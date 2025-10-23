El número de beneficiarios de ayudas al alquiler repunta un 45% desde la pandemia

El repunte que han experimentado las solicitudes y los beneficiarios de las ayudas al alquiler que otorga la Junta de Castilla y León permite comprobar ... el nivel de necesidades económicas que tienen los residentes en Segovia a la hora de hacer frente a la renta mensual de una vivienda. Son más de 1.300 personas las que se beneficiaron de una subvención en la última resolución para pagar la estancia en su hogar, lo que supone un incremento del 45% respecto al año de la pandemia. El desembolso que debe realizar ahora un inquilino que resida en la ciudad por un piso de un tamaño promedio -90 metros cuadrados- se eleva en 320 euros respecto a 2020.

Cada vez más personas necesitan ayuda para pagar el alquiler en Segovia. Es un hecho que se traduce en el importante aumento que han registrado las solicitudes dirigidas a acceder a la convocatoria de subvenciones al alquiler que propone la Administración autonómica. Mientras que hace tan solo un lustro se aprobaron 920 expedientes, ahora se superan con creces los 1.300. Y la tendencia es ascendente.

Más de un millar de personas presentan dificultades para llegar a fin de mes y abonar la renta mensual en Segovia

Más de un millar de personas tienen dificultades para llegar a fin de mes y abonar la renta mensual en Segovia. Es un aspecto que se refleja en la cuantía de la que llegan a beneficiarse gracias a la línea de ayudas, que en 2019 se establecía en una media de 1.029 euros de ingresos mientras que en la actualidad se rebasa el umbral de los 2.300 por interesado. La Junta adelanta que, en la próxima edición del programa, el promedio de subvención será de 2.500 euros.

Los segovianos han tenido que afrontar importantes subidas en el precio de sus viviendas habituales en la época más reciente. El coste del metro cuadrado de un piso en la capital era de ocho euros a principios de 2020, una cifra que ya parece lejana al haberse disparado un 50% respecto ael pasado mes de septiembre, según el informe de precios actualizado por el portal inmobiliario Idealista. El repunte es de casi un 9% tan solo en doce meses.

Sin vacantes sociales

Ahora el metro cuadrado ronda los doce euros después de experimentar una ligera caída desde el verano. Esto supone que el alquiler de una casa de unos 90 metros cuadrados ubicada en la ciudad ha pasado de suponer un desembolso de 720 euros al mes hace apenas cinco años a casi 1.100 en las últimas semanas. Al cabo del año, la diferencia entre periodos crece hasta los 4.500 euros.

A escala provincial, Segovia también encabeza el ranking de alquileres más caros en toda la comunidad autónoma, ya que se ha superado la barrera de los diez euros el metro cuadrado para pagar una vivienda en el medio rural, tal y como remarca Fotocasa en su estudio actualizado. Es un encarecimiento que ha tenido impacto directo en los bolsillos, lo que ha llevado a muchas personas a ir más allá y pedir un alquiler de carácter social, que facilita el acceso residencial a aquellos que, por diversas razones económicas y sociables, se encuentran en riesgo de vulnerabilidad.

Sin embargo, el incremento de la demanda de esta alternativa no se ha reflejado en el número de arrendamientos asequibles, que se mantuvieron en 182 en 2024 al no haber más viviendas públicas disponibles, que actualmente se concentran en Valladolid. Segovia es la provincia con menos vacantes para hacer uso de esta modalidad de alquileres en toda la región, según confirma el último informe del Consejo Económico y Social de Castilla y León. La disponibilidad de inmuebles para la venta se sitúa a su vez en mínimos históricos, al mermar un 22% la oferta durante el año pasado.