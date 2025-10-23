El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un cartel colgado en un balcón que anuncia una vivienda en alquiler. Antonio de Torre

El número de beneficiarios de ayudas al alquiler repunta un 45% desde la pandemia

La subvención media concedida también se ha disparado, al pasar de los 1.030 a más de 2.300 euros en seis años

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Jueves, 23 de octubre 2025, 09:18

Comenta

El repunte que han experimentado las solicitudes y los beneficiarios de las ayudas al alquiler que otorga la Junta de Castilla y León permite comprobar ... el nivel de necesidades económicas que tienen los residentes en Segovia a la hora de hacer frente a la renta mensual de una vivienda. Son más de 1.300 personas las que se beneficiaron de una subvención en la última resolución para pagar la estancia en su hogar, lo que supone un incremento del 45% respecto al año de la pandemia. El desembolso que debe realizar ahora un inquilino que resida en la ciudad por un piso de un tamaño promedio -90 metros cuadrados- se eleva en 320 euros respecto a 2020.

