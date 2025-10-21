La ayuda al alquiler en Castilla y León deja fuera viviendas de más de 550 euros al mes

Echa a rodar una nueva convocatoria de ayudas al alquiler en Castilla y León que la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ... pone en marcha para sufragar parte del coste del arrendamiento entre enero y diciembre de este año de una vivienda o habitación que sea la residencia habitual del solicitante. Las ayudas de alquiler figuran entre las más populosas de la Junta. Da cuenta de ello el balance de la pasada edición: 31.362 solicitudes, de las que 21.006 dieron lugar a cobro, con un pago medio de 2.331 euros. Toda aquella persona que cumple los requisitos, recibe el ingreso en una línea que no deja a aspirantes en lista de espera o sin percibir la subvención porque se agote el dinero.

La ayuda asume el 50% del coste del alquiler, que llega al 60% en jóvenes y al 75% en jóvenes rurales o personas en situación de «vulnerabilidad sobrevenida»

Entre esos requisitos, hay varios que actúan como efecto criba. El primero es el nivel de ingresos del solicitante, que oscila entre un mínimo de 4.200 euros brutos anuales y un máximo 25.200, con correcciones al alza para hogares con situaciones especiales como es el caso de las familias numerosas o que incluyen a personas con discapacidad.

El segundo punto de descarte es el propio piso o vivienda alquilada, por la que el residente no puede pagar, si quiere acceder a la ayuda, más de 550 euros mensuales de renta. Este tope del precio regía ya para Valladolid, Segovia, Salamanca, Burgos y León capitales con los mercados de alquiler más caros, en pasadas ediciones. Es complicado en muchos barrios de estas ciudades encontrar pisos por debajo de ese precio. Estas urbes conformaban el ámbito geográfico 1, al que seguía el 2 con un tope de 500 euros mensuales para el resto de capitales y localidades de más de 20.000 habitantes o situadas en el alfoz de capitales, catalogando un ámbito 3 para los municipios de menos población, con topes de 450 euros de coste de la vivienda subvencionada.

Ampliar Plaza de la ciudad de Valladolid. A. Mingueza

Una de las novedades de la convocatoria recién presentada es que flexibiliza los límites en los ámbitos 2 y 3, pero no en las cuatro ciudades de Castilla y León en las que tradicionalmente cuesta más alquilar vivienda. Así, para Ávila, Palencia, Soria, Zamora y localidades como Medina del Campo, Arroyo de la Encomienda o Laguna de Duero el tope máximo de coste que en la edición pasada era de 500 euros mensuales se equipara ahora con lo que supone alquilar una vivienda en Valladolid o Segovia y se eleva a 550.

Ese techo máximo que deja fuera viviendas por las que el propietario pide más de 550 euros de alquiler se eleva para las familias numerosas: las generales pueden optar a la ayuda con pisos o casas de hasta 700 euros mensuales y las especiales, de hasta 800. También se suaviza este requisito en los ámbitos más rurales, donde el corte era de 450 euros mes de coste de arrendamiento y se estira ahora hasta los 500.

La cuantía media de la última ayuda ha sido de 2.331 euros y la consejería estima que rondará los 2.500 euros en esta ocasión

El departamento que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones aplicará también esa flexibilización en el requisito del coste de la vivienda alquilada a las habitaciones. La subvención contempla el arrendamiento en piso compartido siempre que quede documentado en el contrato y esté allí empadronado el solicitante. En Valladolid, León, Segovia, Salamanca y Burgos se mantiene el límite máximo de 200 euros máximo mensuales y a esa cuantía se elevan las que regían en el resto de capitales y localidades más urbanas, para las que el año pasado estaba fijada en 150 euros.

Desde la propia Junta se ha destacado esta novedad que incrementa abre la puerta a subvencionar alquileres un 10% más caros, a excepción de esa cinco ciudades en las que se mantiene igual. «Se ha producido un incremento en las rentas o precios máximos mensuales subvencionables, salvo en los municipios de Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid que se mantienen en las mismas cuantías que en convocatorias anteriores», recoge la documentación facilitada desde la consejería, que destaca el listado de municipios beneficiados por la medida: Aguilar de Campoo, Aranda de Duero, Arroyo de la Encomienda, Ávila, Carbajosa de la Sagrada, La Cistérniga, Laguna de Duero, Medina del Campo, Miranda de Ebro, Palencia, Ponferrada, Real Sitio de San Ildefonso, San Andrés del Rabanedo, Santa Marta de Tormes, Soria y Zamora.

Hasta 59,5 millones de euros

La dotación presupuestaria parte de una cuantía de 27,5 millones de euros, pero es crecedera, algo que sucedió ya en años ediciones anteriores, en las que la ampliación de crédito permitió que todo los solicitantes que cumplían requisitos cobraran la ayuda. El margen de estiramiento que maneja el equipo de Suárez-Quiñones se sitúa en los 59,5 millones. Eso permitirá llegar a una estimación de alrededor de 23.000 familias (casi 2.000 más que en julio pasado) y con una cuantía mayor, calculada en unos 2.500 euros de media por beneficiario.

Son las cifras que avanzaron este lunes desde la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. El plazo para registrar las solicitudes se abre el próximo 1 de diciembre y concluye el 30 de enero de 2026. Hasta entonces, los solicitantes pueden preparar la documentación. Si autorizan a los tramitadores de la Junta a consultar en organismos oficiales si cumplen los requisitos generales (de residencia, ingresos...) y no presentan situaciones especiales, en la práctica solamente deberán aportar el contrato de alquiler y los recibos de pago en el banco (no se admite en mano) de los doce meses de alquiler de la vivienda: de enero a diciembre de 2025.