Escaparate de una inmobiliaria en Valladolid, con pisos para venta y alquiler. José C. Castillo

La ayuda al alquiler en Castilla y León deja fuera viviendas de más de 550 euros al mes

La Junta activa una nueva convocatoria de subvenciones que flexibiliza el coste en bastantes localidades, pero no en las capitales con el mercado inmobiliario más duro: Valladolid, Burgos, Segovia, León y Salamanca

Susana Escribano

Susana Escribano

Valladolid

Martes, 21 de octubre 2025, 06:52

Echa a rodar una nueva convocatoria de ayudas al alquiler en Castilla y León que la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ... pone en marcha para sufragar parte del coste del arrendamiento entre enero y diciembre de este año de una vivienda o habitación que sea la residencia habitual del solicitante. Las ayudas de alquiler figuran entre las más populosas de la Junta. Da cuenta de ello el balance de la pasada edición: 31.362 solicitudes, de las que 21.006 dieron lugar a cobro, con un pago medio de 2.331 euros. Toda aquella persona que cumple los requisitos, recibe el ingreso en una línea que no deja a aspirantes en lista de espera o sin percibir la subvención porque se agote el dinero.

