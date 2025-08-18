El mercado de la vivienda se calienta en Valladolid: récord de ventas desde 2007 y pisos más caros

Más grúas, más licencias, más ventas, más hipotecas y precios más caros. El mercado de la vivienda se calienta en Valladolid con varios indicadores que ... demuestran que el ladrillo ha salido definitivamente del letargo en el que cayó a partir de 2007, con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Basta darse un paseo por la calle (para ver las obras en marcha) o por los portales inmobiliarios (y conocer las ofertas del sector) para comprobar que hay muchas promociones en marcha, por un lado, y un constante movimiento en la oferta de viviendas nuevas y de segunda mano.

El primer dato que apunta en esta dirección es el de la compraventa de viviendas, que todos los meses ofrece el Instituto Nacional de Estadística, a través de su recuento sobre transmisiones de derecho de la propiedad. El último dato publicado es el de junio, lo que permite ofrece una perspectiva sobre el semestre. Durante la primera mitad de junio se formalizó la venta de 3.940 viviendas en Valladolid.

Son casi mil pisos más que en el mismo periodo del año pasado (entonces fueron 2.963) y esta cifra es la segunda más alta desde el año 2007, cuando comenzó la crisis financiera y el ritmo de ventas empezó a bajar. En ese primer semestre de 2007 se vendieron 4.886 pisos en Valladolid. En la primera mitad de 2008, la cifra bajó a 3.353. Durante los años más graves de la crisis (entre 2012 y 2015), con una tasa de paro que llegó a superar el 21% en la provincia, la venta de pisos cayó hasta los 1.546 en seis meses. Eran 8,5 viviendas vendidas cada día. En este 2025, han sido 21,7 pisos cada jornada.

La estadística ofrecida por el INE ofrece más datos. Por ejemplo, que casi una de cada cuatro viviendas (el 26,6%) es de nueva construcción. El resto, de segunda mano. Este dato es relevante, porque está estrechamente vinculado con la marcha de las promociones urbanísticas. La venta de pisos de segunda mano siempre ha estado por delante en Valladolid. Sin embargo, hubo años, entre 2009 y 2012, en los que la cosa estuvo muy pareja y se produjo casi un empate con las casas a estrenar. Había mucho piso construido (en la capital y especialmente el alfoz) que había que colocar. Sin embargo, cuando la recesión se agravó y apenas se edificaba en Valladolid, el mercado de segunda mano copó casi la totalidad de las operaciones de compra y venta. En el año 2019 llegaron a suponer el 87,53%. Ahora, con las grúas de nuevo desplegadas, ese porcentaje ha decrecido, con una mayor venta de pisos recién rematados.

Esto, claro, está conectado con la actividad constructiva. Para comprobarlo, nada como fijarse en las licencias que cada año concede el Ayuntamiento para levantar viviendas.

Durante los años más salvajes (por ejemplo, 2004) se construyeron 4.523 casas en la capital. En el primer semestre de 2007 fueron 1.438. A partir del año siguiente, la situación comenzó a estar de capa caída. En todo el año 2008 se construyeron 1.919 viviendas. Un año después, en 2010, ya solo fueron 506. En 2015, apenas 96. Sin embargo, desde el año 2019, el ladrillo ha vuelto a florecer, gracias a la expansión de la ciudad por nuevos barrios como Los Santos-Pilarica, Los Viveros, el entorno de Arco de Ladrillo (Ciudad de Comunicación y el barrio de Cuarteles), El Peral o la ampliación de Parquesol. En tres ejercicios completos (los años 2019, 2022 y 2024) se han superado las licencias para más de 1.200 viviendas. En el primer semestre de 2025, las autorizaciones han llegado para construir 710 casas (de ellas, 35 unifamiliares). Es una cifra ligeramente inferior a la del mismo periodo de 2024, cuando hubo una frenética actividad, sobre todo entre marzo y abril, con licencia para 380 casas en Campo Charro (Paula López), Jardines de Sabatini (Los Vivero) o Nube de Magallanes (Los Santos-Pilarica).

En el arranque de este 2025, las licencias incluyen importantes promociones, como 114 casas en la calle Julio Senador Gómez (en Parquesol), 84 en las calles Papaya y Mango (El Peral), 67 en la parcela 6.2 de la zona de Cuarteles o 63 en Arcas Reales. Hay, por lo tanto, más viviendas en un mercado, que se enciende además con otro indicador, la subida de precios. El portal inmobiliario Idealista calcula que el precio medio del metro cuadrado en Valladolid está en 1.896 euros el metro cuadrado (con datos a julio de 2025). Supone un incremento del 9,5% con respecto al mismo mes del año pasado, con unos precios similares a los de abril de 2010. Otro portal, Fotocasa, lo cifra un poco más caro aún, 2.279 euros el metro cuadrado.

Para mediar, podemos recurrir a otro indicador, el del valor tasado de la vivienda, que ofrece el Ministerio de Transportes. El dato más reciente corresponde al primer trimestre de 2025. El precio tasado está en 1.391,1 euros en la provincia. Sube a 1.680,1 euros si atendemos solo a los pisos con menos de cinco años de antigüedad. Hay que remontarse al tercer trimestre de 2010 para hallar precios similares. En la capital, más caro aún, claro. La media de todas las tasaciones llevadas a cabo entre enero y marzo habla de 2.052,1 euros por metro cuadrado (para inmuebles con menos de cinco años), también en unas cifras similares a las de 2010.

¿Cuál es la diferencia con respecto a 15 años atrás? Hay una muy importante. Los vallisoletanos no están dispuestos a endeudarse tanto. En el primer semestre de ese año 2010 se firmaron 4.407 hipotecas (llegaron a ser más de 7.200 en la primera mitad de 2007). Entre enero y mayo de 2025 (el dato de junio no se publicará hasta la semana que viene) se sellaron 2.658 hipotecas. Son muchas menos que en aquellos años de frenesí preburbuja, pero la caída de los tipos de interés (y ese nuevo arreón en la construcción) hace que el número de hipotecas haya crecido en los últimos años.

Y otra particularidad, la cuantía de los préstamos es mucho más reducida. En 2007, el importe medio de una hipoteca era de 166.390 euros. Una barbaridad. En este 2025, está en cien mil euros menos (66.275). Aunque, eso sí, la actual cuantía es la más alta desde el año 2010.