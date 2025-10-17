El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente César Arribas, condenado a 30 años de prisión por el asesinato de Teresa Rodríguez
Dos mujeres caminan por un parque con carritos de bebé. El Norte
Castilla y León

Las ONG advierten: «Tener hijos es un factor de riesgo para caer en la pobreza»

La red EAPN, una plataforma que reúne a 25 entidades sociales, alerta de que las dificultades económicas se acentúan en jóvenes, mujeres y vecinos del medio rural

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Viernes, 17 de octubre 2025, 14:44

Comenta

La realidad es «muy preocupante», alertan desde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN). Y más en una comunidad ... como Castilla y León, que arroja unas bajas cifras de natalidad. «Tener hijos es un factor de riesgo para caer en la pobreza». Y esto se acentúa en el que caso de que no existan «políticas y apoyos a la crianza» que faciliten, por ejemplo, la conciliación laboral o ayudas educativas o sanitarias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Espectacular incendio de un vehículo que ha circulado en llamas por una calle de Valladolid
  2. 2 Todo lo que sabemos de la boda de Stella Banderas, que se celebrará el sábado en Valladolid
  3. 3

    El mundo del rugby llora la muerte de José Luis, la última víctima de la N-122
  4. 4 Muere un motorista en un choque frontal con un camión en la N-122 en Sardón
  5. 5

    Suspenden un taller de terapias pseudosanitarias programado en el centro de mayores de Delicias
  6. 6

    El joven francés que fue asesinado de un navajazo tras una pelea en una discoteca
  7. 7 Investigado por un delito contra los animales el conductor del quad que mató a una vaquilla en Bolaños
  8. 8

    El jurado declara culpable de asesinato con premeditación al vallisoletano que mató a su expareja en Bruselas
  9. 9

    Un brote de salmonela en una residencia de Peñafiel deja varios ancianos ingresados
  10. 10 Castilla y León publica los domingos y festivos de apertura de comercios en 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Las ONG advierten: «Tener hijos es un factor de riesgo para caer en la pobreza»

Las ONG advierten: «Tener hijos es un factor de riesgo para caer en la pobreza»