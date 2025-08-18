El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Solas en construcción en la zona de Cuarteles. Alberto Minguez

El mercado de la vivienda se calienta en Valladolid: récord de ventas desde 2007 y pisos más caros

El Ayuntamiento concedió durante el primer semestre del año licencia para 710 nuevas viviendas, con el tirón de Arco de Ladrillo, Los Santos y El Peral

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Lunes, 18 de agosto 2025, 07:12

Más grúas, más licencias, más ventas, más hipotecas y precios más caros. El mercado de la vivienda se calienta en Valladolid con varios indicadores que ... demuestran que el ladrillo ha salido definitivamente del letargo en el que cayó a partir de 2007, con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Basta darse un paseo por la calle (para ver las obras en marcha) o por los portales inmobiliarios (y conocer las ofertas del sector) para comprobar que hay muchas promociones en marcha, por un lado, y un constante movimiento en la oferta de viviendas nuevas y de segunda mano.

