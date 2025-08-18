El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Participantes en el foro estatal sobre vivienda celebrado en Valladolid. El Norte

Los jóvenes alertan en Valladolid: «Hay una gran brecha entre la subida de los pisos y la de los salarios»

La red EAPN presenta las conclusiones del encuentro nacional celebrado en Valladolid, donde reclamaron una oficina que asesore sobre los derechos en vivienda

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Lunes, 18 de agosto 2025, 07:13

«Pensar en vivir solo es imposible», decía a principios de julio Fede Simón, 34 años, gestor cultural en Oviedo y uno de los sesenta ... participantes en el Encuentro Estatal de Activismo Juvenil que tuvo lugar durante tres días en Valladolid. «Comparto piso en Talavera de la Reina. Somos tres... y ya nos ha dicho el casero que nos subirá el alquiler», apuntaba Juan Francisco Beral, 28 años, asistente también a una cita en la que jóvenes de 18 a 35 años abordaron las dificultades para acceder a una vivienda digna.

