ciudades. La media de Pozuelo de Alarcón está en 1.131. En Sant Cugat del Vallés, de 1.086. En Majadahonda, de 1.027. La media nacional es de 649 euros. En Valladolid capital, de 509. Por encima está Arroyo (527). Por debajo, Laguna de Duero (494) y Medina del Campo (379). En la tabla que viene a continuación hay un buscador donde puedes introducir el nombre de una localidad y ver el alquiler medio de sus viviendas (en municipios con más de 20.000 habitantes).

El núcleo con alquileres más caros es el que tiene además mayor renta neta anual media por unidad de consumo. Es Pozuelo de Alarcón, con 47.669 euros. Después vienen otros dos municipios de Madrid, Boadilla del Monte (42.906) y Torrelodones (39.779). Valladolid, con 23.309 euros de media, ocupa la posición 103. En los otros puntos con más de 20.000 habitantes de la provincia, la renta es de 22.808 euros (en Laguna), 25.013 (en Arroyo) y 18.682 (en Medina del Campo). En la siguiente tabla puedes introducir el nombre de una localidad y ver la renta.

Si el interés de Urban Audit se ha fijado desde hace años en el precio del alquiler, en este 2024, por primera vez, atiende también a lo que ocurre en el precio de la vivienda (vinculado con la compra y venta de pisos). Los datos corresponden a 2024. La media del metro cuadrado en España está en 1.901 euros. En Valladolid, casi 500 euros por debajo (1.402 euros), con lo que el precio medio es de 146.012 euros (205.036 en la media nacional). Aquí también se ofrecen datos para Medina del Campo (705 euros el metro cuadrado, 72.480 la vivienda), Laguna (1.262 y 152.815 euros) y Arroyo (1.377 y 169.791 euros, respectivamente).

Y para terminar, otro indicador (en este caso, con valores de 2021). Es el que hace referencia al porcentaje de viviendas vacías, que en España se sitúa en el 14,4% sobre el total. Este porcentaje se dispara en las localidades de costa y también en las del medio rural (con muchas segundas residencias o casas abandonadas). Entre los grandes municipios de la provincia, el mayor porcentaje de casas sin ocupar está en Medina del Campo (9%). En la capital es del 6%. En los municipios del alfoz, apenas se llega al 3,7% en Arroyo y el 3,9% en Laguna. En Valladolid capital hay 130.289 hogares, habitadas por 2,28 personas de media. Uno de cada tres (el 33,4%) está compuesto por una sola persona.