Los jóvenes alertan en Valladolid: «Hay una gran brecha entre la subida de los pisos y la de los salarios»

«Pensar en vivir solo es imposible», decía a principios de julio Fede Simón, 34 años, gestor cultural en Oviedo y uno de los sesenta ... participantes en el Encuentro Estatal de Activismo Juvenil que tuvo lugar durante tres días en Valladolid. «Comparto piso en Talavera de la Reina. Somos tres... y ya nos ha dicho el casero que nos subirá el alquiler», apuntaba Juan Francisco Beral, 28 años, asistente también a una cita en la que jóvenes de 18 a 35 años abordaron las dificultades para acceder a una vivienda digna.

Convocados por EAPN, la plataforma europea de entidades sociales que trabajan y luchan contra la pobreza y la exclusión social (19 redes autonómicas, 23 asociaciones), la reunión sirvió para analizar los problemas sobre la vivienda y presentar ideas acerca de cómo se podrían resolver.

Y no es fácil. Así lo reconoce EAPN en el documento final sobre este encuentro celebrado en Valladolid y que acaba de ver la luz. Los datos, de entrada, son desalentadores. «Si una persona joven desea vivir en solitario tiene que destinar más del 100% de su salario. Hay una gran brecha entre la subida de la vivienda y la de los sueldos», aseguran desde una plataforma que recurre a datos estadísticos.

Por ejemplo, el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud establece la tasa de emancipación juvenil en el 14,8%, «el mínimo histórico desde que se tienen registros», cuando la media de la UE es del 26,3%. La tasa de paro está en el 19,9% (para jóvenes de 16 a 29 años) y el 26,9% (entre 16 y 24), frente al 11,5% de la población general. La juventud en situación de pobreza tiene que destinar el 35,1% de sus ingresos a la vivienda (casi siempre, una habitación en piso compartido). «Esto supone que, tras pagar el alquiler, les quedan 349 euros para el resto de los gastos del mes:alimentación, suministros, formación, ocio...». Y la situación se agrava, subrayan, en el caso de los jóvenes de origen extracomunitario.

Así que, a partir de estos datos, ¿qué hacer? Los participantes en el foro estatal celebrado en Valladolid presentaron en persona algunas de sus demandas al Secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa. Por encima de todas, una muy repetida: «La necesidad de que el coste de la vivienda no absorba la mayor parte de los salarios». Y a partir de aquí, algunas ideas, como la creación de un parque efectivo de «viviendas públicas y sociales para jóvenes con un programa de alquiler protegido». El parque de vivienda social en España es del 2,5%, cuando la media europea es del 9%, explicaron desde EAPN.

También reclamaron la creación de una oficina de información juvenil que asesore con respecto a los derechos que tienen como inquilinos o futuros propietarios. «Hay que limitar las condiciones de acceso que los caseros nos piden para entrar a un piso de alquiler», expresaron los participantes en la cita, que, según relataron, ven cómo en muchos casos la petición de fianzas se recrudece cuando el propietario del piso comprueba que quien está delante es un joven («y más aún si es migrante»).

En este sentido, plantearon al Gobierno la necesidad de establecer «una figura mediadora entre el inquilinato y la propiedad». «Serían inspectores que revisen que los pisos de alquiler tiene condiciones dignas y que el casero cumple sus obligaciones, al tiempo que se garantiza que los inquilinos también cumplen con las suyas», explicaron. «Sería una oficina o una figura a la que pudiéramos recurrir para denunciar los contratos ilegales, cuando alguien no nos alquila por discriminación o simplemente para tener un apoyo, asesoramiento y orientación sobre nuestros derechos en materia de vivienda». Especialmente, porque los jóvenes reconocen una carencia en «educación financiera». «Hay una falta de asesoramiento previo para saber lo que hay que hacer a la hora de encontrar un piso, alquilar una habitación o acceder a una hipoteca».

Otra de sus preocupaciones se encaminó a «la creciente especulación inmobiliaria». Así, propusieron «la regulación de los precios del alquiler, la mejora de la eficiencia energética, la protección y el cuidado de los barrios, así como la limitación de los alquileres turísticos». Pérez Correa apuntó que «no se pueden tener medidas de vivienda para jóvenes sin la creación de vivienda pública».